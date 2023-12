Žena je pogodila zaposlenicu fast fooda u glavu. Dobila je presudu koja ju je šokirala

Žena iz Ohija koja je osuđena za napad jer je burrito zdjelom gađala radnicu fast food lanca Chipotle dobila je presudu koja je mnoge iznenadila. Vjerovali ili ne, sudac je naredio da Rosemary Hayne (39) dva mjeseca mora raditi u restoranu brze hrane kako bi skratila vrijeme koje trebala provesti u zatvoru.

Naime, Hayne je snimljena kako urla na zaposlenicu Chipotlea prije nego što joj je bacila hranu u lice, a video napada postao je popularan na društvenim mrežama. Sudac joj je najprije dosudio novčanu kaznu i 180 dana zatvora, od kojih 90 uvjetno, no zatim se predomislio.

“Niste dobili burrito zdjelu kakvu volite i ovako ste odgovorili?” pitao je sudac Timothy Gilligan Hayne na izricanju presude. “Ovo nije reality emisija. Ovakvo ponašanje nije prihvatljivo”, rekao je, a prenosi lokalna podružnica Foxa WJW.

Customer throws a burrito bowl at a Chipotle worker’s face.

39-year-old Rosemary Lynn Hayne was dissatisfied with her order, leading to the incident in Parma, Ohio. A bystander chimed in, suggesting her to “go to Taco Bell!”

She’s been charged with assault & disorderly conduct. pic.twitter.com/kcixjkjse9

— BoreCure (@CureBore) September 7, 2023