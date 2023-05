ŽENA KOJOJ PLENKOVIĆ BESKOMPROMISNO VJERUJE! Dao joj je odriješene ruke, a ona se ne eksponira previše

Autor: Iva Međugorac

Mali je broj ministara u Vladi premijera Andreja Plenkovića kojima on istinski vjeruje, a još je manji broj onih koji se u središtu pažnje javnosti nisu našli zbog neprimjerenih izjava, neugodnosti i raznih afera. U skupinu rijetkih pita li se premijerove bliske suradnike nedvojbeno spada ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja uživa posebno Plenkovićevo povjerenje, ne samo unutar Vlade već i unutar HDZ-a u kojem aktivno djeluje unutar zagrebačke organizacije stranke, u kojoj također o Brnjac govore kao o korektnoj, susretljivoj ženi s kojom se lako dogovoriti o svemu, i koja je u skladu sa svojim mogućnostima i u stranci aktivna i angažirana.

Opravdala premijerovo povjerenje i prije ulaska u Vladu

Kako tvrde upućeni, Brnjac je i prije nego što je preuzela ministarsku poziciju u veoma kratkom roku zadobila Plenkovićevo povjerenje. Iako su mnogi bili skeptični kada je ova Karlovčanka bez ranijeg doticaja i iskustva s turizmom na premijerovo inzistiranje preuzela ovaj iznimno važan resor, premijer smatra kako je ona sve skeptike uspjela razuvjeriti i kako je uspjela opravdati povjerenje koje joj je dao.





”Turistička sezona se održala i u vrijeme najtežih, pandemijskih dana, Brnjac se oko toga ozbiljno angažirala, i Plenković je to naprosto prepoznao. Ona je jedna od rijetkih u Vladi kojoj je premijer dao odriješene ruke, ne postoje ni problemi s njenim istupima u medije, a Brnjac se ionako sama po sebi ne eksponira previše. Kada nešto i izlaže to nikada nije prešlo granicu, niti je ikada svojim javnim nastupima ona izazvala skandal, premijer to doista cijeni”, komentira naš dobro upućeni sugovornik iz Vlade te kaže kako bi i nadolazeća turistička sezona trebala i mogla biti rekordna bez obzira na rat u Ukrajini, ali i bez obzira na inflaciju.

”Brnjac naprosto pršti od ambicioznosti, možda i zato što je svjesna koliko se Plenković založio za nju. On je tijekom sastavljanja Vlade inzistirao na tome da ona mora dobiti neko ministarstvo. Bilo je u planu da Brnjac preuzme Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, ali je premijer tada popustio pod pritiscima iz Slavonije i dao taj resor Nataši Tramišak, što se na koncu uspostavilo kao greška u koracima”, smatra naš sugovornik koji pri tome aludira na način na koji je Tramišak izašla iz Plenkovićeve Vlade.

Nisu svi bili oduševljeni

Baš kao što je Tramišak konfliktno napustila Vladu, tako se navodno i zbog Brnjac svojedobno vodio rat unutar HDZ-a jer ministar Butković navodno nije bio oduševljen njenim pozicioniranjem u Vladu. Postojale su glasine da su se njih dvoje rastali u dosta burnim okolnostima, u vrijeme kada je ona bila državna tajnica u njegovom resoru, ali te glasine nikada nisu javno potvrđene niti se može vidjeti da Brnjac ima problema s funkcioniranjem unutar Vlade.

”Nikakve kritike Plenković nije prihvaćao ni onda, s njim kada je kadroviranje u pitanju nema prostora za dodatne rasprave i polemike”, kaže naš sugovornik te dodaje da je Brnjac u svoj resor ušla vrlo dobro pripremljena. ”Ona je sada već duboko ušla u tematiku turizma, savladala je zakonsku regulativu, i vrlo dobro odrađuje sve planove i prioritete. Iako ona možda nema iskustva s turizmom od prije, to je žena koja je izravno surađivala sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen , predsjednikom Europskog vijeća, kontaktirala je s Angelom Merkel, i oni su je Plenkoviću hvalili, a ona je kasnije pokazala da doista je sposobna iako je ni u njenom resoru nisu dočekali s oduševljenjem”, tvrdi naš sugovornik.

Stiže reforma turizma









Inače bi Vlada uskoro u javno savjetovanje trebala poslati i nacrt krovnog Zakona o turizmu kojim bi Hrvatska trebala postati prva zemlja koja ulazi u upravljanje održivim razvojem turizma odnosno u obračun s takozvanim overturizmom koji rezultira pumpanjem brojki i ljetnih gužvi koje zapravo stvaraju probleme u mnogim destinacijama. Pored toga tu je i nekretninski biznis koji bez kontrole buja pa se strahuje da bi mogli sami sebe progutati.

Na malim primjerima u Hrvatskoj vidljivo je kako bi u praksi mogla izgledati inicijativa usmjerena na veću održivost pojedinih destinacija pa je tako primjerice Dubrovnik već pokrenuo projekt Respect the city te su ujedno ograničili i broj kruzera, ali generalno na nacionalnoj razini inicijative koja bi išla u tom smjeru naprosto nije bilo. kao što je nedavno Brnjac najavila s novim Zakonom trebao bi se uvesti red u upravljanje razvojem održivog turizma, njime bi se pratio razvoj turizma te sustavno osiguravanje održivosti, i sve to kroz prikupljanje, praćenje i analizu podataka.

S obzirom na to da broj gostiju u Hrvatskoj kontinuirano raste, a imajući u vidu i činjenicu da smo ušli u schengensku zonu očekuje se da će broj turista u našoj zemlji rasti pa je zato Brnjac nedavno najavila da je krenula u reformu koja podrazumijeva i donošenje Strategije kroz koju u fokus stavlja lokalno stanovništvo.









”Uvodi se indeks turističke razvijenosti te će jasno pisati što je ITR, kako se donosi, dakle, dobit će zakonski okvir. Potom uvodimo sustav pokazatelja održivosti. Neki od primjera pokazatelja su kvaliteta mora, opterećenost prostora turizmom, potrošnja pitke vode te električne energije, količina stvorenog komunalnog otpada, ali i promet u mirovanju. I ti će pokazatelji biti podloga za donošenje satelitskog računa održivog turizma, plana upravljanja i strateških dokumenata”, najavila je Brnjac. Temeljem novog zakona u planu je inače i osnivanje Nacionalnog vijeća za upravljanje održivim razvojem održivog turizma na čijem će čelu biti premijer Plenković.