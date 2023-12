Žene bi ga mogle doći glave: Nikome nije jasno zašto ih se Plenković nije odrekao

Autor: Daniel Radman

Tijekom cijele političke karijere premijera Andreja Plenkovića pratile su žene kao njegove najbliže suradnice pa bi ga i sada suradnja sa ženama mogla skupo stajati. Tim se riječima u vladajućim redovima pokušavaju našaliti na račun afera i problema u kojima su se našle ministrica poljoprivrede Marija Vučković i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Sve bi te probleme Plenković vješto zgurao pod tepih – kao što je to činio i dosad – da pred njim nije početak kampanje za parlamentarne izbore na kojima se kani boriti za treći mandat, čega su, dakako, svjesni i u oporbi. Zato teme u kojima se spominju dvije ministrice posljednjih dana ne silaze s naslovnica svih medija u zemlji.





Zbog toga što se pravodobno nije odrekao ministrice Vučković koja se dugo spominje kao jedna od najslabijih karika u njegovoj vladi, Plenković uoči izbora proživljava građansku pobunu, što je scenarij kojeg se grozio i prije. Pobune poljoprivrednika krenule su iz vinkovačkog kraja, u kojem su se svinjogojci pobunili zbog mjera koje se provode u suzbijanju afričke svinjske kuge. No, kako zasad stvari stoje, taj bi vinkovački bunt mogao prerasti u pravu seljačku bunu koja će se proširiti po cijeloj zemlji i koja će Plenkovićevu poziciju poljuljati u Slavoniji, što je posebno opasno za rezultate parlamentarnih izbora.

Opasna igra

Početkom prosinca prosvjed poljoprivrednika održat će se u Drnišu, a spominje se i Gospić, ali i dio Karlovačke županije. Drniški poljoprivrednici nezadovoljni su što im se, kako kažu, zabranjuje obrađivati zemlju motikom, držati blago u selima i klati ga na svojim gospodarstvima te to meso prodavati. Zabranjuje im se, nabrajaju dalje, proizvodnja sira na tradicionalan način, kao i pečenje rakije te ispaša blaga, pošumljavaju im se stoljetni pašnjaci i ne daje im se u obradu državna zemlja iako zarasta u korov i šikaru. Sredstva iz europskih potpora oduzimaju im se suprotno važećim pravilnicima, a koruptivnim radnjama natječaji za dodjelu državnih zemljišta se namještaju, baš kao i isplata potpora. Sve su to kapi koje su kod poljoprivrednika u drniškom kraju prelile čašu.

No, razgovarate li s prosvjednicima koji se ovih dana okupljaju u Slavoniji, oni će vam, osim Plenkovića i resorne ministrice Vučković, spomenuti i predsjednika Poljoprivredne komore Mladena Jakopovića, koji je u svojim javnim istupima, kako kažu, pokušao uvjeriti novinare da svinjogojci jedva čekaju da im eutanaziraju zdrave svinje. Komoru nezadovoljni pobunjenici nazivaju filijalom velikih korporacija i produženom rukom Ministarstva i Vlade, čiji šef, prema tezama nezadovoljnih seljaka, manipulira podacima.

Prema onome što poljoprivrednici tvrde, uvoz nikada nije bio veći, potpore i zemljišta dijele se velikima, odnosno osječkom Žitu, Podravci i braći Pivac, a mi za to vrijeme bilježimo pad domaće proizvodnje za deset posto samo u posljednjih godinu dana. U mandatu ministrice Vučković u Slavoniji je ugašeno 7000 obiteljskih gospodarstava, broj krava smanjio se za više od 20 tisuća, svinja za 30 tisuća, a kokošiju za više od 500 tisuća. Zato prosvjednici smatraju da je trenutno na sceni rat Vlade protiv domaće proizvodnje, posebice stočarstva, pa u tome vide razlog za odlazak ministrice Vučković, dok Plenković, s druge strane, prosvjede pripisuje politizaciji i kritizira oporbene stranke.

Osim što je zaratio s poljoprivrednicima, Plenković ovih dana igra vrlo opasnu igru ulazeći u rat s novinarima, a po svemu sudeći i s europskom tužiteljicom Laurom Kovesi zbog afere na Geodetskom fakultetu, čija je protagonistica ministrica Obuljen Koržinek koja je inače dugogodišnja, a možda i najlojalnija Plenkovićeva suradnica. Plenković pak u svojim istupima na ovu temu nastoji naglasiti da milijuni zamračeni s Geodetskog fakulteta nisu europski nego hrvatski, a to što se u ovoj priči spominju krađa, lopovluk i nenamjensko trošenje novca za njega je, čini se, manje bitno. Bitno je da to bude u isključivoj ingerenciji Državnog odvjetništva, a ne onog na razini EU-a, dok se naglasak stavlja na to da njegova ministrica u ovom neodgovornom i aljkavom procesu trošenja novca koji je proslijedila nije ništa znala pa bi je to trebalo amnestirati.

Iz onoga što Plenković u ovoj priči potencira ispada da europsko tužiteljstvo ne zna što mu je posao, iako je njihova jedina uloga da vode računa o zakonitoj potrošnji sredstava iz europskih fondova. Da taj novac nije europski, oni zapravo ne bi ni imali zakonsku osnovu za početak istrage. No ako se sada bude pokušavalo dokumentirano dokazati da je taj novac koji je dan Geodetskom fakultetu isplaćen izravno iz proračuna, a ne preko europske pomoći nakon potresa, tada će Plenković otvoriti Pandorinu kutiju jer će Europska komisija zatražiti povrat dijela sredstava koji nije utrošen na ono čemu je bio namijenjen, a aferom bi se onda pozabavilo naše Državno odvjetništvo, što bi Plenkoviću doista kratkoročno odgovaralo.

Jedan od rizika

Dugoročno se, međutim, Plenković u pokušaju da obrani Obuljen kocka i sa svojom europskom karijerom, ali i reputacijom koju uživa među europskim kolegama, što je prilično opasno. I prema tvrdnjama nekolicine europskih parlamentaraca iz HDZ-ovih redova, Plenković je ušao u borbu sa svojeglavom Laurom Kovesi koju ne zanima previše njegova pozicija u Hrvatskoj, niti će ona posustati zbog utjecaja što ga hrvatski premijer uživa u Europskoj komisiji.

Baš zato što se i u HDZ-u i izvan njega vrlo dobro zna koliko je Plenkoviću stalo do europske reputacije, nikomu nije jasno zbog čega se toliko snažno bori da zaštiti ministricu Obuljen. Plenkoviću bi pak već na izborima moglo biti jasnije je li ta borba imala smisla ili je i ta afera jedan od rizika u koji se nije trebao upustiti ni on, ali ni ministrica Obuljen Koržinek koju je, ako ništa drugo, barem suprug Hrvoje Koržinek, voditelj Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine u njezinu resoru, na to mogao upozoriti.

Iako se iz HDZ-a puštaju glasovi kako je za sve odgovoran jedino donedavni glavni državni konzervator Davor Trupković, Hrvoja Koržineka također se povezuje s aferom vezanom uz sporne isplate Geodetskom fakultetu u Zagrebu te s ovim nenamjenskim trošenjem novca koje Plenkovića, a time i Hrvatsku, gura u sukob s Uredom europskog javnog tužitelja. To bi, kako tvrde upućeni, moglo prerasti u skandal ogromnih razmjera i opasan za hrvatskog premijera, čijoj su ministrici, prema nekim teorijama, dani odbrojeni.