ZLO NE SPAVA, VAPAJ ZELENSKOG ODJEKUJE! Kreće pakao u Ukrajini, rakete padaju, leševi i smrt vonjaju ulicom: ‘Bahmut je mrtav’

Gotovo je godina dana od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Tisuće su ubijenih vojnika, civila, milijuni izbjeglih, infrastruktura je razorena diljem te ogromne zemlje na rubu Europe i najgore je što se ne nazire mirno rješenje velikog sukoba.

Prema najnovijim vijestima među kojima je u ogromnoj kakofoniji informacija i ratnoj propagandi teško doći do jasnog stanja situacije, trenutno se najžešće bitke vode u Bahmutu.

“Primarni izvor informacija su vlasti na čelu s predsjednikom Ruske Federacije. Ne treba pridavati toliku pozornost kanalima na Telegramu”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Moskva je krajem listopada najavila završetak novačenja u sklopu takozvane “djelomične mobilizacije” kada je, prema ministru obrane Sergeju Šojguu, ispunjen cilj regrutacije 300.000 vojnika.

“Vrijeme je da se Švedska pridruži NATO-u jer je učinila sve što je potrebno da osigura odobrenje Turske za članstvo u savezu”, rekao je danas glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da je Švedska ispunila svoje obveze i da je odluka sada na Turskoj.

“Imamo vrlo dobar proces zajedno s Finskom i Turskom i radimo točno ono što smo rekli, što Turska sada potvrđuje”, rekao je Kristersson u nedjelju.

Iz Turske nije bilo neposredne reakcije na komentare Stoltenberga i Kristerssona. Parlamenti 28 zemalja NATO-a već su ratificirali članstvo Švedske i Finske. Turska i Mađarska jedine su članice koje još nisu dale odobrenje.

Dvije osobe iz Bahmuta, koje su napustile svoje domove kako bi pobjegle od ruske invazije, opisale su za Ukrajinsku pravdu kako stanovništvo preživljava granatiranja.

Središte Bahmuta gotovo je potpuno uništeno i spaljeno do temelja. Gospođa Tetjana je napustila Bahmut u ožujku, ali su mnogi njezini prijatelji i poznanici ostali. Pričaju joj o situaciji u rodnom gradu.

“Kuće većine mojih prijatelja su pogođene i tamo je gotovo nemoguće živjeti. Ljudi su doslovno postali beskućnici”, kaže.

Već dugo nijedan supermarket u gradu ne radi, otvoreno je samo desetak malih trgovina diljem Bahmuta. Usporedbe radi, prije rata u gradu je bilo gotovo 600 trgovina. Ne rade ni ljekarne. Samo je jedna uspjela “preživjeti”, međutim nedostaje joj mnogo lijekova. Hrana, lijekovi i higijenski proizvodi dostupni su u Bahmutu samo u obliku humanitarne pomoći.

Područje oko istočnoukrajinskih gradova Bahmuta i Soledara “jedno je od najkrvavijih mjesta na prvoj crti bojišnice”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom svog obraćanja u nedjelju. Bahmut je postao možda najsporniji dio 1300 kilometara duge crte bojišnice u Ukrajini i poprište nekih od najžešćih borbi u ratu.

“Ne postoji komad zemlje u blizini ova dva grada gdje okupator ne bi dao svoj život za sulude ideje gospodara ruskog režima”, rekao je Zelenski, a prenosi CNN.

Širi dio regije Donjeck, gdje se nalaze Bahmut i Soledar, od 2014. drže separatisti koje podržava Rusija i jedna je od četiri ukrajinske regije za koje Moskva tvrdi da su ruski teritorij. Međutim, ukrajinski predsjednik je izjavio rekao da se ova dva grada “još drže” i da se “situacija na prvoj liniji fronta nije značajno promijenila u prvom tjednu ove godine”.

“Bahmut se drži unatoč svim izgledima. Iako je veći dio grada uništen tijekom ruskih napada, naši borci odbijaju stalne pokušaje ruske ofenzive. Soledar se također drži, iako je tamo još više razaranja te je izuzetno teško”, dodao je Zelenski.

“Ratovi kao ovaj u Ukrajini gdje se neselektivno razaraju civilna područja su zločin protiv Boga i čovječanstva”, rekao je danas papa Franjo.

Rusija nastavlja raketirati i Harkiv gdje se mjesecima gase svjetla pod naletima smrtonosne ariljerije.

Ukrajinska članica parlamenta Kira Rudik podijelila je snimku granatirane lokalne tržnice u ukrajinskoj regiji Harkiv.

Rudik je na Twitteru objavila snimku razorene tržnice i navela da je u napadu ubijeno sedmero ljudi, uključujući i jedno dijete.

“Među sedmero žrtava je i dijete. Svaki dan donosi nove dokaze o genocidu usred Europe”, napisala je Rudik.

russian occupiers shelled a local market in #Kharkiv region. Child among seven victims. Every day brings evidence of #genocide in the middle of Europe. pic.twitter.com/L8qu66m93F

— Kira Rudik (@kiraincongress) January 9, 2023