Živi pakao za neposlušne u Jugoslaviji: ‘Da su tamo zatvarali samo Hrvate, bila bi druga priča’

Autor: M.P.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba i Akcija za ljudska prava – Human Rights Action iz Podgorice nedavno su na Golom otoku organizirale komemorativno okupljanje povodom 75. godišnjice dolaska prvih zatvorenika u ovaj logor. Cilj okupljanja je bio izraziti poštovanje prema tisućama žrtava psihičke i fizičke torture na Golom otoku, Sv. Grguru i drugim logorima za preodgajanje političkih zatvorenika te upozoriti na značaj suočavanja s činjenicama o tim logorima u koje su ljudi dovođeni bez pravičnog suđenja. Cilj je bio i podsjetiti na značaj zaštite ljudskih prava na slobodu mišljenja, izražavanja, na pravično suđenje i zabranu torture, da se takve neljudske strahote u državnoj režiji više nikad ne bi ponovile.

Komemoraciji su prisustvovali i predstavnici šest obitelji nekadašnjih logoraša iz Crne Gore, predsjednik Udruge Goli otok “Ante Zemljar” Darko Bavoljak, povjesničar Branimir Janković s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudionici okupljanja su poručili da Goli otok treba biti pretvoren u otok sjećanja, obrazovanja i obrazovnog turizma primjerenog tom mjestu.

Prozvali su Upravu i Ministarstvo kulture i medija da objave što se od 2016. poduzelo radi stalne zaštite kompleksa. “Sramotno je da Goli otok i Sveti Grgur još nisu zaštićeni kao važan dio kulturne baštine ne samo Republike Hrvatske već i svijeta. Odluka o preventivnoj zaštiti od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci donesena je 2016. godine”, navela je Documenta u priopćenju.

Pakao za neposlušnike poznat i kao ‘hrvatski Alcatraz’

Nekadašnji radni logor i pakao za neposlušne osnovan je 1949. u sklopu velike čistke u redovima Komunističke partije Jugoslavije nakon Rezolucije Informbiroa. Izabran je zbog nenaseljenosti i nemogućnosti bijega. Njegova osamljena lokacija usred Jadranskog mora donijela mu je reputaciju “hrvatskog Alcatraza”. Prvi logoraši izbačeni su iz broda na stijene Golog otoka 9. srpnja 1949. godine.

Prema procjenama, na Golom otoku je bilo između 16 i 32 tisuće logoraša, a broj umrlih i ubijenih nije točno utvrđen. Poznat je po surovim kažnjeničkim uvjetima, torturama i teškom prisilnom radu. Na Golom otoku bio je logor za muške, dok se na Svetom Grguru nalazio logor za ženske zatočenike.

Postao je zatvor 1956., a naknadno je pretvoren u kazneno–popravni dom za maloljetnike. Ukinut je 1988. godine i od tada propada. Povjesničar Hrvoje Klasić za Dnevno.hr objašnjava, to je kompleks zatvora koji je osnovan nakon Rezolucije Informbiroa kao mjesto izolacije Staljinovih pristaša koji su označeni kao prijetnja po Jugoslaviju.

“Nakon smrti Staljina to je postao običan zatvor koji je funkcionirao do osamdesetih godina. Stoga, puno objekata koje tamo i danas možete vidjeti nisu originalni objekti iz vremena Informbiroa”, kaže nam.









Klasić: Da su tamo slali samo Hrvate, antikomuniste, već bismo imali kompleks

Činjenica jest da niti jedna vlast dosad nije smogla hrabrosti, znanja ili volje da učini nešto s Golim otokom. “Bitan je kontekst tog otoka i susjednog Svetog Grgura. Sudjelovao sam u nekim prijedlozima da se povežu dva otoka, Rab i Goli otok jer je na Rabu bio najveći fašistički logor u Italiji, Kampor. To je kilometar zračne udaljenosti, a imate podsjetnik na fašističku represiju s jedne strane, a s druge na komunističku represiju. To je idealna pozicija da se uči o represiji u totalitarnim režimima, kao što takva mjesta, primjerice, u Njemačkoj služe za to. Ne samo da ih posjetite, nego i da učite o nenasilju, ali i torturi. Tako bi trebalo i ovdje”, smatra Klasić.

No, ističe da u slučaju Golog otoka postoji problem koji je u Hrvatskoj prisutan zadnjih tridesetak godina. “Mi sve ispolitiziramo pa tako i suočavanje s prošlošću gledamo u dnevno političkom kontekstu. Primjerice, desne stranke koje ističu da je Goli otok mjesto stradanja morale bi reći da su tamo nastradali još veći ljevičari, još zadrtiji komunisti i staljinisti. Mišljenja sam da su tamo kojim slučajem slali isključivo protivnike komunizma, Hrvate, odavno bismo imali kompleks. No, tamo su završavali i ljudi koji nisu bili protiv komunista, već najrigidniji komunisti i to je, izgleda, dio problema”.

Potencijal ‘mračnog turizma’

Pojedine putničke agencije danas nude izlete na Goli otok. “Posjetite Sveti Grgur i Goli otok, bivše zatvorske otoke sa složenom poviješću i zapanjujućom prirodnom ljepotom. Goli otok svjedok je prošlosti i ujedno simbol nade. Nekoć opresivnu atmosferu sada je zamijenilo umirujuće tirkizno more i bujni zeleni obronci”, oglašavaju posjete koji se izletničkim brodovima svakodnevno kreću prema nekadašnjim otočkim zatvorima.









Fenomen poznat kao ‘mračni turizam’ posljednjih godina je sve popularniji, a podrazumijeva putovanja na mjesta povezana sa smrću ili katastrofom. Neke od najpoznatijih lokacija mračnog turizma uključuju koncentracijski logor Auschwitz, Hirošimu i Nagasaki u Japanu ili Černobil u Ukrajini. Područja poput zatvora Alcatraz također su iznimno popularna mjesta koja spadaju pod ‘mračni turizam’.

“Ljudi idu u Auschwitz i brojna druga mjesta koja su stratišta. Zašto ne i na Goli otok? Koliko god voljeli hrvatsku obalu, sadržaja tog tipa nema. Puno ljudi koji nam danas dolaze nisu klasični turisti. Ja bih u prvom redu volio da se Goli otok očuva radi nas samih, da se možemo suočavati s mračnim stranicama prošlosti, tko god bi odgovoran. Naravno, to može biti suočavanje s prošlošću, a može biti i vezano za turizam koji upotpunjuje ponudu”, smatra Klasić.

Jedan od primjera za drugačiji tip turizma su i Titove špilje na otoku Visu. “Pitanje je kako će se država prema tome postaviti i tko će biti kustosi, kakvi tekstovi će biti napisani. To je jako bitno jer može se dogoditi revizionističko središte. Dosad nismo pokazali da imamo snage biti objektivni kada je trebalo, bili smo emotivni”, zaključuje.