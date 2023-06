‘Zemljopis mu nije jača strana’ Kadirov prijeti Europi velikom vojskom, a onda smijeh: ‘Kojom rutom ovi planiraju ići?’

Čečenski lider Ramzan Kadirov, koji se bori na strani Rusije u Ukrajini opet ima velike apetite.

Naime, savjetnik u ukrajinskom Ministarstvu unutarnjih poslova Anton Geraščenko objavio je na Twitteru isječak iz čečenskih novina Grozny Inform u kojima čečenski vođa Ramzan Kadirov kaže kako je “spremna velika vojska koja može pokoriti Poljsku, Francusku i stići do Njemačke”.

Translation of the screenshot:





” ‘Akhmat Special Forces’ ” is a large force that is able to reach Germany”

“Akhmat Special Forces, comprising of three divisions is a large force that is able to capture Poland, France and reach Germany. And this will happen in the nearest future… pic.twitter.com/tyBXRbHxXc

