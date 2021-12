ŽELJKA MARKIĆ U ŠPRAJCOVOM DIREKTU! Čak i njega zanima tajna njenog uspjeha: ‘Ljudi trebaju ostaviti srce za tu stvar!’

Autor: N.K

Hrvatska ima relativno bogatu povijest referendumskih inicijativa, međutim niti jedna nije bila uspješna kao ona koju je pokrenula Željka Markić.

Posljednje skupljanje potpisa za referendum organizirali su Hrvatski suverenisti. Prikupili su respektabilnih 344 tisuće potpisa, ali nedovoljno da im inicijativa o hrvatskoj kuni prođe.

Zekanović kaže kako je zima otegotna okolnost.

“Volonter se opremi sam. On kad je već volonter zna sam o čemu se radi. Toplije se obuče i naoruža se strpljenjem. Ljudi je uvijek manje zimi na ulici, teže je volonterima stajati na štandu, teže je ljude motivirati, mobilizirati. To su nekakve otegotne okolnosti”, rekao je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

Markić organizirala vojsku volontera

Nikakve otegotne okolnosti nisu zaustavile najuspješniju referendumsku inicijativu u hrvatskoj povijesti. Najveća stručnjakinja za skupljanje potpisa, za Direkt je otkrila u čemu je tajna uspjeha.

“Prvo smo ih istrenirali o tome što radimo, odnosno pravno zašto je to pitanje dobro, zašto je točno, pomogli im da oni postave pitanje. Tako da – da, mislim da je važno da ljudi dobro razumiju za što volontiraju na štandovima i onda to imaju priliku objašnjavati građanima koji im imaju priliku postavljati pitanja. Isto tako važno je imati i jako puno mjesta radi toga što je više lokacija i štandova to je ljudima lakše dati potpis”, objašnjava predsjednica udruge “U ime obitelji” Željka Markić.

Puno mjesta, dobar trening, ali i treba biti spreman na teške uvjete, ispričala je.

“To je zahtjevan posao, težak posao, stajanje na štandu, tumačenje ljudima i to je posao oko kojeg ljudi moraju biti sigurni da žele darovati svoje vrijeme. Kad god se prikupi puno potpisa to je posljedica toga da ima jako puno ljudi koji su spremni dati srce za stvar oko koje se u referendumu radi”, rekla je Željka Markić u Šprajcovom Direktu.