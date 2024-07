Žena provela 43 godine u zatvoru, policija pronašla krivca: Nije počinila ubojstvo

Sandra Hemme, koja je provela 43 godine u zatvoru zbog ubojstva koje nije počinila, napokon je puštena na slobodu nakon što je prvotna presuda ukinuta, izvještava BBC.

Hemme je imala samo 20 godina kada je osuđena za ubojstvo knjižničarke Patricije Jeschke iz St. Josepha, Missouri, u studenom 1980. godine. Iako je dobila doživotnu kaznu zatvora, njezin slučaj je ponovno otvoren jer su se pojavili dokazi da je njezino priznanje iznuđeno dok je bila pod utjecajem snažnih sedativa u psihijatrijskoj bolnici.

Sada 64-godišnja Hemme drži rekord za najduže provedeno vrijeme u zatvoru zbog nepravedne presude u povijesti Sjedinjenih Država, tvrde njezini zastupnici. Pravna pomoć dobila je od neprofitne organizacije Innocence Project, čiji su članovi izrazili zahvalnost što je Hemme konačno slobodna i ponovo sa svojom obitelji. Ipak, naglasili su da će nastaviti borbu kako bi dokazali njezinu potpunu nevinost.

Odluka o ukidanju presude donesena je 14. lipnja, kada je okružni sudac Ryan Horsman objavio 118 stranica dugu presudu. Horsman je istaknuo da postoje jasni dokazi o njezinoj nevinosti, uključujući i one koji nisu bili dostupni obrani tijekom prvotnog suđenja. “Ukupnost dokaza podupire utvrđivanje istinske nevinosti”, zaključio je sudac.

