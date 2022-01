ŽESTOKO U OTVORENOM! Grmoja Pupovcu i HDZ-ovcu Habijanu: ‘Smeta vam šahovnica koju imamo i na Markovu trgu’

Autor: Daniel Radman

U večerašnjem “Otvorenom” HRT-a vodila se žestoka debata oko Mostovih referendumskih inicijativa “Odlučujemo zajedno” i “Dosta je stožerokracije”. Podsjetimo, Most je danas (ponedjeljak) predao Hrvatskom saboru potpise za raspisivanje referenduma kojima se traži ukidanje COVID potvrda i prenošenje ovlasti s Nacionalnog stožera na vrhovno zakonodavno tijelo.

“Sedam ljudi to radilo, provjeravali su, upisivali su brojeve, sistematizirali… Sindikatima je za 700.000 potpisa – zajednički su sudjelovali u akciji i imaju nekoliko stotina zaposlenih- trebalo mjesec dana, nama je sa sedam ljudi trebalo isto. Nije ovo pobjeda Mosta, kako kažu analitičari, već pobjeda svih 400.000 ljudi koji su dali svoje potpise“, rekao je za uvod Nikola Grmoja.

HDZ-ovac Damir Habijan odgovorio je da još ne znamo hoće li doći do referenduma. “Postoje institucije koje će to utvrditi”, rekao je i dodao da on osobno misli da su oba pitanja u skladu s Ustavom.

Bauk okrenuo “kolo”

No, kolo se okrenulo kad je SDP-ov Arsen Bauk spomenuo privođenje 72-godišnjeg Zadranina zbog objave na Facebooku protiv Andreja Plenkovića. Nadovezao se na današnja prepucavanja, HDZ je spočitao da je slično bilo i kad je Milanović bio premijer. “Razlika je ta što je Milanović izjavio da to ne treba progoniti, a HDZ kaže policija će to napraviti”.

“Nije stvar o uhićenju, već policijskom postupanju”, replicirao je Habijan i dodao da se zakoni trebaju poštivati. “Treba li biti procesuiran, to treba odlučiti sud”, dodao je Habijan, a Bauk je iz protesta stavio masku s znakom “X” preko usta.

“Ne znam zašto Habijana išta pita, on nema o ničemu stav. To je stav vrha HDZ-a da se čovjeka treba progoniti jer je napisao da premijera treba dočekati jajima. To je posljedica onog što se dogodio u Petrinji, gađali su ga grudama, i zato sad postaju sve represivniji”, nadovezao se Grmoja.

“Ona slika koju ste danas stavili, s onim vješalima, kome ste uputili? Je li to poruka za 90 posto svih birača koji nisu potpisali inicijativu. Vi govorite da zastupate narod, to je sramotno. Nemojte mi reći da to niste primijetili”, rekao je mu je Habijan.

“Ja se članu kriminalne korporacije koja želi hapsiti ljude neću ispričati. Ja sam čuo da je vama zasmetala hrvatska šahovnica koju imate na Markovu trgu, obojici. I šahovnica i referendum”, pokazavši na Habijana i Pupovca.









“Ako je sve ovako kako ide ovaj razgovor, to je neka vrsta priče koju imamo u Saboru, koji nalikuje freak-showu a ne ozbiljnom razgovoru ozbiljnih ljudi. Ako ćemo sve svesti na dosjetku, populističku izjavu… Referendum je ozbiljna stvar, kao takav zaslužuje ozbiljan pristup. Nije priča za političku igru. Nije stvar samo referendumske manije u kojem se pojedine stranke predstavljaju kao narodske inicijative. Mi ne znamo tko je organizacijski odbor, po ovom zakonu bi morali znati”, rekao je Pupovac.

“Zna se tko je, predani su s potpisima, to nije sporno. Ali govoriti to da imamo inflaciju? Dogodio se 2013. referendum o braku, sindikati su prikupili potpise za referendum koji se nije dogodio. Ne znam čemu strah. Freak show je bio u Banja Luci gdje ste vi bili“. Gospodine Pupovac, nemojte se bojati hrvatskog naroda. Ovo je pitanje slobode građana”, odgovorio mu je Grmoja.

“Nismo čuli tko su, vidjeli smo istaknute zastupnike u Saboru koju zastupaju jednu stranku a koji o drugima govore kao o političkim elitama, a o sebi kao predstavnicima naroda. Kao da mene, ili druge, nije birao narod. Ako hoćemo ozbiljno razgovarat, onda razgovrajmo ozbiljno. Problem je revnosna intervencija policije, ali i neustavni grb koji je svjesno objavljen. Ali onda nemojmo glumiti da ima nešto što se može sankcionirati i što se ne može sankcionirati”, replicirao je Pupovac.

Atmosferu je donekle ublažio ustavni stručnjak Antun Palić koji je govorio o ustavnosti pitanja no kad se rasprava vratila u studio vratile su se i tenzije.









“Najveći krivac za ovo je stožer i HDZ koji su šlampavo vodili kroz krizu. Gospodine Pupovac, ne znam zbog čega prigovarate. I vi ste se služili dosjetkama, dodao je Bauk.

“Šlampavo? Svi su svjesni da su mjere koje jesu na snazi najliberalnije u Europi, pogledajte koliki je porast u trećem kvartalu BDP-a”, replicirao je Habijan Bauku. “Pogledajte predviđanje za gospodarski rast za iduću godinu pa to nazovite šlampavim”, zaključio je Habijan.