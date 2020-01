Žestoka rasprava u Otvorenom! Mate Mijić poručio Bačiću: ‘Nemojte svoje birače tretirati kao ovce’

Tema emisije Otvoreno na HTV-u bio je izbor novog predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića. O tome što se očekuje od njega govorili su gosti: Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, Mate Mijić, komunikacijski direktor stožera Miroslava Škore, Ivica Relković, politički analitičar i u Beogradu Žarko Korać, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na pitanje do kada će Zoran Milanović biti član SDP-a, Bauk je rekao kako do inauguracije više neće biti član SDP-a, što mu i Ustav zabranjuje.

Mislim da je Hrvatska izabrala dobrog predsjednika, patriotu i domoljuba, poštenog političara, predsjednika s karakterom, državnika sa stavom i očekujem da ono što je zastupao u kampanji, da to zastupa i kao predsjednik. Očekujem da bude otvoren za druga mišljenja, zato što je predsjednik svih građana, ali da vrijednosne stavove koje je zastupao zadrži i dalje, naglasio je Bauk.

Bačić je čestitao Zoranu Milanoviću na pobjedi i rekao kako poštuje volju većine građana. Naglasio je kako očekuje da će Milanović biti bolji predsjednik nego što je bio premijer.

‘Očekujem da kohabitacija s Vladom i Andrejom Plenkovićem bude primjerena i u interesu RH, bez obzira na naše međusobne razlike. U izbornoj noći Milanovića je nazvao premijer i čestitao mu, što nije bio slučaj prije pet godina kada je pobijedila na predsjedničkim izborima Kolinda Grabar-Kitarović. Nju tada premijer Milanović nije nazvao,”istaknuo je Bačić.

Naglasio je kako HDZ još nije donio odluku o terminu unutarstranačkih izbora, no kako će oni biti u statutarnom roku. Prema statutu, oni bi se trebali održati u travnju ili svibnju.

“Jedan čovjek jedan glas za predsjednika stranke, za predsjednike županijskih, gradskih i općinskih organizacija, za zamjenika predsjednika i za potpredsjednike, rekao je.

Istaknuo je kako su neki stranački kolege i u izbornoj noći najavili namjeru da se kandidiraju na predsjedničkim izborima i kako kaže on im to ne zamjera.

” Mi ovaj poraz smatramo porazom Kolinde Grabar-Kitarović, ali i porazom HDZ-a,” govori Bačić i dodaje kako će utvrditi koji je razlog ovom porazu.

Mijić je rekao kako je u drugom krugu, Škorinim biračima bilo dano na slobodnu volju da glasaju za jednog od kandidata te dodao kako su čudne poruke iz vrha HDZ-a da je Miroslav Škoro pokušao zbuniti birače HDZ-a.

“Oni tretiraju svoje birače kao ovce koje ne znaju između dva kandidata izabrati jednoga”, kazao je.

Bačić mu je replicirao kazavši kako je on čestitao Škori nakon prvog kruga te da je Škoro najavio kako s ovim njegov politički život ne prestaje.

” Prema svome programu, očito je da je on svoj politički prostor vidio na desnici i bilo mu je u interesu da HDZ ostvari što lošije rezultate na izborima kako bi kasnije mogao više ući u ovo biračko tijelo. Ja ga ne optužujem zato što je to njegovo legitimno pravo, rekao je i dodao kako je on svojim stavom da će na listiću zaokružiti broj 3, poslao poruku biračima desnice koji su mislili glasati za kandidata desnice”.

Istaknuo je kako ni svi na ljevici nisu unisoni u podršci Zoranu Milanoviću, ali kada je došlo do izbora oni su bili ujedinjeni i to je dovelo do ovih rezultata.

Mijić mu je odgovorio da ono što je osobno u zadnjih 6 mjeseci prošao Miroslav Škoro ništa s obzirom što su prošli njegovi volonteri na terenu.

” Ljudi su ostajali bez posla, fizički im se prijetilo, onemogućavalo ih se u mirnom okupljanju, dozvole u sredinama u kojima vlada HDZ, nisu bile davane na vrijeme. Te ljude koji su trpjeli to 6 mjeseci je nemoguće partijskim dekretom uvjeriti da glasaju za stranku koja im je to činila. Niti Miroslav Škoro na to ima pravo, niti je on njihov vlasnik, a niti su oni članovi njegove stranke”, rekao je Mijić.

Relković je rekao kako je još prije dvije godine rekao kako će izbore izgubiti kandidatkinja HDZ-a, kako će Zoran Milanović ući u drugi krug te da će se pojaviti treći kandidat koji ako uđe u drugi krug može pobijediti.

“Predsjednički model bio je krojen kao odijelo za Stjepana Mesića. On je bio predsjednik Vlade, predsjednik Sabora i njemu je ovakva uloga bila odlična. Nakon toga imamo Josipovića i Grabar-Kitarović koji su imali političko iskustvo, ali ne takvog vrha i njima je trebalo natjecanje u ovoj ulozi i često su prenaglašeno koristili predsjedničke ovlasti, rekao je i dodao kako je Milanović bio premijer i on bi mogao skinuti nepotrebnu pojavu bombastičnih ovlasti i približiti ih građanima bolje nego itko drugi.