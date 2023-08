Životni zaokret Ivana Pernara: ‘Evo zašto sam postao desničar, Plenković si slobodno istetovira petokraku na čelu’

Autor: N.K

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar objasnio je svom Facebook profilu zašto je u nekoj mjeri promijenio svoja životna uvjerenja i postao desničar.

Osvrćući se na objavu jednog korisnika Facebooka koji je napisao kako je “postao nacionalist iz inata komunjarama i jugoslavenima”, Pernar je rekao kako je njegovo političko opredjeljenje sada totalno desno upravo zbog onoga što čini druga strana.

Totalno desno

“Identična stvar se i kod mene dogodila, moj način razmišljanja je bio donekle u desno, ali sada je totalno u desno. Ne zato jer mrzim ikoga nego jer ne mogu trpiti više tu cenzuru, to začepljivanje usta, to pranje mozga i to vrijeđanje zdravog razuma kojeg odnarođena klika na vlasti provodi”, napisao je Pernar.





“Ne borim se protiv drugog naroda, nego za pravo mojeg”

“Da me netko krivo ne shvati, svakog Srbina koji je dobar čovjek volim, a svakog lošeg Hrvata prezirem. Ne gledam ljude kroz to tko su nego kakvi su.

Moja borba nije usmjerena protiv nekog drugog naroda nego isključivo za pravo mojeg naroda, kojem pripadam, da bez straha kaže ono što misli u vlastitoj državi.

Osobno ne pozdravljam sa Za dom spremni, ali ako netko hoće tako pozdravljati, neka pozdravlja, to je njegovo pravo”, poručuje.

“Slobodno si Plenković istetovira petokraku na čelo”

“Ako je Plenković iz komunističke obitelji, neka slobodno pozdravlja sa zdravo drugovi i istetovira si petokraku na čelo. I on ima pravo na izražavanje svog mišljenja, neka slobodno slavi ustanak u Srbu, ide na gej paradu, čestitka Hanuku i naslikava se sa Soroševim sinom, ali nema pravo nama drugima govoriti što ćemo mi mislit, govoriti, što ćemo voljeti, a što prezirati.

Što si taj čovjek umišlja, tko je on da bi ga svi morali slušati i viriti mu iz guzice kao nekad Berošu?”, zapitao se Pernar na kraju svoje objave.