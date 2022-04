‘ŽELIMO SE RIJEŠITI ONIH KOJI SU NAM SE NAPILI KRVI!’ Uoči dolaska Milanovića Komšić održao vatren govor: ‘Građanska država će izbrisati granice između nas’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić – igrom slučaja dan prije dolaska hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića u Mostar – održao je političku tribinu u Brčkom na kojoj je još jednom istaknuo zalaganje za Bosnu i Hercegovinu kao građansku državu.

Iz Brčkog je poručio da “princip konstitutivnosti mora nestati jer služi političkim elitama koje su pokrale narod”.

“Dobra namjera u politici nije cijenjena, ali zbog toga nam je još i bitnija(…). Nikad se nismo kockali sa Bosnom i Hercegovinom. Nekada su bili trenuci kad nismo mogli lako objasniti zašto nešto činimo. Bilo je lakše skloniti se i pričati sa strane. Ali smo izabrali teži put i trpili napade. Da nismo, šteta po državu bi sigurno bila veća”, rekao je Komšić o djelovanju njegove političke stranke Demokratske fronte koju je osnovao nakon izlaska iz SDP-a BiH.

Građanska država ne znači nametanje nove nacije

Potom je pojasnio svoje ideje.

“Naša ideja je građanska Bosna i Hercegovina. Ne padajte na prevare protivnika da je to ideja koja želi nekome nešto nametnuti, nekoga preglasati ili nekoga diskriminirati. Da vam jednostavno objasnim što je za nas građanska BiH. To ne znači da će netko biti manje Srbin, Bošnjak, Hrvat, Rom, ili manje katolik, pravoslavac, musliman…ne. Taj dio nas nitko nam ne može oteti i mi se ne zalažemo da to nestane, već da se čuva. Kad kažemo građanska BiH, to nije majorizacija. To nije nametanje neke nove nadnacije. To je samo inzistiranje na tome da smo svi i Bosanci i Hercegovci.

Građanska Bosna i Hercegovina znači da smo svi isti. Da smo makar po zakonima svi na istoj liniji. I da je jedino što nas razdvaja naše obrazovanje, trud, upornost, osobni uspjeh. A ne da prednost ima onaj tko pripada nekoj etničkoj skupini. Ne da netko nesposoban i lijen dobije priliku jer je prave vjere, to ne može. Građanska država će izbrisati granice između nas. I u njoj će svako imati jednako pravo na ovu zemlju.

Sve što želimo da izbrišemo, protiv čega se borimo, jeste da se riješimo onih koji su se ovom narodu napili krvi, nakrali se, i podijelili ljude da bi njima bilo bolje. Zato taj sistem konstitutivnosti mora nestati. Taj sistem skupine krvopija. Taj sistem gdje postoje srpske, hrvatske i bosnjačke firme, ali sve uništene da bi elite živjele dobro. Građanska ideja će uspjeti kada ljudi shvate da nije uperena ni protiv koga poštenog. Da to nije ideja majorizacija i kada nas bude dovoljno u ovoj zemlji koji u nju vjerujemo. To je naš cilj, naša misija i Demokratska fronta će nastaviti na tom putu. Putu jednakih ljudi, pa samim time i jednakih naroda i jednakih vjera”, poručio je.