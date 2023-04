ŽIVOT JOJ JE UPROPAŠTEN NAKON RUTINSKE OPERACIJE! Marini sve pošlo po zlu, nosi stomu i teško živi: ‘Znate, neće nitko protiv liječnika’

U lipnju prošle godine Marina Zrilić je imala zakazanu operaciju za koju je mislila kako će biti rutinska i kako će se nakon četiri dana vratiti kući i normalnom životu. Tako je barem operaciju opisao njezin liječnik u zagrebačkoj Petrovoj bolnici.

Ipak u Marininom slučaju stvari su bile daleko od rutinskog. U Petrovu bolnicu je otišla zbog mioma veličine šest centimetara, da bi na kraju ostala bez petnaest centimetara tankog crijeva, dijela debelog crijeva i s golemim rezom preko trbuha. Nakon prve operacije, priča Marina za Provjereno, uslijedile su još četiri i dva boravka na intenzivnom liječenju.

Iako je prvi zahvat izveden laporaskopski, Marina kaže kako je nakon njega trpjela velike bolove, a trbuh joj je vidno otekao. "Povraćala sam i potom izgubila svijest. Nisam imala kisika", govori Marina. Liječnici su zaključili kako je potrebna hitna operacija abdomena koja je trajala pet sati.





Nikakvo objašnjenje

“15 do 1 u noći, zove mene broj, vidim 01, ja se javim, zove doktor koji ju je operirao i spašavao glavu. Ovim riječima mi je rekao: ‘Vaša supruga će teško ostati živa.’ Meni se svijet srušio. I kaže: ‘Ja ispravljam, ja sam ispravio stvar koliko sam mogao, to vam se ispiru crijeva, to vam se cijeli abdomen ispire.’ Moja žena će jedva ostati živa, nikako to ne možete povezati”, ispričao je njezin suprug Predrag Zrilić.

Šest mjeseci nakon toga odlazi u KBC Zagreb kako bi joj zašili crijeva. Međutim, tri dana nakon povratka kući primjećuje kako se na gazi skuplja sve više krvi. Hitna pomoć ju tada odvodi u bolnicu u Split i njena kalvarija se još jednom ponavlja.

Predrag i Marina tvrde kako nisu mogli zamisliti da će im se život preokrenuti zbog operacije koja je trebala biti rutinska. Naglašavaju kako im je najgore od svega što od liječnika nikada nisu dobili objašnjenje što je točno uzrokovali niz komplikacija koje su ugrozile Marinin život.

‘Neće nitko reći protiv liječnika’

”Nitko mi nije prišao i rekao što se meni ustvari dogodilo. Svi šute, znate. Neće nitko reći protiv liječnika”, govori Marina. Ona se posljednjih godinu dana nalazi na bolovanju zbog fizičke i psihičke iscrpljenosti. Navodi kako bez suprugove pomoći ne može gotovo ništa.

“Ja se ne smijem sagnuti, ja ne smijem čučnuti. Meni je problem oprati kosu. Meni je problem ući u kadu, istuširati se, zakoračiti. Meni je jednostavno sve poslije tolikih operacija problem”, dodaje Marina koja je 40 godina radila kao medicinska sestra.

"Jako teško hodam. Ako pojedem neku hranu, koja je čak na listi hrane koju smijem jesti, jako me boli stomak", opisuje svoje tegobe. Svaku noć se mora dizati barem dva puta kako bi ispraznila stomu. Predrag govori kako im vrećica zna puknuti pa se onda sve prolije po posteljini.









“Kao da smo brojevi. Svi smo mi ljudi”, poručuje. Marinu uskoro čeka peta operacija, a još uvijek nije odlučila hoće li pravdu potražiti pravnim putem.