ZGRADOM SE VEĆ ŠIRIO NEUGODAN MIRIS MRTVACA! Predstavnik stanara otkrio bizarnu priču: ‘Svi se proglasili nenadležnim, nitko nije htio odvesti tijelo’

Autor: N.K

U Zenici je u stanu pronađeno tijelo mrtvog muškarca koje je već bilo u fazi raspadanja, a slučaj je postao bizarniji utoliko što nitko nije htio odvesti pokojnika, pa je tijelo iz stana izvučeno tek 24 sata kasnije.

Zgradom se već širio neugodan miris.

Situaciju je za Zenicablog u subotu objasnio predstavnik stanara Adnan Salkanović.

“Osoba je više dana mrtva, ali grijanje u stanu je bilo isključeno, stan vrlo hladan, a osoba nije kontaktirala ni s kim. Žena koja ga je htjela posjetiti i odnijeti mu nešto hrane, pronašla ga je mrtvog. Policija je cijeli dan bila ovdje, kontaktirala sve nadležne institucije, te se navodno svi ograđuju, ‘jer umrli nije socijalni slučaj, a nema nasljednika'”, rekao je Salkanović.

Svi su imali ispriku

Dodaje kako ne želi nikoga okrivljavati niti politizirati, ali ipak otkriva kako je niz institucija odbilo preuzeti tijelo.

“Iz Gradske uprave rekli da oni mogu izdati nalog ako se radi o socijalnom slučaju, a on to nije bio. Policija pak preuzima tijelo ako se radi o zločinu, a utvrđeno je da to nije zločin. Nema nasljednika, a oba pogrebna društva koja smo kontaktirali proglasila su se nenadležnima, dok se ne donese papir tko preuzima troškove. U bolnicu tijelo isto nitko ne vozi, jer se ne zna tko će platiti”, ispričao je Salkanović.

“Živio je samačkim životom”

Medijski pritisak je urodio plodom, ali tek više od 24 sata nakon što je tijelo otkriveno. Nakon što je priča objavljena, predstavnika stanara je kontaktirao direktor JP Gradska groblja i obavijestio da će radnici poduzeća preuzeti tijelo.

Umrli A.T imao je 62 godine, a susjedi su otkrili kako je živio samačkim, boemskim životom. Prema njihovim riječima, “bio je veoma ljubazan i susretljiv”.