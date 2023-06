Žena umrla na rivi pred očima supruga: Nigdje nisu mogli naći defibrilator, evo gdje je bio

Ženskoj osobi srednje dobi u četvrtak ujutro naglo je pozlilo za vrijeme ronjenja u moru kraj Komiže. Brzo je izvučena na površinu gdje ju je gumenjak odveo ispred Kaštela Grimani na komiškoj rivi. Nažalost, usprkos pokušajima reanimacije, žena je umrla. S njom je u tom trenutku bio i njen suprug koji je, prema izjavama očevidaca, pričao hrvatski, piše Slobodna Dalmacija.

Na mjesto događaja ubrzo je stigao i lokalni liječnik koji je započeo proces oživljavanja.

Cijelom slučaju su svjedočili i mnogobrojni prolaznici, među kojima je bio i vodič Marijo Balić koji je vodio jednu turističku grupu.





‘Bila je već skoro poplavila’

“Igrom slučaja, među našim gostima su bili specijalist intenzivne njege, liječnik opće prakse i medicinska sestra, svi Australci. Prvo smo pomogli da se unesrećena prebaci na obalu, zbog što tvrđe podloge. Bila je već skroz poplavila, nije izgledalo dobro. Navodno je i povraćala pod morem.

Onda su Australci upitali gdje je AED, to jest defibrilator. Kada smo vidjeli da ga nema, ja sam s biciklom odjurio do turističke zajednice. Tamo su mi rekli da ga nemaju niti su me znali uputiti gdje ga ima. Te uređaje, inače, ima svaki trajekt Jadrolinije. Čak ih je naša agencija mislila postaviti ih u naše kombije, toliko su dostupni i jednostavni. Svatko ih može koristiti, samo spojiš elektrode i pratiš glasovne upute, uređaj sve sam detektira. Nije mi jasno gdje je u ovom slučaju zapelo”, rekao je Balić i dodao kako su se do dolaska hitne koja je došla za nekih 10 minuta svi izmjenjivali u davanju prve pomoći.

“A kada je došao tim Hitne, njih dvoje, prvo što smo očekivali da će napraviti je intubacija. Ni to se nije dogodilo. Niti je u vozilu bilo defibrilatora, a ni seta za upuhivanje zraka direktno u pluća”, govori Balić.

Kada se činilo da situacija ne može biti gora, par metara od njih se srušio jedan stariji muškarac.

“I njemu je pozlilo. Liječnik mu je priskočio u pomoć i osvježio ga. Srećom, uskoro je došao sebi. Svejedno, trebalo je opet zvati Hitnu. Oni su, eto, bili u blizini, čekajući mrtvozorničko vozilo”, kaže.

Nije ni tražio defibrilator

Na mjesto događaja prvi je pristupio dr. Tomislav Car koji je novinarima Slobodne rekao kako Komiža raspolaže sa tri defibrilatora: jednim u ambulanti, drugim kod vatrogasaca i trećim kod HGSS-a.









“Međutim, u ovakvoj vrsti intervencije, defibrilator mu uopće nije bio potreban”, smatra Car.

Je li ga vozilo Hitne imalo kod sebe, on ne može biti siguran. Ali ga, kaže, nije ni tražio.

“U ovakvim tragedijama, kad osobi pozlije i zastane srce na dubini od 30-ak metara, teško kad ima spasa. Nešto slično se dogodilo i na kraju prošlog ljeta, u ronilačkoj ekspediciji blizu Brusnika, kada je isto preminula jedna djevojka. Jednostavno, dok oni izrone, pa dođu do medicinskog tima… U pravilu, tu prođe nekakvih 30-45 minuta, bez da mozak ima dotok krvi i kisika. Tada već dođe do nepovratne degradacije moždane aktivnosti”, rekao je Car i dodao kako je pacijentici dana i injekcija adrenalina, ali on nije postigao željeni efekt.