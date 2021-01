ŽENE IZ REGIJE ISPRIČALE STRAHOTE KOJE SU DOŽIVJELE: Među njima ima i Hrvatica, a jednu je seksualno uznemiravao jedan splitski glazbenik!

Nakon šokantne ispovijesti 26-godišnje glumice Milene Radulović te još nekoliko djevojaka, koje su policiji prijavila da ih je silovao ili seksualno uznemiravao poznati srbijanski redatelj, scenarist te učitelj glume Miroslav Mika Aleksić, regija je na nogama.

Ljudi su šokirani ovim gnjusnim činom redatelja koji je u subotu uhićen u Beogradu, a nakon šokantne ispovijesti glumice, pokrenuta je Facebook stranica “Nisam tražila”, nešto što jako nalikuje pokret #MeToo. Inicijativu su pokrenule četiri djevojke, Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović, bivše studentice Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Iako je stranica pokrenuta tek nedavno, na njoj su se do sada našla već brojna svjedočanstva anonimnih žena o strahotama koje su pretrpjele. Između ostalog, na stranici je objavljeno i nekoliko strašnih svjedočanstva i iz Hrvatske.

“Glumica sam već dugo. Mnogi su muškarci o mene “brisali ruke” početkom moje karijere: ruka oko ramena, tapšanja po leđima, pozivi na piće, štipkanja, prostote, nabijanje kompleksa manje vrijednosti, vrijeđanja i fizičke grubosti na sceni… No, ono čega se posebno užasavam su uspomene na mog razrednika u osnovnoj školi. Početkom 5. razreda imala sam 10 (!!!) godina i vrlo brzo me počeo pozivati u kabinet i gurati mi ruku među noge. Iako sam bila super odlična učenica, uspio me uvjeriti da sam za njegov predmet totalna truba, tako da mi je morao, navodno, “poklanjati” ocjene iz testova, a ja sam to plaćala dopuštajući mu da mi zavlači ruku pod suknjicu. To je trajalo do kraja 8. razreda. Nikad to nikome nisam rekla. Kasnije je poginuo u saobraćajki”, napisala je jedna anonimna žena iz Hrvatske.









Jedna pak je svjedočila groznom događaju koji joj se dogodilo na početku književne karijere, kada je htjela uglazbiti svoju pjesmu. Istraumatizirana žena ovu je neugodnu situaciju doživjela s jednim splitskom glazbenikom, kaže.

“Na samom početku književne karijere imala sam jednu pjesmu koju sam htjela uglazbiti. Preko prijatelja sam dogovorila sastanak s jednim splitskim glazbenikom. Zanimalo me što on misli, je li pjesma uopće uglazbljiva i dobra kako su mi svi govorili. Našli smo se na kavi u gradu. Pročitavši moju pjesmu rekao je: “Odličan je to tekst, zaista. Ali ja ti ovako dobrih pjesama dobijem na stotine tako da… Ne znam baš… Možda ti i mogu pomoć da se to uglazbi, ako ti malo pomogneš meni”. Ja sam ga blentavo pitala kako mu mogu pomoći. Stvarno mi nije bilo ni na kraj pameti da bi tu moglo biti išta neugodno ili pogrešno. Kad je malo “pojasnio” brzo sam ustala i otišla osjećajući sram i gađenje. Do tog trenutka tog glazbenika sam jako cijenila i doživljavala kao dobrog čovjeka i odličnog umjetnika. Poznavala sam i njegovu ženu. Nikad više nisam ponudila pjesme nijednom muškarcu glazbeniku”, napisala je.