Žena ostala bez noge nakon što je zapela u pokretnoj stazi! Još nema objašnjenja za bizarnu nesreću na aerodromu

57-godišnjoj Tajlanđanki amputirana je noga nakon što je u četvrtak zapela u pokretnoj stazi u međunarodnoj zračnoj luci u Bangkoku u neobičnoj nesreći koju vlasti tek trebaju u potpunosti objasniti.

Direktor međunarodne zračne luke Don Mueang Karant Thanakuljeerapat rekao je da se incident dogodio oko 8:27 ujutro po lokalnom vremenu u južnom hodniku putničkog terminala.

Govoreći na tiskovnoj konferenciji u četvrtak, Karant je rekao da je žena, koja je putovala u južni grad Nakhon Si Thammarat, imala “tešku” nesreću nakon što joj se lijeva noga zakačila za kraj staze.

Liječnici su brzo reagirali i žena je prebačena u najbližu bolnicu, iako je zbog težine ozljeda amputirana noga do čašice koljena, rekao je Karant. Od tada je prebačena u međunarodnu bolnicu Bumrungrad, jednu od najboljih medicinskih ustanova u zemlji, dodao je ravnatelj.

“Želio bih izraziti našu najdublju tugu”, rekao je Karant novinarima.

Vlasti nisu dale podatke o identitetu žene, no njezin sin Krit Kittirattana objavio je izjavu na Facebooku u kojoj je nesreću opisao kao “srceparajuću”. Rekao je da je njegova majka operirana, ali da se i dalje suočava s rizicima mogućih komplikacija te da liječnici pažljivo prate bilo kakve znakove infekcije.

“Moja majka je nastavila izražavati svoju snagu svojim licem i glasom. Ali duboko u sebi znamo da je njeno srce slomljeno jer je iznenada izgubila nogu”, napisao je.

