‘ŽELIM TI ZA ROĐENDAN KONTEJNER ZA SMEĆE DA TRAŽIŠ BOCE!’ Žestoke čestitke Kolindi: Neki su joj poželjeli darovati jogurt i pasoš

Autor: L.B.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u petak je proslavila svoj 54. rođendan, a vas smo, naše čitatelje, pitali preko Facebooka što biste joj poklonili za rođendan.

Na Facebooku je povodom rođendana podijelila svoju fotografiju iz djetinjstva te se svima zahvalila na čestitkama.

“Svima vama koji se danas javljate s lijepim željama – hvala vam od srca! Nema ljepšeg od ljubavi i poštovanja!”, napisala je na hrvatskom, a slično je dodala i na engleskom: “To all those sending me good wishes today – thank you for your love and respect!”

Fotografiju malene Kolinde vrlo brzo je lajkalo više od 5500 njezinih pratitelja te sakupila više od 1800 komentara u kojima su joj čestitke pristizale jedna za drugom.

‘Voćni jogurt’ i ‘8.000 eura’

No, komentari i ideje za poklone bivšoj predsjednici bili su vrlo maštoviti, a sudeći prema njihovom sadržaju, velik broj komentatora napisao je da bi joj poklonili 8.000 eura, očito ne zaboravivši Kolindin legendarni govor na predizbornom skupu u Osijeku tijekom kampanje za predsjedničke izbore 2020. godine, gdje je rekla, među ostalim, kako Hrvati mogu biti plaćeni 8.000 eura, naglasivši sada već viralnu rečenicu: “Neki tvrde da se to ne može, ja vam kažem da se to može!”

“Poklanjam joj 8000 eu placu iz zahvale sto je i ona nama omogucila istu”, glasi jedan od komentara.

Također, velik broj komentatora napisao je kako bi joj za rođendan poklonili “isto što i ona meni”, pritom aludirajući kako joj ne bi ništa poklonili, dok je puno komentara glasilo jednostavno: “Voćni jogurt”. Ovo govori kako će javnost očigledno bivšoj predsjednici još dugo pamtiti ovih nekoliko nespretnih izjava iliti gafova.

“Nekoliko voćnih jogurta, po mogućnosti na akciji. Maksimum što mogu od mirovine, za 40 god rada”, napisala je čitateljica.





‘Jugoslavenski pasoš’ i ‘kita cvijeća’

Međutim, bilo je i unikatnih, smiješnih, ali i ogorčenih komentara, pa je tako druga napisala:

“Sve koji danas nemaju sto jesti, dok ona ima u izobilju i to ne samo danas. Slagala je sirotinju, ima osmjeh od uha do uha, nije je stid, razloga za smijeh ima samo.ona i.njoj.slicni. Od mene ima šipak, da ne budem prosta, jer sam linepo odgojena!”









Drugi, pak smatra da je bivša predsjednica “sama sebi poklonila da može dijeliti praunucima”, dok jedan smatra da bi dobar poklon za Grabar-Kitarović bio “Kaznena prijava za počinjena kaznena djela po kaznenom zakonu Republike Hrvatske, dok je obavljala dužnost predsjednika Republike Hrvatske”.

Bilo je raznolikih ideja za poklon, kao što je “Jugoslovenski pasoš”, “Kita cvijeća”, “Pionir čokolada“, a našlo se tu i “rakije i mozak”, “čaja od trputca i dimnjačar bombone”, ali i “prezvušta”.

Jedan od čitatelja poklonio bi, pak Kolindi “noćenje u Remetincu”, a neki su bili zločestiji, pa su napisali kako Kolindi žele “kontejner za smeće da traži boce”, dok joj je drugi za rođendan zaželio:









“Kolinda sretan ti dan kad si ispala van!”