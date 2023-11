Žestoki ruski napad probudio Kijev u rano jutro: ‘Ovo je uznemirujuće’

U rano subotnje jutro, kako javljaju ukrajinski mediji, glavni grad Ukrajine Kijev našao se pod žestokim napadom dronovima.

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu je objavio da je Kijev pod masivnim napadom te da su sve žurne službe na terenu. Potvrdio je da u napadu ima i žrtava.

Osim toga, u okrugu Solomjanski izbio je požar na nekoliko mjesta, uključujući i stambene zgrade te su potvrđene dvije žrtve.

“Napad na glavni grad je uznemirujući”, poručio je Kličko.

The Kyiv Independent je izvijestio da napad dronovima traje već četiri sata.

❗🇷🇺⚔️🇺🇦 – Kyiv authorities have confirmed that the city was subjected to a massive raid by Russian kamikaze UAVs.

In the video you can see the Geranium-2 UAV approaching its target, as well as an explosion at an electrical substation, which led to a blackout in several areas of… pic.twitter.com/zFUOzu3JUg

