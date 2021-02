ŽESTOKI I BESRAMNI NEPOTIZAM: Evo kako se na Akademiji otvorilo nepostojeće radno mjesto!

Autor: Maja Štefanac

Dekan Akademije likovnih umjetnosti Tomislav Buntak u studenom je članovima Akademskog vijeća ALU-a lobirao da se za nenastavno osoblje otvore nepostojeća radna mjesta. Tako bi primjerice savjetnice za odnose s javnošću na kojemu će potom brzinski zaposliti Emili Emu Sedlar, kćer redatelja Jakova Sedlara, savjetnika za kulturu rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa. Za mjesto koje nije postojalo i za koje dio profesora, članova Akademskog vijeća (AV) nije siguran da im uopće treba, dekan je morao pokrenuti promjenu Pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova.

“Prošli tjedan sam saznao (na Sveučilištu, op.a) za moguća zapošljavanja u nenastavnim službama koje sam Vam opisao i za koje smatram da bih bio neodgovoran čelnik da u ovim uvjetima ne prihvatim mogućnosti dodatnih snaga i to za mjesta za koja znam da postoji potreba. To je bilo u drugoj polovini prošlog tjedna pa isto nisam imao previše vremena za informiranje. Nismo dugo imali prilike za nove djelatnike te je ovo prilika koja se ne smije propustiti. Razlika je u strateškom razmišljanju koja netko može uvažavati i o iznenadnim mogućnostima realnog rješenja kada se može reagirati odmah i upotrijebiti odmah. Možda neki smatraju da ne trebamo komunicirati s trenutnom upravom Sveučilišta, jer nekom nisu simpatični, no kao dekan moj je zadatak, pozicionirati moju ustanovu kao organiziranu, jaku i s jasnim ciljem pred bilo kojom upravom sveučilišta, a ne baviti se politikanstvom…”, rekao je tada Buntak.

Emili – dar koji je pao sa Sveučilišta?

Zapošljavanjem Emili Eme Sedlar u javnosti je izazvalo optužbe za nepotizam, što je naravno ogorčilo i mnoge članove AV-a smatrajući kako im je upravo takvim potezom nanesena javna sramota. Ima i onih koji smatraju da su izigrani te kažu kako nisu imali pojma nit su stekli ikakav dojam da dekan priprema teren za zapošljavanje kćeri Borasova savjetnika niti su česte dolaske Jakova Sedlara na ALU povezivali s novom akvizicijom, piše Jutarnji.

Naime, na 4. sjednici koja je sazvana 23. studenog, AV-a gdje se mijenjao Pravilnik, Buntak nije dobio očekivanu potporu članova, te je snažno tražio njihovu suglasnost, tvrdeći da da im je to novo radno mjesto dar koji im je pao ne baš s neba nego sa Sveučilišta.

Drugi su, pak, tražili hitan sastanak dekanskog kolegija, ali dekan se na taj poziv oglušio. Molili su da ih se upozna s novim “iznenadnim mogućnostima koje su se otvorile” i svim dogovorima koji su postignuti sa Sveučilištem. “Da li je osoba za PR, u punom radnom vremenu, stvarna potreba naše institucije? I dalje sam mišljenja da to radno mjesto nije prioritet”, izražavali su profesori negodovanje. Jedan je član upozorio kako je već godinama na snazi zabrana zapošljavanja. Podržao je ideju da bi za Akademiju bilo dobro da ima PR-a, ali da im je prioritet netko u organiziranju znanstvenih i umjetničkih istraživačkih projekata.









Buntak uporno uvjeravao u laži

Dekan Buntak uvjeravao je članove AV-a kako je ta ideja došla od Sveučilišta te kako im je prijekopotreban savjetnik za odnose s javnošću, a ideju da bi se PR-om trebao baviti netko iz izdavaštva odmah je otpisao. Na primjedbe da im PR nije prioritet dekan je naveo lošu vidljivost Akademije: “Čini se da postoji mišljenje da je to lako raditi i da se događa samo od sebe. Izrazito smo šuplji na tom području… Postoje prioriteti na strani Sveučilišta u javnoj vidljivosti i naši prioriteti. Ovaj prijedlog je kombinacija to dvoje.”

Dekan je također pojasnio tko je na Sveučilištu ALU dao tu priliku za novim radnim mjestom. Precizirao je da je dogovor konkretizirao s Mladenom Janjaninom, prorektorom za umjetničko područje i Ivanom Čuković-Bagić, prorektoricom za studente, studije i upravljanje kvalitetom.