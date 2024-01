Zima pokazala zube, a sada stiže radikalni preokret: Nekima se ovo nikako neće svidjeti

Autor: Dnevno.hr

U danu koji je pred nama čeka nas pretežno sunčano vrijeme, prijepodne na istoku mjestimice više oblaka, a ujutro ponegdje i magla. DHMZ javlja kako će vjetar na kopnu biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Na Jadranu će umjerena i jaka, na udare i olujna bura, slabjeti i sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 2 i 6, duž obale i na otocima od 7 do 12 °C. No, idući tjedan ćemo nakratko zaboraviti na zimu koja nam je (napokon) pokazala zube jer nam stiže velika promjena vremena.

U nedjelju većinom oblačnije, uz južinu i ponegdje malo kiše na Jadranu i područjima uz njega. Dnevna temperatura zraka će porasti, osobito u kopnenom području, ali će jutra još biti dosta hladna, prenosi HRT.

Temperatura će ‘podivljati’

Osim toga, DHMZ prognozira da će idućeg tjedna doći do naglog i poprilično velikog rasta temperature pa bi idućeg četvrtka se temperatura mogla popesti na 14°C. S obzirom na to da smo se ovog četvrtka smrzavali na -10, bit će to razlika od čak 24°C u samo tjedan dana.

Iako će dio zimogroznih Hrvata ova promjena oduševiti, mnogi bi mogli imati problema s promjenom raspoloženja, a naši stariji sugrađani, srčani bolesnici i oni s kroničnim bolestima sa svojim narušenim zdravljem.

Početkom novog tjedna daljnji porast temperature i češća kiša, uz prevladavajuće jugo i jugozapadnjak, gdjekad i jake, osobito na Jadranu, a vjerojatno samo u utorak prolazno bura, u unutrašnjosti od ponedjeljka navečer do utorka ujutro mjestimice možda malo snijega.

“U nedjelju još u kopnenom području hladno jutro, no dan će biti topliji od subotnjega, kao i početak novog tjedna. Uz promjenjivu naoblaku malo kiše u nedjelju u krajevima uz Jadran, u ponedjeljak i drugdje, pri čemu navečer i u noći na utorak mjestimice može biti susnježice i snijega.









I na Jadranu porast temperature zraka, uz više oblaka nego u petak i subotu. Povremeno je moguća kiša, osobito u ponedjeljak, kad na jugu može biti i grmljavine. Zapuhat će jugozapadnjak i jugo, u utorak samo prolazno bura”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.