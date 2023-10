Žena u Izraelu izbjegla smrt na nevjerojatan način: Napadači cijelo vrijeme nisu bili svjesni da je pored njih

Nedaleko od Pojasa Gaze tijekom jučerašnjeg napada islamskih militanata na Izrael održavao se glazbeni festival.

Naoružani napadači otvorili vatru u ranim jutarnjim satima u subotu, u sklopu velikog koordiniranog napada palestinskih militanata na Izrael.

Gili Yoskovich bila je među stotinama mladih ljudi na festivalu, a za BBC je ispričala kako se sakrila ispod drveta u polju dok su naoružani napadači lutali uokolo i pucali u sve ljude koje su pronašli.

The music festival that doesn’t last on good tunes.

The viral video girls Noa (abducted on a bike) and Shani Louk (German nat’al paraded naked in a truck) and others were attacked here.

All civilians.

In the backdrop Hamas para-dropped can be seen.pic.twitter.com/3X4ObJgt40

