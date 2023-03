ŽENA NA ČELU HRVATSKE TAJNE SLUŽBE! Milanovićeva ideja koja ni Plenkoviću nije mrska: Ispred prve hrvatske generalice samo je jedna velika prepreka

Autor: Ivana Violić/7dnevno

“Prošlo je više od tri mjeseca otkad sam inicirao postupak razrješenja ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, nakon čega je i sam ravnatelj dao ostavku. Odbili ste razrješenje do “imenovanja nove osobe”, međutim, do danas, Vaš ministar obrane nije predložio kandidata. Zbog Vašeg ignoriranja situacije u VSOA-i, nismo još ni započeli razgovor o imenovanju novog ravnatelja, a ravnatelj u ostavci se zadržava na položaju bez obzira na njegovu odgovornost kao čelnika institucije – navodi se u dijelu dopisa koji je predsjednik Zoran Milanović uputio premijeru Andreju Plenkoviću, nastojeći s njime ući u proces pomirbe.

Poznato je da je Plenković te Milanovićeve pokušaje zakapanja ratnih sjekira jednostavno odlučio ignorirati, no malo komu je jasno zašto se Milanović baš sada odlučio svoja pisma upućena premijeru Plenkoviću predočiti javnosti. Upućeni pak tvrde da u pozadini ove objave nije novi pokušaj pomirbe, nego upravo suprotno – nastavak rata s Plenkovićem, i to baš zbog Vojne sigurnosne agencije u kojoj je Milanović ozbiljno zainteresiran za kadroviranje, ponajviše zbog pritisaka svoga savjetnika Dragana Lozančića. Činjenica jest da je VSOA obezglavljena još od rujna prošle godine, kada su se Plenković i Milanović, za divno čudo, usuglasili da dotadašnji ravnatelj Ivica Kinder mora napustiti svoju poziciju zbog niza afera koje su zaredale u toj agenciji.

Devastacija Agencije

Nije, međutim, nepoznanica da se o aferama u VSOA-i govorilo mjesecima prije toga i da su sa svime time, uz Milanovića i Plenkovića, bili upoznati i članovi saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost. Sve afere ignorirane su do lanjskog rujna, kada je Kinder maknut, a od tada do dana današnjeg resorni ministar obrane Mario Banožić neuspješno traga za njegovim nasljednikom. Niz je onih koji su spominjani kao Kinderovi mogući nasljednici, no nitko relevantan i ozbiljan tog se posla ne želi uhvatiti, objašnjavaju naši dobro upućeni sugovornici koji su mjesecima prije Kinderove smjene progovarali o devastaciji Agencije koja je podijeljena na političke klanove i kadrovski devastirana.





Na vodećim pozicijama u VSOA-i nalaze se uglavnom politički podobni kadrovi, a Agenciji je prijeko potrebna čistka i rekonstrukcija koju nema tko provesti jer Banožić ravnatelja ne uspijeva pronaći. Iako Banožić ne uspijeva, izgleda da su u Milanovićevu timu pronašli ravnateljicu, pa bi to mogao biti razlog zbog kojega su nedavno objavljena njegova pisma upućena premijeru. Riječ je, naime, o generalici Gordani Garašić, prvoj generalici u Hrvatskoj vojsci od 1990. godine i trećoj generalici u hrvatskoj povijesti. S njezinim bi se imenovanjem na čelo VSOA-e lako mogao složiti i premijer Plenković, međutim, on mora biti na oprezu jer bi mu Garašić kao prva žena Agencije mogla stvoriti nove probleme s HDZ-ovom desnicom koja mu ionako nije naklonjena.

Riječ je, naime, o nekadašnjoj savjetnici bivšeg predsjednika Ive Josipovića koji se i sada založio za njezino imenovanje, za koje, uz Josipovića, navodno lobira i Drago Lovrić, hrvatski veleposlanik u Katru i bivši načelnik Glavnog stožera HV-a poznat pod nadimkom Kameleon, kojemu kritičari spočitavaju članstvo u SK Pokretu za Jugoslaviju tvrdeći da je i načelnikom Glavnog stožera imenovan zahvaljujući bivšim predsjednicima Mesiću i Josipoviću, ali i nekadašnjem ministru obrane Anti Kotromanoviću. Treba, međutim, reći da je Garašić kao prva hrvatska generalica surađivala i s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović kao pročelnica Vojnog kabineta predsjednice, gdje je zamijenila brigadnog generala Kindera koji je tada preuzeo upravljanje VSOA-om, u kojoj bi ga Garašić sada opet mogla naslijediti. Upućeni tvrde da je Grabar Kitarović bila iznimno zadovoljna time što je u svoj tim izabrala ženu koja joj je pomagala u vojnim pitanjima i koordiniranju suradnje s Oružanim snagama.

Impresivna karijera

Inače je Garašić, kojoj ni Banožić nije nesklon, rođena u Zagrebu 1970. U svojem je rodnom gradu završila Pravni fakultet, položila je i pravosudni ispit, ali su je izgleda mnogo više privlačila vojna znanja pa je zbog toga vjerojatno i pohađala cijeli niz specijalističkih tečajeva i stručnih seminara na kojima je i stekla vojna znanja spajajući ih sa svojom prvom diplomom, a sve to dovelo ju je do respektabilnih misija i operacija u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Austriji, Češkoj, pa i u Belgiji.

Prije nego što se otisnula u resor obrane, Garašić je kratko radila u Ministarstvu unutarnjih poslova, nakon kojega karijeru nastavlja u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama pa je tu davne 1997. promaknuta u čin satnice. Tri godine poslije dobiva čin bojnice, a četiri godine nakon toga napreduje do čina pukovnice, da bi 2011. bila promaknuta u čin brigadirke. Privremeni čin generala zbog potrebe obavljanja dužnosti u Zapovjedništvu ISAF-a u Afganistanu dodjeljuje joj se u travnju 2014., dok je za Dan Hrvatske vojske u svibnju iduće godine promaknuta u redovni čin generala.

U više je navrata generalica Garašić bila u NATO-ovoj mirovnoj operaciji u Afganistanu, gdje je prvi put boravila od ožujka do rujna 2010., obnašajući dužnost načelnice Odjela za personalne poslove u Regionalnom zapovjedništvu sjever. Tri godine nakon toga ponovno odlazi u Afganistan kao savjetnica za rodna pitanja u Zapovjedništvu operacije potpore miru ISAF. Tijekom karijere bila je i vojna savjetnica u Vojnom predstavništvu RH pri NATO-u, pri Misiji RH pri NATO-u, a jedno vrijeme školovala se u školi za nacionalnu sigurnost i strategiju resursa Nacionalnog obrambenog sveučilišta “Dwight E. Eisenhower”, gdje je stekla titulu magistra. Uza sve ove respektabilne dijelove njezine biografije, valja napomenuti i to da je Garašić odlikovana Spomenicom Domovinskog rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, medaljom Oluja te NATO-ovom medaljom ISAF.

Sporni odnosi

Jasno je, dakle, da bi njezino imenovanje i Plenkoviću išlo na ruku te da bi ono dobro odjeknulo i u međunarodnim, a posebice u američkim krugovima, no pitanje je hoće li se uskoro Milanović i premijer Plenković moći usuglasiti o njezinu instaliranju na čelo VSOA-e, u kojoj je stanje kaotično, što nije bezazleno s obzirom na vremena i ratne turbulencije u kojima živimo. Konkretno rješenje zasad se ne nazire jer HDZ-ovci s jedne strane tvrde da ne žele pristati ni na Milanovićeve ni na neizravne Lozančićeve sugestije, a s druge strane Banožić ne uspijeva pronaći nikoga tko bi se uhvatio ukoštac s problemima u Agenciji, u kojoj također nisu oduševljeni mogućnošću da ih povede i rekonstruira generalica Garašić, i to ne zbog njezina spola, nego zbog toga što tvrde da je i ona sama u jednom trenutku, na zahtjev američkog veleposlanstva, bila pod VSOA-inom obradom zbog nekih navodno neprofesionalnih kontakata s jednim zaposlenikom američkog veleposlanstva. Dok se Milanović i njegovi suradnici zalažu za Garašić, u resoru ministra obrane Marija Banožića tvrde da je on ipak najskloniji generalu Miji Validžiću, čije je imenovanje još prije nekoliko tjedana predložio premijeru Plenkoviću, uputivši prijedlog za to imenovanje i na Pantovčak, na kojem očito time nisu zadovoljni pa Milanović sada protestira objavom ovih pisama. Sporno je Milanoviću to što Validžić uživa veliko povjerenje ministra Banožića, ali Banožić se nadao da bi ga on mogao prihvatiti kao kandidata zbog toga što je nedavno prihvatio njegovo unapređenje u čin brigadnog generala.









Nije nepoznanica da je za ovo imenovanje, osim premijerove suglasnosti, nužna i suglasnost predsjednika Milanovića, kojega po svemu sudeći ne zanima previše to što je Validžić šef ustrojbene jedinice JOT 2 pod kojom djeluju obavještajni djelatnici.

Nastavak sukoba

Ono što bi u Milanovićevu timu mogli izvući kao argument protiv Validžićeva imenovanja jest to što je vojska pod njegovom palicom bila angažirana u civilnim projektima, odnosno to što je po naredbi ministra Banožića radila na izgradnji parkirnih mjesta za franjevce u Banožićevim rodnim Vinkovcima, u čemu ovaj brigadni general nije vidio ništa sporno. Inače, Ministarstvo obrane predlaže kandidata za ravnatelja VSOA-e uz prethodnu suglasnost Odbora za nacionalnu sigurnost, najvažniju ulogu u tom procesu imaju supotpisi premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, koji se po svemu sudeći o ovome još dugo neće usuglasiti, već će se sukob nastaviti oko dvaju imena, generalice Garašić i generala Validžića koji je favorit ministra obrane, a na kojega Milanović, ako ni zbog čega drugog, baš zbog toga neće pristati.