ŽELI DA MU SE OBRAĆA S ‘ONI’ Biden ima novu osobu od povjerenja, bit će zadužen za zbrinjavanje nuklearnog otpada

Joe Biden prošlog mjeseca je u Uredu za nuklearnu energiju Ministarstva energetike imenovao Sama Brintona za zamjenika pomoćnika tajnika za zbrinjavanje potrošenoga goriva.

It’s official. As of June 19th, I now serve my nation as the Deputy Assistant Secretary for Spent Fuel and Waste Disposition in the Office of Nuclear Energy in the Department of Energy. pic.twitter.com/zLq3Bf97X2

— Sam Brinton (@sbrinton) June 29, 2022