‘Želimo da se to zna’: Milanovićev govor odzvanja Bosnom i Hercegovinom

Autor: I.G.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u subotu u Tomislavgradu da Hrvatska s nestrpljenjem očekuje pridruživanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Također je najavio da će Zagreb još snažnije podržavati Hrvate u BiH kako bi postigli političku ravnopravnost u svojoj domovini.

“Čekamo vas, čekamo cijelu BiH, a do tada znajte da ste dio nas. To je sve hrvatska nacija, zajedničko srce, to je zajedničko nastojanje i napor. To je borba za Hrvatsku, to je borba za status Hrvata u BiH i zato Hrvati u BiH zaslužuju respekt”, rekao je Milanović u Tomislavgradu, gdje je odlikovao Brigadu kralja Tomislava, Hrvatskoga vijeća obrane. Najavio je da će Republika Hrvatska još snažnije podržavati Bosnu i Hercegovinu, navodeći kako je deset godina članstva u Europskoj uniji osnažilo njezinu poziciju.

‘Treba puno strpljenja i poniznosti’

Izrazio je očekivanje da će se okončati političko preglasavanje Hrvata u BiH te da će postići jednakopravnost u svojoj domovini.





“Živite u BiH koju nazivate svojom domovinom. Treba puno strpljenja i poniznosti, to je vaša domovina i zajedno ćemo se boriti mirnim sredstvima da vas se tretira s poštovanjem, da imate jednaka simbolička prava”, dodao je hrvatski predsjednik.

Naveo je kako je to slučaj s izborom člana Predsjedništva BiH, kojega Hrvatima biraju drugi narodi. U četiri navrata hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića birali su Bošnjaci, zbog čega se inzistira na izmjeni izbornoga zakonodavstva.

Milanović je pozvao i na poštovanje uloge Hrvatske vojske i Hrvatskoga vijeća obrane, koji su po njemu najzaslužniji za oslobođenje Bosne i Hercegovine.

‘BiH će opstati’

“Želimo da se to zna. Ne mora se svakog dana to ponavljati kao Očenaš. Ali, bez toga BiH ne bi bilo, a ona živi s otkucajima. Ipak je ima. I opstat će”, rekao je. Poručio je kako Hrvati u ratu i danas pokazuju da će opstati i da ih se ne može iskorijeniti.

Hrvatski predsjednik u subotu je odlikovao Brigadu kralja Tomislava Hrvatskoga vijeća obrane (HVO) redom Nikole Šubića Zrinjskog za zasluge u operacijama koje su dovele do oslobađanja Hrvatske i zapadne Bosne.

Kroz tu postrojbu prošlo je 4500 vojnika, a poginulo je 127.









Ova je brigada kao dio hrvatskih snaga sudjelovala u vojnim operacijama Cincar, Zima, Skok 1, Skok 2, Ljeto, Maestral i Južni potez, koje su dovele do oslobađanja Hrvatske i Bosne i Hercegovine te završetka rata.