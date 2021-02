ŽELJKO SABO IDE NA IZBORE: Najveći problem u Vukovaru je podijeljenost djece, mali Hrvati i Srbi idu u različite smjene, djecu treba približiti

Autor: Mia Peretić

Bivši SDP-ovac Željko Sabo govorio je o svojim daljnjim političkim koracima.

Kako je potvrdio, na lokalnim izborima u Vukovaru bit će neovisni kandidat, odnosno na izbore ide Nezavisna lista Željka Sabe.

Potvrdio je, njegov tim je na neki način ekipiran, pred njima je zadatak da pozovu druge građane Vukovara da se priključe, a navodi, pridružio im se jedan doktor znanosti.

Glavni odbor SDP-a održao je u subotu online sjednicu na kojoj je izglasano isključivanje Željka Sabe iz stranke, nakon čega je Sabo rekao da je predsjednik SDP-a Peđa Grbin uveo diktaturu u stranku.

“Cijelo vrijeme pokušavam objasniti da bih ja trebao biti najmanji problem u SDP-u, Zoran Milanović je tražio da se ja vratim u SDP, Bernardić je očekivao da se aktiviram i preuzmem županijsku organizaciju jer nakon lokalnih izbora 2017,. SDP je doživio potop na gradskoj i županijskoj razini. Bernardić je tražio od mene da budem na listi za Sabor, dobio sam 46 posto od svih glasova u Vukovaru. I dolazi novi predsjednik koji zauzima druge stavove, da sam bio neposlušan. To što sam s ljudske strane pohvalio Plenkovića koji je stao u zaštitu stranačkog kolege, ne ulazeći u meritum slučaja i da to bude razlog za moje isključenje? Ma dajte molim vas”, rekao je Sabo gostujući u Novom danu N1.









Kako kaže, Grbin ne može prihvatiti jakog kandidata bilo gdje, uplašili su se potencijalnog uspjeha SDP-a u Vukovaru jer, tko bi onda slušao. Dodaje, htio je svima reći kakvog predsjednika ima SDP. No, napominje u ovom trenu ga ta stranka ne zanima, a smatra da je bio dobar gradonačelnik. Za kraj je naglasio ono što smatra najvećim problemom u Vukovaru.

“HDZ i SDSS bi trebali riješiti podijeljenost djece u vrtićima i školama u koje djeca idu u dvije smjene, odvojeno Hrvati i Srbi Djeca se trebaju približiti i ići zajedno. To je najveći problem. To je ustavni zakon koji nacionalnim manjinama garantira mogućnost obrazovanja po modelu koji je dogovoren, taj model je u Kninu drugačiji. Kroz proces mirne reintegracije dogovoren je ovakav model i to treba riješiti na nacionalnoj razini”, zaključio je Sabo.