Željko Reiner uočio važan detalj o Penavinom izlasku iz HDZ-a: ‘Znakovito je vrijeme kada je odlučio napustiti stranku’

Autor: Dnevno

Gost Newsrooma bio je donedavni potpredsjednik Sabora, HDZ-ov Željko Reiner.

Oko izlaska Ivana Penave iz stranke kaže da su u HDZ-u imali različitih situacija koje nisu bile ugodne za stranku, prevladali su ih i stranka je uvijek izašla još jača i konsolidiranija.

“Meni je teško interpretirati razloge zbog kojih je gospodin Penava u ovom trenutku odlučio izaći iz HDZ-a, on je tom HDZ-u sudjelovalo tijekom cijelog vremena ove Vlade, tri i pol godine i nije imao značajnijih primjedbi, nije to učinio prije pola godine, godinu dana. Prilično znakovito je da je to učinio gotovo mjesec dan prije izbora. A zašto je to učinio to on najbolje zna sam”, rekao je.

Na pitanje diskvalificira li to Penavu ili stranku Miroslava Škore kao koalicijske partnere kaže da je važno vidjeti kako će tko proći na izborima. Uvjeren je da će HDZ najbolje proći i dobiti najviše mandata. Ponovio je izjavu premijer Andreja Plenkovića da mogu koalirati s kim se slažu u pogledima od ideoloških do onih vezanih prvenstveno uz razvitak Hrvatske i boljitak građana. “To treba biti u centru zbivanja, a ne ideološki prijepori i stvari iz prošlosti. Ljudi žele bolje živjeti”. rekao je.

Na pitanje da ako se nađe u situaciji da Domovinski pokret želi koaliciju, ali u kojoj nema SDSS-a odgovara da SDP nema pravi program pa se vraća na teme ideoloških podjela i priča iz prošlosti.

U slučaju dileme manjinci ili Škoro odgovara: “Nikakve hipotetske dileme ne postoje prije izbora, sačekat ćemo da vidimo kako će tko proći na izborima i onda ćemo donositi svoje odluke u razgovorima s onima koji će nam programski biti slični.”

Na pitanje ima li mjesta na izbornim listama za Milijana Brkića, Miru Kovača, Milana Kujundžića, Gabrijelu Žalac, Lovru Kuščevića kaže da će područne organizacije dati prijedloge za liste, a u otvorenom razgovoru unutar stranke će se raspraviti i složiti liste koje će biti predane DIP-u.

Na pitanje oko Milana Bandića kao partnera u svjetlu repova i reakcije na potres Reiner kaže da se oko potresa stvorila nevjerojatna politizacija, da je rečeno nevjerojatnih floskula, te da su ispred Sabora stajali ljudi koji su bili članovi zadnjeg Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske.

Kaže i kako nije bilo ništa neobično oko ulaza na koji je premijer taj dan ušao u Sabor.

Optužbe zagrebačke oporbe da su korona profiteri odbacuje i navodi, među ostalim što je Vlada učinila u korona krizi, mjeru Očuvanje radnih mjesta.

Vezano za kriterije dodjele te mjere kaže da svi oni koji su je zlorabili će to morati vratiti i snositi posljedice, “to će se kontrolirati i budite uvjereni da neće proći tek tako.”

Oko izbora je vezana i najava premijera Plenkovića o otkupu INA-e iz 2016 pa se postavlja pitanje je li to uspjeh ili neuspjeh Vlade.

“Ne bih rekao da je to neuspjeh jer ono iz 2016. nije bilo tvrdo obećanje da će se INA otkupiti, a hoće li se nešto otkupiti ili ne ovisi i o drugoj strani”, rekao je pa nastavio da je to kao kupnja kuće jer ovisi želi li je vlasnik prodati, te da su uspjesi ove Vlade veliki pa nabrojao kao primjere nova radna mjesta, rekordnu zaposlenost, povećanja minimalne plaće, povećanje socijalnih davanja i rodiljnih naknada, rast BDP-a….