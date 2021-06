ZLATA ĐURĐEVIĆ: ‘Sudstvo je očito izgubilo element odgovornosti prema građanima, a politika to ima s obzirom da su izbori svake četiri godine’

Autor: Sanja Plješa

Kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Zlata Đurđević obratila se javnosti nakon što je predstavila svoj program.

“Još uvijek, s obzirom da postupak traje, a predsjednik Republike nije predložio svog kandidata, ne bih govorila o nikakvom gubitku jer osobno ovo ne smatram gubitkom. Mislim da sam dosta naučila i da su se otvorila određena pitanja u sudstvu kao i pravo građana da iskažu ono s čime su nezadovoljni. Suci moraju biti birani po izvrsnosti, a ne smiju biti birani po političkoj podobnosti”, rekla je.

Nije željela komentirati izjave političare.

“Mislim da je bilo iznimno korisno to što smo predstavljali programe. Iznimno sam nezadovoljna načinom na koji je Vrhovni sud odlučivao o kandidatima, a to znači daleko od očiju javnosti. Što god mislili o Saboru i sporovima, ipak je ovo odgovornije i ispitali su se kandidati te je dana prilika članovima Odborima da postave pitanja kandidatima. I to je dobro. Posebno mi je drago da sam imala prilike pokazati i dokazati da ni u jednom trenutku nisam prekršila zakon”, istaknula je Zlata Đurđević.

“Kao studentica htjela sam biti sutkinja. Kasnije su me odnijeli znanstveni putevi, ali cijelo vrijeme rješavam konkretna pravna pitanja jer pišem mišljenja. Stalno surađujem s praksom. Drugačija je pozicija suca od pozicije profesora jer posao profesora daje slobodu. Sa sucima nije tako. Ono što javnost očekuje je to da se puno veći zadaci očekuju od predsjednika Vrhovnog suda. Politika i dalje podcjenjuje, a ne procjenjuje funkciju predsjednika Vrhovnog suda. Narod ima pravo izabrati sve svoje čelnike. Zastupnici naroda su odgovorni prema građanima da provedu postupak u roku s time da nikakvi tajni dogovori ne dolaze u obzir i stalno se možemo pitati prihvaćamo li to. U suprotnom se događaju stvari koje se meni događaju, a to je da se konstruiraju nekakve nelogične stvari”, naglasila je.

“Sudstvo je očito izgubilo element odgovornosti prema građanima, a politika to ima s obzirom da su izbori svake četiri godine”, zaključila je Zlata Đurđević.