ŽENA S BRAČA RODILA MRTVO DIJETE NA TRAJKETU! Priča je krajnje mučna: ‘Krvarila je satima od ujutro, a nije radio hitni prijevoz’

Autor: Dnevno.hr

Gradonačelnica Supetra na Braču Ivana Marković na svom je Facebooku objavila stravičnu vijest. Kako piše, jučer se rano ujutro jedna trudnica iz ovog grada zbog krvarenja javila ginekologu u Supetru nakon čega je upućena na Hitnu pomoć u Splitu. No, hitni medicinski prijevoz nije radio, točnije jednom gliseru ne radi motor, a zamjenskom vozilu brisači. Nakon toga dignut je helikopter, a nesretna je žena tek nakon 11:30 prevezena u bolnicu u Splitu, gdje je ustanovljeno da je izgubila plod.

“Ali to nije ni najgore u cijeloj ovoj nesretnoj priči. Bi li plod bio spašen da se došlo ranije do Splita to jednostavno nije moguće znati niti se u to želim upuštati. Činjenica je da je trudnica izgubila trudnoću. Situacija koja je slijedila nakon me toliko zgrozila i potresla te ne mogu zamisliti kako je obitelji trenutno.

Naime, pacijentica je nakon što je dobila lijekove za odbacivanje ploda poslana DOMA NA BRAČ, po tremuntani koja je sinoć puhala, na otok gdje znaju da NEMA mogućnosti HITNOG medicinskog prijevoza (radi iskustva dana prije) te se pacijentica radi bolova jutros oko 6:00 sati javila ponovo u Hitnu u Supetru kada je zajedno sa suprugom upućena na trajekt u 6:30 da ide u Split u bolnicu.





Nažalost, nakon što je dobila adekvatne tablete za odbacivanje ploda pacijentica je porodila mrtvi plod u VOZILU sama sa suprugom, u trajektu na redovnoj liniji u 6:30-7:30, Supetar-Split. Sama sa suprugom.

Zaista, nemam riječi kako da opišem sve ovo, teško je opisati traumu obitelji i nemam riječi kako bi utješila obitelj. Nadam se da će se žena oporaviti i da će biti dobro. Svi skupa moramo inzistirati da se ovaj problem dugoročno riješi. Splitsko -dalmatinska županija odgovorna je za organizaciju primarne zdravstvene skrbi, hitan medicinski prijevoz, za to dobiva sredstva iz državnog proračuna RH te zahtijevamo da se napokon hitan prijevoz pacijenta do kopna riješi na adekvatan način. I to trajno!”, napisala je pa dodala kako “otočani nemaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti te nisu građani drugog reda i zaslužuju sve kao i građani na kopnu”.

“Još jednom mi je žao da se ovo desilo, vjerujem da se moglo drugačije i barem poštedjeti ženu i njenog supruga dodatne traume jutros u trajektu.

Svima koji su pomogli zahvaljujem, posebno posadi trajekta i medicinskoj sestri koja je bila na brodu, a svima koji su odgovorni za uspostavljanje sustava hitnog medijskog prijevoza do kopna inzistiram da se to napokon realizira na trajan i kvalitetan način, koji će i liječnicima na otoku omogućiti da budu sigurniji u liječenju pacijenata”, poručuje za kraj.

Bolnici u Splitu poslali smo upit o događaju, a odgovor ćemo objaviti kada ga zaprimimo.