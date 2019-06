Živozidaš razotkrio plan HDZ-a i Suverenista: ‘Ovo će pokopati Slavoniju’

Autor: Dnevno

Vukovarski vijećnik iz redova Živog zida, Damir Maduna javno je objavio informaciju koja razotkriva što bi interesi velikih kompanija i moćnih sila mogli napraviti stanovnicima Vukovara, ali i čitave Slavonije. Država bi poljoprivredna zemljišta mogla dati na raspolaganje Fortenova grupi (bivši Agrokor) u dominantnom vlasništvu ruske Sberbanke. HDZ i Hrvatski suverenisti Ruže Tomašić to su podržali, napisao je Maduna.

“Što se tiče poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Vukovara sprema se loš scenarij. Naime na sjednici Gradskog vijeća grada Vukovara, održanoj u ponedjeljak, gradonačelnik Penava je nedvosmisleno najavio da će državno zemljište ići na dugogodišnje raspolaganje Fortanova grupi nastaloj iz bivšeg Agrokora. Kaže Penava, to nalaže Zakon! Ako Zakon to nalaže, pitam se zbog čega onda Gradsko vijeće mora potvrditi tu odluku? Dakle ako to zemljište završi u ruskim rukama umjesto u rukama naših seljaka, tada će hdz-ovci pokazati koliki su domoljubi, a konzervativci Ruže Tomašić će pokazati koliki su suverenisti, jer jedni i drugi zajedno čine većinu u Gradskom vijeću”, napisao je Maduna na svom Facebooku.