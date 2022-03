ZELENSKI ZAVAPIO AMERIČKOM KONGRESU I BIDENU: ‘Rusija je pretvorila Ukrajinu u polje smrti! Ne vidim razloga za život ako ne mogu zaustaviti smrt’

Autor: Dnevno.hr

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se videovezom obratio američkom Kongresu.

Ukrajinski predsjednik dobio je ovacije prije nego što je krenulo njegovo obraćanje na posebnoj sjednici američkog Kongresa.

Zelenski je počeo svoje obraćanje.

“Rusija nije napala samo naše gradove i domovinu, već temeljne ljudske vrijednosti, slobodu da biramo svoju budućnost, baš kao i svi u SAD-u, sjećam se vašeg spomenika na MT. Rushmoreu, utemeljitelja SAD-a koja se temelji na demokraciji i slobodi za sve koji pošteno rade i žive. Mi želimo isto za naš narod. Sjetite se Pearl Harboura, 11.rujna 2001. kada se zlo pokušalo nadviti nad vaš grad i pretvoriti ih u borbena polja. To nitko nije mogao očekivati, to niste mogli zaustaviti, naša zemlja svaki dan doživljava isto, svake noći već tri tjedna naši gradovi trpe napade, a Rusija je pretvorila Ukrajinu u polje smrti za tisuće ljudi. Zahtijevamo reakciju cijelog svijeta, je li to previše tražiti da uvedete zabranu leta iznad Ukrajine? Treba uvesti nove pakete sankcija, trebaju restrikcije svima koji štite ovaj nepravedni režim, predlažemo da SAD uvede sankcije svim političarima koji su na vlasti, od članova Dume, do nižih dužnosnika, sve američke tvrtke moraju napustiti Rusiju i to odmah, to je tržište natopljeno našom krvlju”, rekao je.

“Znate kakve obrambene sustave trebamo, znate koliko ovisimo o sposobnosti da koristimo snažne zrakoplove, kako bismo zaštitili svoj narod, svoju slobodu. Trebamo zrakoplove koji će pomoći Ukrajini i Europi. Vi imate te zrakoplove, ali oni su prizemljeni, nisu na ukrajinskom nebu, oni ne štite naš narod. Imam san, te riječi su vam poznate, ali ja imam potrebu, trebam zaštititi svoje nebo i trebam vašu pomoć”, rekao je Zelenski.

Za pomoć je još jednom zamolio SAD i predsjednika Joe Bidena.

“Lider svijeta znači biti lider mira, mir ne ovisi samo o vašem narodu, već i o onima pokraj vas, da ste snažni znači da ste spremni boriti se za svoje građane i građane svijeta, za pravo na dostojanstven život i smrt kada dođe trenutak, a ne kada to odredi vaš susjed. Američki narod ne pomaže samo Ukrajini, već Europi i svijetu, imam 35 godina, moj se život zaustavio kada je više od stotinu djece poginulo. Ne vidim razloga za život ako ne mogu zaustaviti smrt, obraćam se Bidenu, lider ste velike nacije, želim da budete lider svijeta, to znači biti lider mira. Hvala”, zaključio je Zelenski.

Članovi Kongresa su njegov govor i na kraju pozdravili gromoglasnim pljeskom.