ZLATA ĐURĐEVIĆ O IZRUČENJU PERKOVIĆA I MUSTAČA: Otkrila što je tada točno govorila! ‘Nakon zastare, hrvatske građane ne može se izručiti drugoj zemlji’!

U emisiji HRT-a Otvoreno, gostovala je kandidatkinja predsjednika Zorana Milanovića za čelno mjesto Vrhovnog suda, Zlata Đurđević koja se između ostalog osvrnula i na tvrdnje da je bila protiv izručenja Perkoviću i Mustaču.

Govorila je između ostalog o izjednačavanju sudske prakse.

Naglasila je kako se politika previše miješa u pravosuđe. Što se tiče Perkovića i Mustača, tvrdi kako su gotovo svi pravni stručnjaci mišljenja da se hrvatski građani nakon zastare ne mogu izručivati drugim zemljama.

Ujednačavanje sudske prakse

Što se tiče ujednačavanja sudske prakse, vi dobro znate moj stav koji sam ja iznijela i u odnosu na mišljenje Ustavnog suda i koji predstavlja samo dio mišljenja Ustavnog suda, a to je da je Vrhovni sud Republike Hrvatske izgubio ovlast ujednačavanja sudske prakse u kaznenim predmetima i da je u tom pogledu dekonstitucionaliziran zbog osnivanja Visokog kaznenog suda. U izvješću sadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda koji je danas podnio to izvješće Saboru u kojem se traži izmjene toga i u kojem se traži novi izvanredni pravni lijek za Vrhovni sud.

Znači, usprkos stajalištu o izjednačavanju sudske prakse, predsjednik Vrhovnog suda predlaže izmjene Zakona o kaznenom postupku da bi se uveo još jedan izvanredan pravni lijek za Vrhovni sud iako je Vrhovni sud bio stajališta da može izjednačavati sudsku praksu s postojećim izvanrednim pravnim lijekovima, sada se traži još jedan, istina za izjednačavanje sudske prakse u pogledu pravomoćnih presuda što nije odgovarajuće u kaznenim predmetima i neće poboljšati zaštitu ljudskih prava u kaznenom postupku jer kada je osoba u zatvoru ili pritvoru, onda je već kasno.

Perković i Mustač

“Jeste li bili protiv izručenja?”, pitao je Togonal

“Vi to tvrdite već u nizu emisija Otvoreno, a zapravo vi moje načelno stajalište koje se tiče pravnog stajališta koje se odnosi na sva izručenja hrvatskih građana, a to je da zastara, kada nastupi zastara, da ne možete izručivati hrvatskog građanina drugoj državi da se tamo vodi postupak. Ako se u vašoj državi ne može voditi postupak, onda i prema shvaćanju naših sudova u pogledu zastare, koja brani vođenje postupka u državi, isto bi trebalo vrijediti i u inozemstvu i tako je i u drugim državama.

Ja uopće nisam sudjelovala u tome. Ja sam samo imala isto stajalište kao i profesor Derenčinović koji će isto sudjelovati u ovoj emisiji, a takvo stajalište ima i većina profesora.









Ja uopće ne govorim o Perkoviću i Mustaču. Pravna stajališta stručnjaka se ne mogu projicirati na pojedinu osobu, a vi to radite kao i mnogi drugi koji vežu svoj stav o toj osobi za određeno pravno stajalište ili autora tog stajališta. Vi time diskvalificirate sve one pravne stručnjake koji su zauzeli to stajalište i ne znam gotovo nikoga tko se izrazio drugačije. Moje stajalište se tiče isključivo zastare”, rekla je Đurđević.

Na pitanje što sada, s obzirom da Vlada poručuje da joj neće dati glas, Đurđević poručuje kako politika uporno gura svoje prste u sudstvo.

“Politika se miješa u pravosuđe”

“Ja ne znam zašto vi mene ovdje apostrofirate. Svima nama koji smo se javili, netko nam je rekao ne. Politika jedna ili druga ne želi nikoga od nas, a to je nedopustivo. Hrvatska politika je već nanijela puno štete pravosuđu jer se ljudi biraju po kriteriju podobnosti i to se sada ponavlja. Mi nismo naučili da sudstvo mora biti neovisno i da se suci moraju birati samo prema stručnosti. Ja se nisam javila na prvi poziv, ali nisu ni drugi”, rekla je Đurđević.