Zloglasna sekta u potpisu prijetnji po Zagrebu: Tko su ljudi iz Reda Devet Kuteva?

Autor: D.V

“Donosimo smrt svuda, u slavu Eona i Sotone, protiv demokratsko hriscanske civilacije, koja nas vekovima udaljava od ljudske sustine. Ljudska sustina je brutalna, nemilosrdna. Mi nismo kao vi stado stoke sitnog zuba. Malo nas je. Ali smo posveceni nasem cilju, za koji smo spremni sa poginemo i ubijemo. Postavili smo tempirane bombe sa tajmerom, koji je slozen da eksplodira u prepodnevim casovima ovog dana”, dio je jezive e-mail poruke koja je jutros stigla na 39 raznih adresa većinom medijskih kuća, ali i same policije. Potpisnik ove prijetnje u kojoj su navedene i navodne lokacije gdje je postavljen eksploziv je “Odred 9 Uglova“, konkretno njegov “odsjek iz Dubrave“.

Smiješno ili zastrašujuće, ovaj “Odred” doista nije izmišljen jutros. Red devet uglova ili kutova, ovisno o prijevodu, sotonistička je okultistička grupa sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, a slijedbenike imaju diljem svijeta, ako je vjerovati Wikipediji. Svoju filozofiju pa i djelovanje opisuju kao “tradicionalni sotonizam”, a njeguju i “vrijednosti” nacizma, prinošenje ljudskih žrtava, pedofiliju i silovanje.

Arijevsko društvance

Red je navodno osnovala Velšanka koja je kasnih 1960-ih bila članica pretkršćanske sekte, a kao prvi “veliki majstor Reda” spominje se Anton Long. Mnogi istraživači ove sekte drže da je Anton Long zapravo pseudonim britanskog neonacističkog aktivista Davida Myatta, što je on zanijekao.





Nadalje, ideja “postanka svijeta” koja kola među ovim sljedbenicima jest da se ljudska povijest može podijeliti u niz eona, od kojih se svaki dotiče jedne ljudske civilizacije. Eon zapadne civilizacije, misle oni, ugrožen je “magijskim/nazarećanskim” utjecajem judeo-kršćanske religije, protiv koje se Red nastoji boriti kako bi uspostaviti militaristički novi društveni poredak, “Imperij”. No njihov krajnji cilj ipak je stvaranje arijevskog društva koje će, zamislite sad ovo, kolonizirati galaksiju Mliječni put. Na putu do toga članovi Reda se uzdaju u prakticiranje magije vjerujući da su to sposobni učiniti kanaliziranjem energija u vlastito “kauzalno” carstvo iz “akauzalnog” carstva u kojem se zakoni fizike ne primjenjuju.

A da se ovdje radi o ljudima koji su doista spremni zabrazditi u teške zločine, dokazuje i izvješće grupe za građanska prava Southern Poverty Law Centra u kojemu piše kako Red 9 kuteva zauzima važno mjesto u svijetu okultnih, ezoteričnih i/ili sotonističkih neonacističkih skupina.

Rapewaffen i Gospodarica krvi

Popis gnjusnih zločina je podulji.

U ljeto 1997. dva člana švedskog ogranka pod nazivom “Luciferov mizantropski Red” ritualno su žrtvovala Alžirca u Keillers Parku, za što su na kraju ipak osuđeni za zločin iz mržnje. Član Ryan Fleming iz Yorkshirea trenutačno je u zatvoru zbog silovanja 14-godišnje djevojčice, nakon što je već bio osuđen za seksualni napad i mučenje maloljetnice. Njegova “kolegu” Andrewa Dymocka sumnjiči se pak za stravičan napad na tinejdžericu, kojoj je bolesni um urezao nacističke i okultne simbole na tijelo. Ovo je samo dio gadosti koje smo pronašli u bespućima interneta, a da priča bude još odvratnija, s “Uglašima” se povezuje i frakcija Rapewaffen koja zagovara silovanje bijelih žena kako bi se povećao broj pripadnika “superiorne” rase.









Nažalost, fantazmagorije ovog Odreda nisu zaobišle ni Balkan gdje djeluje podružnica imena “Astral Bone Gnawers Lodge”, kojom predsjeda matrijarh “Gospodarica krvi”. Članovi ove lože tvrde da se oslanjaju na hermetičke tradicije pa su osnovali vlastitu crkvu pod nazivom Gnostička crkva Krista-Lucifera. I tako dalje…

Sve u svemu, dojave “odsjeka iz Dubrave” bile su lažne. “Smrt hriscankoj civilizaciji, Smrt demokratiji, Smrt drzavi, Smrt svima i svemu koji nam se protive”, kako su odvažno naveli u mailu, očito danas neće gledati.