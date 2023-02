ZLOBNICI PRIČAJU O RASKIDU KOLINDE I JAKOVA! Bivša predsjednica otkrila tajnu: Zašto se sve rjeđe pojavljuju zajedno?

Autor: Iva Međugorac

Sve i da niste pretjerano zainteresirani za politički život Lijepe naše teško da niste primijetili da je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sveprisutna u domaćem medijskom prostoru. No, kao što su mnogi primijetili da se Grabar-Kitarović sve intenzivnije pojavljuje u medijima. Tako su mnogi primijetili da se bivša predsjednica u javnom prostoru ne pojavljuje sa svojim suprugom, nekadašnjim prvim gospodinom Jakovom Kitarovićem koji ju je u stopu pratio i davao joj vjetar u leđa u vrijeme dok je ona na Pantovčaku gradila svoju karijeru.

Gdje je nestao gospodin Jakov?

Što se događa s Jakovom Kitarovićem i zašto je nestao iz javnog prostora te zbog čega se s predsjednicom ni za Božić nije prošetao središtem Zagreba, pitanje je koje do te mjere intrigira znatiželjnike da su zlobnici po kuloarima počeli progovarati o tome da njih dvoje više niti nisu skupa. No, da su to samo zle glasine, nedavno je u razgovoru za Gloriju dala naslutiti i sama predsjednica.





“Nije se volio, a ni dandanas se ne voli eksponirati. I kad sam bila predsjednica, dužnost domaćina supružnika nekog dužnosnika shvaćao je vrlo ozbiljno. Mnogo se pripremao, informirao i sudjelovao u kreiranju programa. Ne zna se mnogo o tome zato što je samozatajan i ne želi da se o njemu govori. Mnogi su ga molili za intervjue, ali bio je principijelan i nikad nije pristao”, ispričala je bivša predsjednica. Ne treba zaboraviti da je Kitarović godinama davao potporu karijeri svoje supruge dok se ona gradila što na domaćoj, što na međunarodnoj političkoj sceni.

Potpora kroz cijelu karijeru

Tek koncem mandata Kolinde Grabar-Kitarović njen se suprug počeo pojavljivati i u kampanji za predsjedničke izbore koju je na svojevrstan način i iznio uz onu čuvenu parolu Jakove izdrži, koju mu je publika klicala na skupovima diljem zemlje. Premda je na početku predsjedničkog mandata bio nezaposlen, Kitarović danas radi kao savjetnik u AD Plastiku,. Inače je AD Plastic respektabilna tvrtka s prihodima koji na godišnjoj razini iznose oko 1,3 milijarde kuna, tu je i neto dobit od skoro 90 milijuna kuna.

Prihoda shodno tome ne manjka bivšem prvom gospodinu, a ne manjka ni medijskog interesa za Grabar-Kitarović koja se u posljednja dva mjeseca osim u medijima, posebno aktivirala i na svojim društvenim mrežama gdje joj ne prestaju stizati komplimenti na račun njene besprijekorne linije.

Planovi za nastavak karijere

Otkako je postalo evidentno da Grabar-Kitarović nema šanse za povratak u NATO na poziciju glavne tajnice Saveza, postalo je i jasno kako ona svoju političku karijeru može nastaviti isključivo u Hrvatskoj, što i jest počelo izazivati pažnju i što se povezuje s njenim medijskim angažmanom. Budući da je pozicija predsjednika Vlade i prvog čovjeka HDZ-a zauzeta, za dolazak u te fotelje Grabar-Kitarović morala bi se prvenstveno ponovno vratiti u svoju stranku, a zatim i ući u sukobe s premijerom Plenkovićem.









Iako s njim niti nije u nekim pretjerano skladnim odnosima, Grabar-Kitarović trenutno za političke sukobe nije otvorena ni raspoložena, no u HDZ-u su sve otvoreniji za to da baš nju ponovno pošalju u utrku sa Zoranom Milanovićem ne bi li ponovno pokušala osvojiti predsjedničku poziciju.

Spekulira se po jednom djelu HDZ-a da se ona zaista sprema za novi aranžman, jer ne želi ostati prisutna isključivo na rubovima međunarodne politike. Njene su ambicije daleko veće, tvrde upućeni, te dodaju kako još od Svjetskog prvenstva u Kataru Grabar-Kitarović djeluje kao da je u dobro pripremljenoj kampanji, tim više što je nedavno obišla Bosnu i Hercegovinu, nakon čega je progovorila i o svojem privatnom životu.

Hoće li se Grabar-Kitarović kandidirati za sada ostaje neizvjesno, međutim, oni koji je poznaju kažu da njoj ta neizvjesnost za kampanju itekako odgovara jer ona donosi veliki medijski interes, što je za politički angažman itekako od koristi. U vladajućoj stranci svjesni su da u priči oko bivše predsjednice ništa nije slučajno pa tvrde da je ovo što izvodi klasična, amerikanizirana kampanja.









Uključi li se zaista Grabar-Kitarović u novu rundu obračuna s aktualnim predsjednikom biti će to obračun kakvog hrvatska javnost nije vidjela, budući da se Milanović isprofilirao kao novi lider desnice, a ona se pak već sada počela profilirati kao liberalna političarka feminističkih uvjerenja.