Zemlju će pogoditi rijedak događaj koji će zahvatiti dvije milijarde ljudi: Među njima je i Hrvatska

Nije samo za Hrvatsku superizborna godina, izbori čekaju i Ameriku, Rusiju, Europsku uniju, Južnu Koreju, Meksiko, Urugvaj, Bangladeš, Indiju, Indoneziju, Iran, Tajvan, Austriju, Belgiju, Sjevernu Makedoniju, San Marino. Moglo bi se još nabrajati, Britanci će na lokalne izbore, Nijemci će glasati u Tiringiji i Brandenburgu, Finci će imati predsjedničke izbore, Turci lokalne, a u brojnim afričkim zemljama, od Gane do Alžira i od Mauritanije do Tunisa, bit će održani izbori. Bit će to bez sumnje godina izbora.

Globalno, više birača nego ikada izaći će na biračka mjesta u 64 zemlje svijeta, a neke računice pokazuju da će glasati svaki drugi stanovnik na Zemlji. Neki izbori ipak će biti posebni. Kao i uvijek američki, oni u Europskoj uniji, ali i izbori na Tajvanu, koji su se održali proteklog vikenda, u vrijeme sve otvorenijih prijetnji Kine da će vratiti “svoj teritorij”.

Na izborima je pobijedio Lai Ching-te, kojeg je Kina u više navrata kritizirala prije izbora kao opasnog separatista. On bi trebao preuzeti dužnost 20. svibnja. Bit će svakako napeto i neizvjesno, ponajviše kada novi šef Tajvana objavi svoj program. Nedavno je i posjet Nancy Pelosi izazvao burne reakcije u Pekingu, a moguća intervencija Kine značila bi realnu mogućnost, ako ne svjetskog rata, onda sukoba širokih razmjera s nesagledivim posljedicama.

Napeto i neizvjesno

Analitičari kažu da je moguće da u dogledno vrijeme dođe do kineske intervencije, zbog činjenice da Washington nije izabrao dobru taktiku ni u sukobu u Ukrajini pa se procjenjuje da se ne bi snašao ni na Tajvanu.

Sumnjivih izbora bit će napretek po svijetu, nakon europske premijere u Srbiji. Tako će vjerojatno premijerka Bangladeša Sheikh Hasina osvojiti četvrti uzastopni mandat jer glavna oporbena stranka najavljuje bojkot izbora nakon brojnih pritisaka i prijetnji. Ima toga i u Pakistanu, gdje bivši premijer Imran Khan, koji je u zatvoru zbog korupcije, sanja povratak na vlast.

Ne piše se dobro konzervativcima u Velikoj Britaniji jer je nakon četrnaest godina vlasti možda došao kraj. Laburisti vode u anketama, Rishi Sunak kalkulira hoće li izaći na izbore, a ako se na njih odluči, čovjek koji je želio izmijeniti Britaniju nabolje mogao bi postati prošlost.

Kraj demokracije

Ali sve to nije tako bombastično, nepredvidljivo i presudno kao izbori koji čekaju Ameriku i Europu.









“Najveća opasnost za svijet”, kako mediji vole slikovito opisati mogući povratak na vlast Donalda Trumpa, može doslovno promijeniti sliku svijeta. Trump nezaustavljivo pliva prema republikanskoj kandidaturi, a uživa i veliku podršku Amerikanaca koji ponovno vjeruju u njegov slogan “vratiti Ameriku na vrh”. Joe Biden nije uspio, nije se proslavio, od kukavičkog povlačenja iz Afganistana, kada je američke prijatelje ostavio na milost i nemilost talibana, do taktike prema Ukrajini, kada posustaje s nastavkom pružanja američke vojne podrške. Godine čine svoje, iako ni Trump nije mladić, a Biden je navukao opasne neprijatelje, od Moskve do Pekinga.

Zasad su u igri među demokratima, uz Bidena, Marianne Williamson i Dean Phillips, dok je duža lista među republikancima, uz Trumpa, tu su i Haley, DeSantis, Hutchinson, Binkley. Kada se zna što se zbivalo na prošlim izborima, nije nemoguće pretpostaviti da će i ovi biti dramatični, pogotovo ako dođe do finala s Trumpom i Bidenom. Za neke, u slučaju pobjede Trumpa, slijedi kraj demokracije kakvu sada poznajemo na zapadu. Drugi mandat u Bijeloj kući dao bi mu novu snagu da nastavi s politikom od koje se liberalni Amerikanci ježe i mnogi najavljuju da će napustiti zemlju ako se to dogodi.

Prvi ispit bit će stranačko odmjeravanje snaga, a Trumpu se smiješi čista pobjeda. To bi mu dalo poticaj da nastavi s kampanjom i bude krajem ožujka republikanski kandidat. Ima i jedan problem, već u siječnju se suočava s dvama suđenjima. U New Yorku se vodi parnica protiv njega i njegove tvrtke i vjerojatno će morati platiti visoku kaznu. Za njega to, doduše, neće biti problem. Ali tu je i suđenje za naknadu štete ako se dokaže tvrdnja spisateljice Jean Caroll da ju je devedesetih silovao u robnoj kući. Porota je dosad rekla da je bila seksualno uznemiravana.









Mnogo osjećaja

Trump se sve vrijeme pravda da se protiv njega vodi politička kampanja i uspio se prikazati kao žrtva. Očito scenaristi sudskih progona protiv bivšeg predsjednika nisu dobro razradili scenarije, zakasnili su i sve bi moglo završiti novčanim kaznama koje mora platiti Trump. Sigurno je da će izgubiti na koncentraciji u pripremama za kampanju, ali to ne mora značiti da neće imati dovoljno vremena i za suđenje i za pripremu povratka na vlast. Još mu nad glavom visi i nikad razjašnjena uloga u nemirima nakon prošlih izbora, pri čemu se on poziva na predsjednički imunitet. Epilog se očekuje ovih dana pa sve u svemu nije ugodno, ali i nije nemoguće da sve na kraju završi dobro za neuništivog Trumpa.

A što bi njegova eventualna pobjeda na izborima značila za svijet? Vjerojatno kaos. Trump ima svoj pogled na želju Vladimira Putina da obnovi rusko carstvo, oštar je prema Kini, a za Europu nema mnogo osjećaja. Sigurno je samo to da bi došla u pitanje transatlantska suradnja kakva je danas, a NATO bi izgubio značaj koji je ponovno dobio nakon ruske intervencije u Ukrajini. Mnogi, prije svega Europljani, morali bi se okrenuti sami sebi, a sve je veća pukotina i u europskom jedinstvu.

Zato na izbore u ujedinjenoj Europi mnogi gledaju kao na najvažnije u godini koja je počela. Europski pučani više nisu stup Europske unije i trebat će ekvilibristike da se sastavi nova vlada u vidu Europske komisije. Dotad će se popuštati Viktoru Orbanu, na novu vlast u Slovačkoj gledat će se poluzatvorenim očima i tolerirat će se Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Europi prije izbora ne trebaju priče o nejedinstvu i sukobima, pogotovo što na sjeveru, od Švedske do Nizozemske, dolaze na vlast oni koji su skeptični prema EU-u.

Nema više ni entuzijazma koji je bio za vrijeme Angele Merkel ili za vrijeme Jacquesa Delorsa, bivšeg šefa Komisije u tri mandata, koji je umro i čija je komemoracija u Parizu okupila brojne europske državnike, među ostalima i našeg Andreja Plenkovića.

Bolno pitanje

Naveliko se u Bruxellesu kroji strategija kako zadržati EU na životu kada više nema zvučnih imena u Europi. Nije isključena ni “velika koalicija” pučana, socijalista i liberala koja bi omogućila podjelu fotelja i dominaciju nad euroskepticima koji žele raspad ujedinjene Europe.

Da ova godina nosi velike izazove, govori i podatak da će gotovo dvije milijarde ljudi izaći na birališta. To se nikada dosad nije dogodilo, a izbori će biti u sedam od deset najmnogoljudnijih zemalja svijeta, Indiji, SAD-u, Indoneziji, Pakistanu, Rusiji i Meksiku. Glavno pitanje prije ove serije izbora je je li došao kraj demokracije kakvu poznajemo. Hoće li ojačati autokratske snage i vođe koji kroje demokraciju po svome. Demokracija u svijetu ionako nazaduje, a godina izbora donijet će odgovor na pitanje kakav svijet u idućem periodu možemo očekivati. Sigurno je da neće izostati etnički sukobi, nasilje koje se sada vuče od Europe do Bliskog istoka.

Dobro je to da popularnost demokracije, što pokazuju razne ankete i istraživanja, ne pada. Zaklada Otvoreno društvo provela je anketu među 36.000 ispitanika iz trideset zemalja prošle godine i rezultati su pokazali da većina još vjeruje u demokraciju i demokratske procese. Za razliku od Bangladeša, koji je na putu da postane jednostranačka država i preokrene demokratski kurs. Čim nema jake oporbe, mogući su procesi koji guše demokraciju, a to se u Bangladešu, zemlji sa 170 milijuna stanovnika, događa.

“Znat ćemo u 2024. godini je li demokracija živa ili će umrijeti do kraja godine”, kaže Maria Ressa, dobitnica Nobelove nagrade za mir. Cunami ekstremne desnice uzdrmat će i europsku demokraciju koja ima snažne temelje i dugu tradiciju, a izbori u Meksiku otvorit će bolno pitanje imigracije koje stalno prijeti demokratskim procesima. Izbori širom svijeta promicat će i nova pravila igre, kibernetičke prijetnje i napore medija da političke igre budu korektne i po pravilima. Manipulacije su moguće, pokazali su to i izbori u Srbiji, a bit će toga napretek i u svijetu.

Pokušaj otpora

Izbori u desetak afričkih zemalja otvorit će bolna pitanja koliko su uopće spremne za demokratske procese i može li nakon njih slijediti serija državnih udara s vojskom u glavnoj ulozi. Prije svega to se odnosi na Niger, Gabon i Sudan, a nemiri se mogu očekivati i u Bjelorusiji i Iranu. Aktualne vlasti trudit će se po svaku cijenu zadržati svoj položaj, a mnogima je već voda došla do grla pa ne mogu mnogo izgubiti ako se suprotstave mogućim manipulacijama na tim izborima. Lukašenko, nakon što je šest puta izabran “velikom voljom naroda” već ima iskustvo iz 2020. godine, kada je proglasio pobjedu koje nije ni bilo. Sada zemlju čekaju parlamentarni izbori, koji će biti uvertira u predsjedničke godinu dana poslije.

Iranski će biti nakon masovnih prosvjeda i pokušaja otpora Iranaca, a izbori u Pakistanu i Indiji mogli bi imati velikog utjecaja na odnose dviju susjednih država koje se ne vole, a posjeduju nuklearno naoružanje. Indijci će izaći na birališta između travnja i svibnja i očekuje se da će stranka Bharatiya Janata sadašnjeg premijera Narendre Modija zadržati većinu. Ali sve je više optužbi da premijer potkopava demokraciju, služi se metodama zastrašivanja prema novinarima i institucijama.

I dok mi u Hrvatskoj naveliko kalkuliramo i predviđamo datum parlamentarnih izbora, za većinu onih koji će se održati u Europi i svijetu datum se unaprijed zna. Neće biti mjeseca ove godine kada negdje neće biti izbora, a za većinu će to biti prilika da u fotelji, s kokicama, na televizijskim ekranima prati rezultate. One koji će možda promijeniti život kakav smo dosad poznavali.