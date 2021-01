ŽINIĆ: ‘Nije korektno od Dumbovića da odbije novac, to su novci za interventne mjere, a ne za kompletnu obnovu’

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović izjavio je kako će odbiti 30 milijuna kuna interventne financijske pomoći koju je Vlada uputila Sisačko-moslavačkoj županiji, među ostalim i Petrinji koja je najviše stradala.

U subotu se na tu njegovu izjavu očitovao Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije kojeg je Dumbović izravno prozvao.

Naime, rekao je kako se financijska pomoć “dijeli po političkom ključu”.

Žinić je u subotu rekao kako je “Grad Petrinja dobio 30 milijuna kuna jer je najviše oštećen”.

“Ovo su sredstva koja su predviđena za sanaciju šteta i da se omogući ljudima da poprave ono najosnovnije, od infrastrukturnog značaja i infrastrukturne objekte. To nisu novci za kompletnu obnovu. Mislim da nije korektno od gradonačelnika i to je najmanje što mogu reći. Nema nikakvog stranačkog ključa. Vlada je najprije došla u Petrinju i u Sisak. Grad Petrinja koji je najviše stradao ima gradsku upravu u središtu grada. To je, po meni, najbolja moguća podjela”, rekao je Ivo Žinić,

Osvrnuo se i na komentar da nema dovoljno kamp kućica na tom području te rekao kako “kamp kućice dolaze svakodnevno i iz robnih rezervi su sve kućice prebačene na ovo područje”.

“Jučer su došle i iz Rumunjske. U ovom trenu je na terenu oko 200 kućica koje još nisu sve u funkciji. Ovo su male ulice i treba vremena da se stave u funkciju.Treba malo vremena, ali trudimo se da što prije riješimo”, naglasio je Žinić.

Na aktualnu situaciju osvrnuo se i ministar rada Josip Aladrović koji je rekao kako je “siguran da će se ubrzo sve obnoviti da bi se život na ovim prostorima u što kraćem vremenu vratio u normalu”.

Istaknuo je da se ne može “referirati na to da nisu pripremljeni te je poprilično siguran da kaosa nema”.

“Pojavljuju li se slučajevi da netko nije dobio pomoć koju je očekivao, vjerojatno ima i toga. Ovo je neočekivana situacija u kojoj smo se svi našli iznenada, ali sve službe daju svoj maksimum”, istaknuo je Aladrović.