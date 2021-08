ŽEPINA UDARIO PO ŠKORI! BIVŠI TAJNIK SVE OTKRIVA: Evo što znam o asistentici i njemu!

Autor: N.K

Nakon što je Miroslav Škoro dao ostavku u stranci počela su nagađanja o razlozima njegova odlaska, a u javnosti su se pojavile informacije da je otišao zbog žene i stranačke kartice koje je Škoro demantirao i poručio kako se nada da će oni koji su to tvrdili imati dokumente koji to dokazuju jer će to morati obrazložiti na sudu.

Škoro je pak prstom uperio u Darija Žepinu, bivšeg glavnog tajnika Domovinskog pokreta koji također sve demantira. “Kreditnu karticu u Domovinskom pokretu imao je samo g. Dario Žepina, koji je i sukladno clanku 31. Statuta DP-a zaduzen za financijsko i materijalno poslovanje stranke”, rekao je Škoro za Dnevno nakon ostavke.

Bivši čelnik pokreta, Škoro, između ostalog tvrdi kako ga kolege iz stranke pokušavaju oblatiti kako bi preuzeli stranku koja će u sljedeće četiri godine uprihoditi 24 milijuna kuna.

‘Škoro i asistentica jedini znali financije’

On je gostujući na N1 televiziji demantirao Miroslava Škoru i kaže da nikada nije dobio ovlaštenje da ima uvid u stranačke financije iako je po Statutu bio odgovoran za financije. Koristio je debitnu karticu, ali napominje isključivo za stranačke troškove. Je li Škoro svoju koristio i privatno, kaže da ne zna, jedini koji su imali uvid u funancije, kaže, bili su Škoro i njegova asistentica Nikolina Brajković.

Žepina demantira Škoru

“Činjenično stanje je sljedeće: u stranci nikad nije postojala niti jedna kreditna kartica za koju ja znam. Gospodin Radić, Škoro i moja malenkost imali smo debitne kartice od Domovinskog pokreta. Razlika je velika. Koliko znam, Radić nikada nije svoju ni podigao u banci. Što se tiče moje, odnosno DP-a koju sam ja koristio, sve je vrlo transparentno, lako je utvrditi. Nikada niti jedna stavka mimo stranačkih nije plaćena tom karticom. Sve ostalo su neistine, laži i objede. Nemam druge riječi kako bi to nazvao”, rekao nam je Žepina.