Žestoke uvrede u Saboru, Jandroković šokiran: ‘Jeza i sramota da nam to lopov govori’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U Saboru se danas glasuje o brojnim prijedlozima zakona, među kojima su oni o inkluzivnom dodatku, o doplatku za djecu te o izmjenama četiri zakona o drugom mirovinskom stupu i time završiti redovito jesensko zasjedanje. Sabornica je dupkom puna, a žestoka svađa buknula je na samom početku. Prije glasanja o aktivaciji mandata zastupnika Domovinskog pokreta Marija Radića digla se velika bura.

Marija Selak Raspudić žestoko se obrušila na novog saborskog kolegu i tu je krenulo.

“Da imate imalo poštovanja, Sabor biste danas raspustili i dopustili građanima da daju presudu u okviru demokracije za sve što ste im odnijeli”, vikala je, na što je intervenirao predsjednik Sabora Jandroković.

“Ovo je bila jedna od najneobičnijih rasprava, osporili ste pravo na mandat čovjeku koji je izabran, a pozvali ste građane da ne plaćaju porez, moram priznati da to nisam čuo, no tu svatko može govoriti što misli da treba”, rekao je.

Dretar odgovorio Mostu: Presušilo vam je financiranje

Zatim je Davor Dretar (Domovinski pokret) reagirao povredom poslovnika.

“Ovo je prvi put u povijesti da se za ovako nešto legitimno traži stanka, no vidimo iz afere ‘Mreža’ da je Mostu presušilo financiranje, pa se koristi svaka šansa”, vratio je Mostovki na provokaciju.

No, ona je i dalje odlučila napadati. “Imam pravo komentirati sve, nisam pozvala na neplaćanje poreza, iako bi to bila suvisla odluka građana”.









Na to se Jandroković naljutio. “Možete komentirati što hoćete, ali moram braniti Ustav, Poslovnik, a taj je na strani zastupnika”, rekao je i zaprijetio da će, s obzirom na to da vidi u kojem smjeru ovo ide, danas biti oštriji s opomenama.

Na to je ustao Stipo Mlinarić (DP). “Ovo je nezapamćeno da se podiže stanka kada se imenuje bilo tko, ja u životu ne bih pljuvao po nekome za koga se diže mandat, čovjek koji će danas prisegnuti je ove godine platio više poreza nego vi za svog života”, rekao je i dobio opomenu.

Opet buknula svađa, pljušte uvrede

Zatim je Jandroković odredio stanku da se smire strasti nakon koje je Mario Radić svečano prisegnuo.









“Unatoč neviđenom ispadu kolega iz Mosta, koji bi umjesto naroda birali narodne zastupnike, prisežem”, rekao je pa izazvao novu buru reakcija. Ponovno je intervenirao Jandroković kako bi smirio zastupnike.

“Mi čak i od ovog čina radimo nešto neprimjereno, dajte se uozbiljite i po pravilima civiliziranog ponašanja”.

Zatim je nastavljeno s glasanjem po točkama i tu je opet buknulo – već kod konačnog prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama RH.

Grbin: Jandrokoviću, kukavico!

Peđa Grbin (SDP) tražio je stanku i nakon toga je krenula drama.

“Kod nas se događa ogromna afera Mreža koja potresa same temelje demokratskog društva, s jedne strane pola – pola, ja ću tebi isplatiti iz proračuna, ti ćeš mi vratiti, s druge strane kontrola medija. Mi se pravimo, odnosno HDZ, da se to ne događa. Lopovluk plus kontrola medija, a mi ćemo se praviti da je sve normalno. Očekivao sam da ćete uvrstiti u dnevni red točku o raspuštanju Sabora, niste jer ste kukavice”, rekao je,

“Tako velik, a tako mali, to važi za vas, točka će vam biti uvrštena u dnevni red sukladno proceduri”, reagirao je Jandroković.

Sandra Benčić (Možemo) bila je žestoka. “Smatram da ova vrsta komentara ne priliči predsjedniku Sabora, niti je dobro da u atmosferi afere na aferu ne možemo na normalan način privesti kraju ovaj saziv Sabora”.

Jandroković se branio: Ima toliko putra na glavi, a ja da šutim?

“Ja sam nazvan kukavicom, od čovjeka koji ima putra na glavi toliko da ima šutjeti, što bih ja trebao?”. Ustao je i Hrvoje Zekanović.

“Benčić, bili ste veća frajerica kada ste dali Grbinu košaricu. Grbine, gdje su pare koje si maznuo iz proračuna?”, pitao je šefa SDP-a, na što je odgovorila druga SDP-ovka Sabina Glasovac.

“Kakav crni novi ministar? Nama treba raspuštanje Sabora”, rekla je, dok je Suverenist Željko Sačić vladajućima poručio da su mogli reći da nemaju većinu jer se Hrebak priklonio Mostu.

Hrebak: Ja bih zadnji s Mostom tikve sadio

Arsen Bauk je rekao da je Peđa Grbin visok, a velik će tek postati, dok je Hrebak odgovorio Sačiću.

“Cijenim vas, ali trebate znati da sam ja zadnji koji bi s Mostom tikve sadio”.

Zekanović se zapitao kako to da Grbin nije kriv, a uplatio je 7000 eura nekoj udruzi. Dalija Orešković je Jandrokoviću poručila da nije bilo poniznijeg predsjednika Sabora prema premijeru od njega, dok je Sandra Benčić HDZ-u rekla da se u ovom mandatu kralo sve, od plina do željeza.

Reiner: Lopov nama kaže da smo lopovi!

“Dokazani lopov se drugima usudi govoriti da je lopov, jezivo i sramotno”, rekao je Željko Reiner Beljaku.

“Jezivo je to da je vaš Franjo Tuđman osmislio Hrvatsku s 200 bogatih obitelji, pljačka od tada traje do danas i ne možete prestati sve dok vas ovaj narod ne smijeni”, odgovorila mu je Katarina Peović.

Jandroković: Nisam ja ban, ali vi mislite da ste Travolta

Beljak je dodao da je on sitni prekršajac koji je naučio lekciju. “Vi niste, vi ste pravomoćno osuđena kriminalna organizacija, sekta, treba vas zabraniti zauvijek”, vikao je.

“Ja si ne umišljam da sam ban, a vi ste si umislili da ste John Travolta”, odgovorio je Jandroković Dariju Zurovcu, koji je pak na to rekao: “Nisam si umislio da sam Travolta, ali vi ste si umislili da znate voditi Hrvatsku”.

Petrov je navodno viđen u Nami, traži pidžamu, ubacio se Zekanović.