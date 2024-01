Žene ulaze u političku utakmicu, spremne su se ‘potući’ sa svima: ‘Ovdje nema solidarnosti’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U svijetu politike, a i društvu općenito, o ženama su poznate dvije oprečne teze. Jedna je ona koja govori da je ‘žena ženi vuk’ i da će veće neprijateljstvo pokazati jedna prema drugoj, nego primjerice muškim kolegama, dok druga pak napominje žensku solidarnost i poziva na konsenzus žena u javnom prostoru jer se godinama govori kako ih je manje, kako su potplaćene i podređene pred muškarcima. Bilo kako bilo, Hrvatsku čeka super izborna godina i trostruki izbori te će biti zanimljivo pratiti sve kandidate i kandidatkinje koji su odvaže u izbornu utakmicu.

Mogu li još uvijek malobrojnije žene u hrvatskom političkom prostoru ove godine ostvariti rezultat, vidjet će se uskoro. Pisali smo već o brojnim razmiricama na ženskom dijelu političkog spektra pa je tako došlo do razlaza u liberalnom paktu između Dalije Orešković i Marijane Puljak gdje smo objasnili da se radilo u sukobu taštine i borbi za moći. “Marijana Puljak nije dala nikome slobodno disati pa je tako namjeravala i s Orešković. Pomalo je zavidna jer Daliju preferiraju mediji te prenose njezine redovite nastupe u kojima suvislo kritizira vladajuće, ali i oporbene kolege.

Marijanu, pak, mediji prenesu samo ako objavi kako puni paprike ili nešto slično tomu jer ona zapravo nema nešto puno ponuditi što bi bilo bitno biračima i simpatizerima. Nema tu ženske solidarnosti”, rekao nam je sugovornik. Nije to jedini slučaj sukoba, a kako će sve izgledati ove super izborne godine i može li narednu vladajuću koaliciju sačinjavati veći broj žena, vidjet će se uskoro. Politički analitičar i komentator Davor Gjenero za naš je portal prokomentirao stanje na ‘ženskom političkom spektru’.

Ne treba dijeliti

“Ja nisam sklon tome da se akteri dijeli na tu muško-žensku priču. Mislim da je izrazito važno inzistirati na ravnopravnosti. Ono što je kod nas počela raditi Mirela Holy, a do neke mjere su to slijedili u Možemo, prvi u Europi je to na izborima u Škotskoj napravio Tony Blair da je išao sa sistemom ‘blizanaca’. Ako je stranačka lista da ide muško-žensko, ako su male izborne jedinice da jednu nosi muška, drugu ženska. Da se striktno vodi računa da je potpuno uravnotežen broj. Na taj način će se stvoriti pretpostavke da dobijete relevantan broj utjecajnih i profiliranih žena u visokoj politici. Ali, kad birate predsjednika stranke, nosioce ključnih mjesta u izvršnoj vlasti, tu se ne možete ravnati po tome da birate obavezno muškarca i ženu”, smatra analitičar Gjenero.

Podsjetio je na neka jaka imena iz hrvatske političke povijesti. “U većini stranaka nemate pet prepoznatljivih žena koje mogu zbilja nositi stranačku listu. Imali ste u prošlosti u Hrvatskoj izrazito profilirane liderice. Obično su liberalne stranke bile po definiciji otvorenije pa ste imali i Vesnu Pusić u HNS-u, Đurđu Adlešić u HSLS-u, u SDP-u gospođu Antunović, u HDZ-u Jadranku Kosor, Martinu Dalić na strašno važnom mjestu u prvoj Plenkovićevoj vladi, ali sve skupa te osobe nisu bile na tim pozicijama zato što su žene, nego su ozbiljne političke liderice”, smatra i dodaje:

“Vi danas pogledajte pa ćete vidjeti da u liberalnom polju nemate nekoga tako dobrog ženskog aktera u vanjskoj politici kao što je to bila Vesna Pusić. Niti u konzervativnom i širem krugu baš lidere koji su tako verzirani u makroekonomiji kao Martina Dalić. Đurđa Adlešić se sjajno snalazila u neugodnom prostoru nacionalne sigurnosti i konačno, gospođa Kosor je odigrala, što god netko o njoj danas misli, za Hrvatsku ključnu rolu u pristupnome procesu i taj vid u pristupnom procesu nitko od nje nije očekivao, ali se pokazala kao briljantna liderica. Tu je tajna, vi morate ženama osigurati prostor da dođu blizu vrha i otvoriti im vrata. Onda ćete dobiti rezultat, bez toga nema rezultata”, smatra.

Današnje prvoborke

Tko danas ima šanse i tko igra relevantnu ulogu? “Ako hoćete vidjeti žene koje sad nešto znače, u HDZ-u to je zasigurno ministrica kulture Obuljen Koržinek koja je izrazito kompetentna osoba za vođenje europskih politika. U Možemo to je Sandra Benčić koja je vrlo vješt politički lider i praktički jedan od njihovih ključnih polisi igrača. Imate u Mostu Selak Raspudić, ona je vješta u parlamentu, no ipak nismo vidjeli je li vješta u vlasti. Ona je za parlament, ali ju nismo vidjeli na parteru izvršnih poslova. Dosad nije imala priliku voditi konkretne javne politike.

Sa ljudima koji dolaze iz stranaka koje su marginalno parlamentarne je vrlo osjetljivo govoriti. Nitko ne može gospođi Mrak Taritaš osporiti da je izrazito kompetentna u upravljanju javnim politika u sferi građevinarstva, bila je dobar ministar, razumije resor. Ali ne znate hoće li ona biti kao šefica stranke koja nema parlamentarnog potencijala u podjeli karata u idućem mandatu. Sami ne mogu osvojiti mandat. Slična stvar je sa gospođom Puljak. Ona je zanimljivo obrazovana, ima kombinaciju društvenog interesa i matematičkog obrazovanja. Matematičari su uvijek jako korisni u javnim politikama. Od nje bi vjerojatno bilo koristi u izvršnoj vlasti, ne znamo je li ona ima potencijal ući parlamentarni saziv.









Kolinda je svoje odigrala

Isto je i sa gospođom Krišto, malo je vjerojatno da bez stranačke infrastrukture ona može opet do Sabora. Što se tiče SDP-a, on je kadrovski devastiran. Oni su uništeni. Najviše mi je imponirala gospođa Nađ, ona je danas u Socijaldemokratima koji su i inače po personalnom potencijalu potpuno superiorni današnjem SDP-u”, rekao je.

Podsjećamo, prije nekoliko dana je politički komentator i analitičar Žarko Puhovski izjavio kako bi je jedinu pravu šansu protiv Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima imala – žena. Iako je Kolinda Grabar-Kitarović izgubila utakmicu protiv Milanovića, upitali smo Gjenera što misli o ženi kao suparnici Milanoviću.

“Ne vidim trenutno u političkoj areni nekoga tko bi zbilja mogao biti relevantan izazivač Milanoviću. Tu bi se moralo jako puno toga poklopiti. Čini mi se da Milanoviću relevantan protivnik može biti samo netko iz prostora političkog centra ili vrlo umjerenog desnog centra. Gospođa Grabar-Kitarović je jednom izgubila izbore i u normalnim sustavima jednom kad izgubiš nestaneš iz političke arene. Pokazalo se da nije odgovor na Milanovićevu strategiju. Ne vidim tko bi bila ta žena da bi ušla u fajt s njim”, zaključio je Davor Gjenero.