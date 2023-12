Žena iz Zagreba kupila salamu na akciji, platila je kao suho zlato: ‘Jesu li oni normalni?’

Autor: Dnevno.hr

Jasno je našoj čitateljici da cijene svega divljaju, no nije očekivala da će danas po izlasku iz jedne trgovine skoro pasti u nesvijest. Paulina nam priča kako ju je grozomoran prizor dočekao kada je shvatila da je koju deku zimske salame platila kao suho zlato.

“Vraćala sam se iz grada i bila sam jako gladna. A kad si gladan nisi svoj pa nisam pitala koliko bi me točno koštalo 20 deka zimske. Ljubazna teta na pultu mi je rekla da je na akciji, pa sam samo rekla: ‘Može, režite'”, veli ona.

Bože me sačuvaj

Kupila je još nekoliko sitnica, a kako je što prije htjela doći kući i najesti se nije ni shvatila koliko je eura traži blagajnica. Pritisnula je karticu o aparat, izašla iz trgovine i čekala da se upali zeleno svijetlo.

“Tek tada sam shvatila da mi je prodavačica rekla poprilično veliki iznos na kasi. Otvorila sam vrećicu i izvadila zimsku… Bože me sačuvaj… Za 20 deka oni su meni uzeli 5.15 eura! I to na akciji! Pa to je bizarno”, zgroženo će Paulina koja je tek kasnije shvatila da su joj dodali par deka koje nije ni tražila.

Glad ju je naglo prošla. Kaže da je iz svega izvukla zlata vrijednu lekciju.

“Više nikada mi neće pasti na pamet da uzimam salamu bez da pitam koliko bi to cca koštalo. Što će tek biti kada ukinu dvojno iskazivanje cijena? Ne želim ni pomisliti, više nitko nije normalan”, sablažnjava se mlada žena.









U svakom slučaju, ne miriše na dobro. Pamet u glavu kako novac ne bi nestao iz lisnice.