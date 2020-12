ŽESTOKA RASPRAVA BAUKA I REINERA: Bauk ironično komentirao, Reiner demantira Capaka!

Autor: N.M.

Predsjednik Sabora Željko Reiner i SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk u Newsroomu su govorili o tome jesu li mjere koje su donesene vezane za suzbijanje epidemije koronavirusa donesene prekasno, te tome kako funkcioniraju vladajući i oporba u Saboru.

Željko Reiner smatra da su današnje, kao i sve prošle mjere, donesene pravodobno. “Najlakše bi bilo napraviti lockdown – a ovo to nije. Od početka smo pokušali ostvariti tri cilja. Prvi je bio da ne dođe do pucanja zdravstvenog sustava, da se ne dogodi da bolesnik od teškog oblika covida ne dobije vrhunsku zdravstvenu skrb, respirator, sestrinsku ili liječničku skrb, što se događalo u prvom valu u bogatijim zemljama proljetos.

Drugi cilj je da gospodarstvo radi što duže je to moguće, ovisno o prilikama. Tek nedavno smo zatvorili kafiće, praktički u vrijeme između Božića i Sv. tri kralja, kada je sve i inače zatvoreno. Treći je cilj bio da se dobiju maksimalna sredstva iz EU fondova, kako bi se posljedice krize mogle u naprednim godinama ublažiti, tj. da sve traje što kraće.

Naravno da je zdravstvo jako važno, kao i svaki život i bolesnik. Svaki dan sam u bolnici, ja to najbolje znam, ne mogu mi o tome govoriti ljudi koji nisu bili u toj poziciji. Najlakše je bilo napraviti lockdown na dva ili tri mjeseca – tada bi možda i iskorijenili covid, ali tko si to može priuštiti? Ne Hrvatska, ni jedna zemlja ne može. To bi uništilo gospodarstvo, ne samo sada, nego godinama unaprijed.

Radi se o balansu, čuvanja zdravlja pučanstva i toga da imaju plaće, gospodarsku aktivnost i funkcioniraju koliko- toliko normalno”, rekao je Reiner.

Arsen Bauk kazao je na to kako bi Vladi bilo lakše opravdati poteze da su postavili neke ciljeve.

“Ovako je to neka odokativna epidemiologija, ne zna se kada se mjere ublažavaju, pooštravaju – slobodno sudačko uvjerenje. Razumijem da kada bi sve zatvorili bi imali smanjenje broja zaraženih i smanjenje prihoda u proračunu, pa je pitanje tko bi preživio, ako ne od covida, onda od gladi.

No balans gospodarske aktivnosti i ljudskih života- svaka je vlada pokušala naći mjeru. U zadnjih sam nekoliko mjeseci nastupao na temu ograničenja ljudskih prava, s ciljem da vlast to ne radi više no što je potrebno. Ljudi koji imaju svoju nekretninu negdje van mjesta prebivališta ne mogu uživati svoje vlasništvo, između ostalog. Da su se mjere donijele prije, danas bi možda bilo manje zaraženih, no da nema mjera za blagdane – možda bi sredinom siječnja imali eksploziju zaraženih. No to u osnovi ne znamo.

Nije dobar dojam da se mjere nisu donijele zbog kolone u Vukovaru, a sada crkve imaju popust zbog Božića, a neki drugi ne, pa bi možda bi prirodnije bilo ograničenje kretanja među biskupijama, ne među županijama”, rekao je SDP-ov Arsen Bauk.

Reiner je potom naglasio kako crkve nisu žarište virusa, kao što nisu bila ni kazališta.

“Ona su funkcionirala, nitko nije postavljao pitanje jesu li žarišta infekcije”, rekao je Reiner. Na opasku kako je u HNK bilo zaraze, Reiner odgovara: “Negdje je bilo , negdje drugdje nije, ali predstave su se gledale. Neki postavljaju pitanje kriterija za crkvu, pa je zanimljivo kako su kriteriji različiti. Nekima su crkve očito u fokusu interesa, a druge institucije su manje, pa bi crkve trebale biti pogibeljne, a druge institucije ne. Mislim da to nije tako. Svi se moramo pridržavati mjera i paziti da jedni druge ne zarazimo”, rekao je Reiner.

Bauk je kazao kako misli da će danas donesena mjera o okupljanju maksimalno deset osoba id najviše dva kućanstva biti provodiva na razini preporuke.

“Mislim da to ostaje na preporuci, ne znam hoće li se ići na sankcioniranje ako se skupe tri brata s obiteljima. Ta je odluka, inače, diskriminirajuće prema osobama koje žive u samačkim obiteljima. Trebalo je ostati na broju ljudi, ne uplitati broj kućanstava. Tradicionalno je vrijeme je druženja i pozivam sve da to reduciraju, jer što se prije broj zaraženih smanji, bit će lakše živjeti – i kada bi Vlada rekla koji su to kriteriji bilo bi lakše… No utvrđivat će se i odgovornost za ono što je poduzeto ili nije. Neki dan je bilo mrtvih u jednom danu koliko u cijelom prvom poluvremenu. Sada u 82. minuti gubimo 2-0”, rekao je Bauk.

Reiner je kazao kako ne vidimo rezultate, ali da se pokušava stvoriti dojam da je kod nas puno lošije nego drugdje.

“Neki tvrde da smo najlošiji, ali nismo”, kaže. Na opasku kako je Krunoslav Capak rekao da smo 25. od 26. zemalja, Reiner odgovara: “Nismo najlošiji, nismo najgori. Mi smo imali prvo poluvrijeme u kojem smo bili fantastični, bolji od skoro svih zemalja EU-a, pa se to nije previše spominjalo”, rekao je Reiner.

Bauk mu je na to kazao kako su na račun toga dobili parlamentarne izbore.

“Nije se previše govorilo kako smo dobri. Onda su nastupili dani kada smo imali jako malo ili ništa novozaraženih. No došao je najavljivani drugi val, koji će biti ozbiljniji. Mi smo bili pripremljeni i sada smo pripremljeni. Imamo dosta ljudi na respiratoru, ali imamo više nego dvostruko veći broj respiratora nego ljudi na respiratoru. Imamo sustav koji funkcionira. Stalno se gleda zadnja dva tjedna, a ne cijelo razdoblje. Bogatije zemlje koje izdvajaju više za zdravstvo po glavi stanovnika su krahirale. Liječnici su bili u dilemama staviti osobu A ili osobu B na respirator.

Scenario iz Bergama je neusporediv, neka se ljudi sjete slika iz tog prvog vala, koje mi ovdje ne gledamo. To je politikantstvo tvrditi da je takav scenarij kod nas. Nadam se da neće ni doći”, rekao je Željko Reiner.