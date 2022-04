ŽESTOKO NA JOVIĆA ZBOG ZELENSKOG! Profesoru nije oprostila hladne riječi: ‘Iritantno je iz ugodne fotelje komentirati lidera nacije koja krvari i umire’

Autor: Dnevno.hr

Profesor na FPZG-u Dejan Jović i Aleksandra Kolarić zakačili su se na Twitteru zbog njegovih izjava o ukrajinskom predsjedniku Volodomiru Zelenskom.

Podsjetimo, Jović je u svojstvu stručnjaka za vanjsku politiku gostovao na N1 gdje je komentirao rusko-ukrajinski sukob.

Kada je govorio o Zelenskom, rekao je kako je on, medijski gledano, vrlo uspješan u svojim obraćanjima no i da je ‘došao do ruba preko kojeg nije trebao prijeći i postaje pomalo iritantno i uznemirava’.

“Možda njegov cilj je da uznemiri savjest zastupnike u drugim parlamentima, ali nisam siguran da će time pridobiti javno mnijenje. Javno mnijenje na zapadu, koliko god ima suosjećanja za Ukrajinu, ima granicu preko koje neće prijeći i neće biti direktno uključeno u taj rat”, rekao je Jović o ukrajinskom predsjedniku.

Kolarić je poprilično žestoko na Twitteru kritizirala Jovićev komentar.

“Iritantno je ovako, iz ugodne TV fotelje, komentirati lidera nacije koja krvari i umire u velikoj tragediji. Baš iritantno”, napisala je.

No, Jović joj je odgovorio rekavši da bi prvo trebala pogledati izjavu koju komentira, a ne samo čitati naslov.

“Vi baš znate da ja čitam naslove, a ne cijeli tekst? Fora. Očajno blazirana vam je izjava”, odgovara mu opet Kolarić. Jović ispravlja, ne tekst, nego snimku.

“Nemam ja nikakvih problema s profesorovim istupom u medijima, stručnjak je, neka komentira, ali ovaj komentar je loš. Stoga moja reakcija”, napisala je Kolarić u diskusiji u koju su se uključili mnogi te koja je na trenutke postala vrlo burna.

Jović je na jedan komentar da mu je izjava ‘i dalje iritantna i ex cathedra’ odgovorio: “Ex cathedra mi se sviđa. Dakle, primjerena mojoj profesiji i poziciji. Iritantna – OK. Ja mogu biti iritantan bez da izazovem treći svjetski rat, pretpostavljam”.