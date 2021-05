ŽELI LI SE PLENKOVIĆ RIJEŠITI MILANOVIĆA? ‘Zanimljivo je što radi njegov prijatelj Rama u Albaniji, pokreće inicijativu za nepovjerenje predsjedniku…’

Autor: Mia Peretić

U 17 sati se održala zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a putem videolinka.

Premijer Andrej Plenković daje izjavu nakon sjednice.

“Govorilo smo o izborima, epidemiološkoj situaciji, imat ćemo sastanak GSV-a idući tjedan kako bismo sa socijalnim partnerima raspravili sve što smo dobro učinili za očuvanje radnih mjesta, sada s provedbom programa Vlade i Nacionalnim planom oporavka želimo ići u kreiranje novih radnih mjesta”.

Novinare je zanimao komentar na izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je neradna nedjelja predizborna finta. Je li on u kampanji?

“Već sam to komentirao, mi smo prošle godine jasno rekli da želimo da naši radnici imaju neradnu nedjelju, ta je tema niz godina u političkom prostoru, na temelju istraživanja velika većina građana je za neradnu nedjelju. Sada smo izradili izbalansiran prijedlog. To nije predizborno pitanje, razdoblje iza nas smo koristili da se naprave analize. Što se kampanje tiče, jasno sam rekao, njegova misija, uz salve uvreda svim akterima kojih je puno da se više nitko ne osvrće, normalno je brutalno napasti dopisnika HRT-a, na način da je to napravio netko iz HDZ-a, mi bismo imali revoluciju. Ovo se tolerira. Puno je aktera koji šute, neće šutjeti oni koji oponiraju divljaštvu u eteru. On se bori za tih par džepova SDP-a, igra tu ulogu. On je direktno u kampanji. Njegov prijatelj Rama u Albaniji pokreće inicijativu o izglasavanju nepovjerenja predsjedniku jer se direktno umiješao na strani oporbe u izbornoj utakmici i jer je poticao na nasilje. Samo kažem što je učinio, ne sjećam se u hrvatskom političkom prostoru da se predsjednik države ovako angažirao u kampanji na strani svoje bivše stranke”, rekao je Plenković.

Premijer dodaje da može pripisati širini HDZ-ovih gradonačelnika koji ga zovu jer poštuju instituciju činjenicu da Milanović obilazi brojne gradove u kojima je i HDZ na vlasti.

“Ne određujem im koga da zovu na dan grada”.

O izboru veleposlanika









“Postoji popis ljudi koji su mu dostavljeni, nisam čuo ni jedno njegovo ime. Ne vidim tu problem, on je inzistirao da se Neven Pelicarić vrati u Svetu Stolicu”.

O izboru Zlate Đurđević

“Jasno je da predsjednik Vrhovnog suda ne može biti nitko tko je pristao biti kandidatom u protuzakonitoj proceduri. Cijeli program je koncipiran kako populističko-politički program koji bi izbor sudaca htio vratiti u vrijeme kada je politika birala suce. Ne možete u programu ići sa tezom da je devedesetih devastirala pravosuđe, a sada zagovarati tezu da politika treba birati suce. Sada se ni programski ne slažemo. Netko će biti izabran, no ne ona. Bit će treći poziv”.

Situacija u KBC Sestre Milosrdnice i prijave protiv dr. Zadravec









“Nisam čuo za tvrdnju da netko uživa moju potporu, za poslovanje bolnica nadležni su ravnatelji”, rekao je premijer.