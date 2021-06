ZGRABITE PRILIKU ZA ODLIČAN POSAO! OGLASI IZ SNOVA: Imamo popis najboljih ponuda! Sigurno ispunjavate uvjete!

Autor: N.K

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Medika d.d. traži stručnog suradnika/farmaceutskog tehničara (m/ž) i stručnog suradnika na poslovima javne nabave (m/ž) u Zagrebu. Neki od uvjeta su znanje rada na računalu, komunikacijske i organizacijske vještine i odgovornost u svakodnevnom obavljanju posla. Potrebna je srednja stručna sprema, a prednost donosi smjer farmaceutskog tehničara. Aplicirajte ovdje.

Pliva zapošljava na poziciji stručnjak za prodajne usluge i podršku kupcima (m/ž). Lokacija rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 18.6. Potrebni su uvjeti minimalno petogodišnje iskustvo rada na srodnim poslovima, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, izvrsno poznavanje MS Office-a, operativno iskustvo s radom u ERP sustavu te izražena proaktivnost i odlične komunikacijske vještine. Prijavite se.

Falkensteiner zapošljava na poziciji Regional Marketing Lead SEE (m/ž). Mjesto rada je Zadar, a prijave su otvorene do 1.7. Uvjeti su minimalno petogodišnje iskustvo rada na polju marketinga, iskustvo s fokusom na SEE tržište, primarno u Hrvatskoj i Sloveniji. Potrebno je visoko razumijevanje i strast prema turizmu i ugostiteljstvu, kao i snažne komunikacijske i organizacijske vještine. Aplicirajte.

Wyndham Grand Novi Vinodolski Resort traži novo pojačanje na poziciji Human Resources referent/ Referent u odjelu ljudskih potencijala (m/ž). Mjesto rada je Novi Vinodolski, a aplicirati možete do 27.6. Prednost imaju osobe s radnim iskustvom u objektima visoke kategorije te poznavanjem barem dva svjetska jezika. Od kandidata se očekuje viša stručna sprema smjera psihologije, prava ili ekonomije, minimalno tri godine radnog iskustva na poslovima u ljudskim potencijalima te minimalno godinu dana iskustva na rukovodećoj poziciji. Prijavite se.

Aluflexpack Novi d.o.o. traži djelatnika u Odjelu marketinga/ Product managementa (m/ž). Lokacija rada je Zadar, a prijave su otvorene do 15.6. Uvjeti su viša ili visoka stručna sprema, radno iskustvo od najmanje godinu dana, izvrsno poznavanje rada u MS Office programima, sposobnost rada u timu, multitasking, učinkovite vještine vođenja i upravljanja vremenom. Potrebno je napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Aplicirajte.

Ziegler d.o.o. zapošljava programskog inženjera – inženjera elektrotehnike (m/ž). Lokacije rada su Kutina i Zagreb, a prijave su otvorene do 30.6. Uvjeti su viša ili visoka stručna sprema, dvije godine radnog iskustva na poslovima programiranja, korištenje programskih jezika, aktivno korištenje njemačkog ili engleskog jezika u govoru i pismu te snalažljivost pri kompleksnim zadacima. Svi zainteresirani prijavite se ovdje.

Answear.com S.A. traži nova pojačanja na pozicijama: SEM Specialist (m/ž), Performance Specialist (m/ž) i Marketing & Sales Country Manager (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 2.7. Od kandidata se očekuju minimalno godina dana radnog iskustva, sposobnost analiziranja podataka, analitičnost, dobre organizacijske vještine i poznavanje engleskog jezika. Aplicirajte.









Camaloon zapošljava Team Leadera – Sales (m/ž), operatera u proizvodnji (m/ž), specijalista u odjelu za print (m/ž), B2B Sales Specialista (m/ž), Sales Development Representative (m/ž), Customer Sucess Specialist (m/ž). Lokacija rada je Zagreb. Uvjeti su vrsno poznavanje stranih jezika, odlične komunikacijske vještine i sposobnost rješavanja problema, empatija, proaktivnost i prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima. Prijavite se.

Pastor TVA d.d. traži knjigovodstvenog administratora (m/ž) u Rakitju. Rok prijave je 16.6. Očekuje se minimalno srednja stručna sprema i relevantno radno iskustvo od minimalno dvije godine na računovodstvenim i administrativnim poslovima, znanje engleskog jezika i aktivno korištenje MS Officea. Poslodavac nudi rad u poticajnom i ugodnom okruženju, razmjenu znanja i iskustava te razvoj stručnih kompetencija. Aplicirajte.

Strabag BRVZ d.o.o. zapošljava na pozicijama Senior Beckend/ERP – Developer (m/ž) i Junior Backend/ERP – Developer (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju do 20.6. Poslodavac očekuje veoma dobro poznavanje engleskog i njemačkog jezika, dobro praktično znanje u programiranju, poznavanje Jave i /ili IBM i RPG i slično. Prijavite se ovdje.

Sretno kandidatima!









Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.