Zeus se približava Hrvatskoj: Evo kakve nas temperature očekuju u tjednu pred nama

Autor: I.G.

Meteorološki stručnjaci najavljuju da će zime biti rijetkost i u prvim danima veljače, jer se nad Hrvatskom širi Anticiklona Zeus, donoseći sunčano vrijeme i temperature iznad prosjeka. Ova suptropska anticiklona, koja stiže iz Afrike, proširit će se na veći dio Europe, uključujući i Hrvatsku, te će njezine učinke osjetiti brzo.

Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), očekuje se sunčano vrijeme s maglom u jutarnjim satima, uz slab vjetar na kopnu i umjerenu buru na Jadranu, koja će postupno slabiti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između -6 i -1, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 6 do 10 na kopnu te od 11 do 15 °C duž obale, javljaju iz DHMZ-a.

Očekuje se sunčano vrijeme s maglom u jutarnjim satima, a tek u četvrtak će se pojaviti umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab, a temperatura će se samo blago mijenjati. Prema drugoj polovici tjedna može doći do blagog zatopljenja.

Svima koji vole gledati oblake i danas bi moglo biti dosadno. No mogu uživati na suncu…

A do kada ostaje stabilno i detalje o vremenu pogledajte na https://t.co/7tElXxnRUV.#prognoza #sunce #anticiklona pic.twitter.com/8ZXLCqLf94 — DHMZ (@DHMZ_HR) January 28, 2024

Stiže ‘Zeus’

Na Jadranu se također očekuje uglavnom mirno vrijeme, uz burin i sjeverozapadnjak koji će zapuhati tek od srijede. Moguća je pojava magle, posebice duž zapadne obale Istre i drugih područja karakterističnih za maglu na moru.









Anticiklona Zeus je toliko jaka da će “pobijediti” zimu, donoseći suptropske temperature i zaboravljajući na potrebu za debelim jaknama sljedećih desetak dana, pogotovo u Dalmaciji, gdje se očekuje i preko 16 stupnjeva Celzijevih.

Samo kao kuriozitet. Temperaturne anomalije na 2 m u razdobljima 05.02.-12.02. i 19.02.-26.02. Dakle, zimica bi prema ECMWF-u nešto mogla pokazati tek u drugom dijelu veljače, na njezinom samom klimatološkom kraju. Vidjet ćemo! 🤞 pic.twitter.com/MmdBTdq8B8 — IstraMet (@IstraMet) January 28, 2024







Njezine učinke osjetit ćemo brzo, a donosi sunce, temperature iznad prosjeka i dosta magle u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ova suptropska anticiklona toliko je jaka da će nakratko ‘pobijediti’ zimu pa zaboravite na debele jakne sljedećih desetak dana, pogotovo u Dalmaciji gdje se očekuje i preko 16 stupnjeva.