ZLOGLASNI UBOJICA USKORO NA SLOBODI! Panika zavladala našim mirnim krajem, ne žele mu ni ime izgovoriti: ‘Ajme majko, neće valjda’

Autor: I.G.

Mještani Suhača kod Sinja uznemireni su viješću da bi Ivan Bulj, muškarac koji je osuđen na 22 godine zatvora zbog teškog ubojstva 17-godišnje učenice Anđele Bešlić, mogao uskoro biti pušten na slobodu. Bulj je već više od 20 godina u zatvoru, a ako bi odslužio punu kaznu, mogao bi izaći iz zatvora u travnju 2024. godine.

Bulj je nekoliko puta pokušavao isposlovati uvjetno puštanje na slobodu, no svaki put suci su to odbijali. Međutim, nakon što je premješten u kaznionicu poluotvorenog tipa u Turopolju, za odluku o njegovom eventualnom prijevremenom uvjetnom otpustu zadužen je Županijski sud u Velikoj Gorici.

Da bi odlučilo o zahtjevu za raniji izlazak na slobodu, Sudsko vijeće treba dobiti i proučiti mišljenje Probacijskog ureda Kaznionice u Turopolju i onda održati sjednicu. Međutim, još nije poznato je li sjednica održana i je li donesena odluka.





Smanjili mu kaznu

Bulj, bivši direktor Radio Sinja i član danas ugašene sinjske podružnice Hrvatske kršćanske demokratske unije, osuđen je na 27 godina zatvora zbog teškog ubojstva mlade djevojke u ožujku 2002. godine. Vrhovni sud je sredinom prosinca 2005. godine pravomoćno smanjio kaznu na 22 godine robije.

U međuvremenu, mještani Suhača su izrazili zabrinutost zbog mogućeg puštanja na slobodu osuđenog ubojice. Neki su izjavili da ne mogu vjerovati da će ga stvarno pustiti, dok su drugi izrazili bojazan od toga da bi se Bulj mogao vratiti u njihovo naselje. Kuća u kojoj je nekada živio Bulj izgleda napušteno, s ruševinama i zaraslim dvorištem.

“Znan ga od kad san dite bila, ne mogu virovati da će ga stvarno pustiti”, komentirala je jedna mlada žena.

‘Nisu dica ništa kriva’

“A ne znan šta bi van on moga i reći, nema koristi da ga budite – kaže nam mještanka. Dobacuje kako Buljeva djeca koja su s njegovom bivšom suprugom, još u ono vrijeme kad je otkriveno da je on ubojica odnosno kad se on sam prijavio policiji, otišli u Slavoniju ponekad svrate u selo i kaže kako “nisu dica kriva ništa, šta će oni znati, bili su mali…”, rekao je Buljev sumještanin za Slobodnu Dalmaciju.

“Ajme majko, ko bi sad živija ode da se on vrati. Al’ sve mi se nekako čini da za to nema šanse, šta će ode raditi”, rekla je jedna sredovječna sugovornica.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj komentirao je ovaj slučaj.









“To je bio i ostao zločin koji je ostavio ogroman trag u svim stanovnicima Cetinske krajine, tako nešto bilo je nezamislivo i tada, ali i danas kad čovjek o tome razmišlja. Teško mi je govoriti o eventualnom povratku Ivana Bulja u Sinj, ne znam što bih o tome rekao. Tuga koju je prouzročio obitelji pokojne Anđele i svima nama iz tog kraja će zauvijek biti prisutna u nama” kazao je sinjski gradonačelnik za Slobodnu dodavši kako on i osuđeni ubojica nisu rodbinski povezani osim što su iz istog mjesta i imaju isto prezime.