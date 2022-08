‘ZLOČINAČKOJ OSOVINI DOLAZI KRAJ’! Bago je tražio istinu, Glavaš dijeli zaboravljenu priču: ‘Želite li reći da gospodin Đapić laže?’ Voditelj doveo Sanadera na rub

Autor: N.K

U četvrtak je preminuo poznati hrvatski televizijski novinar Mislav Bago od kojeg se opraštaju brojni kolege i građani koji su ga cijenili i voljeli pratiti. Od njega su se oprostili i nebrojeni političari koje je Bago intervjuirao kroz svoju karijeru, a prema kojima nikada nije bio blag i popustljiv.

Njegova britka i oštra pitanja nitko neće zaboraviti, pa se tako mnogi prisjećaju legendarnih intervjua sa Sanaderom, Milanovićem, Plenkovićem i drugima kojima nikada nije išao niz dlaku, a na društvenim mrežama dijeli se i snimka na kojoj Bago posebno oštro ispituje Sanadera o tome je li Anto Đapić lagao kada je ispričao da se sastao s njim i Šeksom i dogovorio da se donesu odluke koji bi omogućile da se Branimira Glavaša pusti na slobodu, nakon čega se dogovor izigrao.

Đapić je na svom Facebook profilu podijelio snimku i objasnio što stoji u pozadini Baginog inzistiranja ispred Sanadera, a njegovu objavu podijelio je i Branimir Glavaš uz poruku, “Zločinačkoj osovini bliži se potpuni kraj”.





Sastanak Šeksa, Sanadera i Đapića

Naime, riječ je o tome da je Bago pokušao saznati od Sanadera je li se on doista sastao s Đapićem i Šeksom i pritom dogovorio da se omogući puštanje Branimira Glavaša na slobodu. Đapić kaže kako je vrlo uskoro dogovor bio izigran nakon što je Šeksu zazvonio telefon taman prije nego što se trebalo o svemu izjasniti u Saboru. “On se javio i nakon par sekundi razgovora odgodio glasovanje”, napisao je Đapić na svom Facebooku i detaljno ispričao svoju priču koju prenosimo u nastavku.

“Sinoćnji prilog na NOVOJ TV o radu i životu novinara Mislava Bage počeo je emitiranjem dijela razgovora Bage i Sanadera u kojem sam ja bio tema razgovora. Mislav Bago izravno je nekoliko puta inzistirao da Sanader odgovori jesam li ja lagao, a Sanader je izbjegavao izravno odgovoriti. Kako iz priloga nije jasno o čemu se radi, smatram bitnim pojasniti zbog čega je pokojni Bago inzistirao, a Sanader izbjegavao odgovoriti! Radi se, naime, o mome sastanku sa Sanaderom i Šeksom u Sanaderovom uredu oko sudbine Branimira Glavašu u vrijeme kada je zbog Glavaševog štrajka glađu prijetila sasvim realna mogućnost da on umre u zatvoru! Na tome sastanku dogovoreno je politički da se u Hrvatskom Saboru provede rasprava i donesu odluke koje bi omogućile puštanje Glavaša da se brani sa slobode aktivirajući mu imunitet, a on i njegova stranka bi učinili političke ustupke! O detaljima razgovora i dogovora spreman sam svjedočiti gdje god treba! Rasprava u Saboru provedena je na način kako smo dogovorili, ali u trenutku kada je Šeks kao predsjedavajući trebao pozvati da se zastupnici izjasne, zazvonio mu je telefon na stolu, on se javio i nakon par sekundi razgovora odgodio glasovanje čime je izigran dogovor koji smo postigli! Bago je u razgovoru tražio od Sanadera potvrdu održavanja našeg sastanka, a on je uporno odbijao priznati da je sastanak održan i postignut politički dogovor! Smatrao sam vrijednim reagirati na ovaj prilog NOVE TV kako ne bi bilo nedoumice o čemu se radi jer me sinoć dosta prijatelja i novinara kontaktiralo oko priloga, pa na ovaj način svima odgovaram”, napisao je Đapić.

“Zločinačka osovino” (Sanader, Kolega, Bajić), Đapić ne laže!!! Đapić govori istinu! Uostalom, upravo na te okolnosti g. Antu Đapića sam i predložio za svjedoka Županijskom sudu u Zagrebu kako bi se saslušao i utvrdila istina. ‘Zločinačkoj osovini’, bliži se potpuni kraj”, napisao je Glavaš.