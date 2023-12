Foto: Guliver Image/ POOL via CNP/

Zelenski više ne šuti, ovo bi ga moglo skupo koštati: Priznao je mračnu istinu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otvorio je dušu te u velikom intervjuu rekao da je rat s Rusijom u novoj fazi zbog zimskih mjeseci, a morao je priznati i neke svima očito stvari vezane za ukrajinsku ljetnu protuofenzivu.

“Imamo novu fazu rata i to je činjenica”, rekao je Zelenski u četvrtak u ekskluzivnom intervjuu za Associated Press u Harkovu u sjeveroistočnoj Ukrajini nakon turneje po regiji koja je služila za jačanje morala.

“Zima je u cjelini nova faza rata”, rekao je, dodavši da je zadovoljan rezultatima protuofenzive, no ne i ljudskim gubicima. “Nismo dobili svo oružje koje smo htjeli, ne mogu biti zadovoljan, ali se ne mogu previše žaliti.”

Priznao istinu o ofenzivi, otvorenije kritizirao saveznike

Dugo očekivana protuofenziva, potaknuta desecima milijardi dolara zapadne vojne pomoći, uključujući teško naoružanje, nije donijela očekivane pomake. Sada se neki ukrajinski dužnosnici brinu hoće li daljnja pomoć biti tako velikodušna. U isto vrijeme, zalihe streljiva su pri kraju, prijeteći zaustavljanjem operacija na ukrajinskom bojištu.

S obzirom na to da će zima ponovno prekriti ratnu Ukrajinu, vojni čelnici moraju se boriti s novim, ali poznatim izazovima dok se sukob približava kraju druge godine – niske temperature i prazna polja čine vojnike izloženima. A tu je i obnovljena prijetnja raširenih ruskih zračnih napada koji ciljaju energetsku infrastrukturu.

Moskva je 25. studenoga pokrenula svoj najopsežniji napad bespilotnim letjelicama u ratu, s čak 75 bespilotnih letjelica Shahed iranske proizvodnje koje su ciljale Kijev u zabrinjavajućem presedanu za nadolazeće mjesece.

“Zbog toga je zimski rat težak”, rekao je Zelenski.

‘Nismo dobili svo potrebno oružje naših saveznika’

“Željeli smo brže rezultate. Iz te perspektive, nažalost, nismo postigli željene rezultate. I to je činjenica”, rekao je. Ukrajina nije dobila svo potrebno oružje od saveznika, kaže, a ograničenja u veličini vojnih snaga onemogućila su brzo napredovanje.

“Nema dovoljno snage za brže postizanje željenih rezultata. Ali to ne znači da trebamo odustati, da se moramo predati”, rekao je Zelenski. “Uvjereni smo u svoje postupke. Borimo se za ono što je naše.”

Bilo je nekih pozitivnih zaključaka iz posljednjih nekoliko mjeseci, smatra. Ukrajina je uspjela ostvariti inkrementalne teritorijalne dobitke protiv bolje naoružanog i ojačanog neprijatelja. Osim toga, moć moskovske Crnomorske flote je smanjena, nakon ukrajinskih napada koji su probili protuzračnu obranu i pogodili njezino sjedište na okupiranom Krimu. A privremeni žitni koridor koji je uspostavio Kijev još uvijek funkcionira.

Novi cilj – Ukrajina kao proizvođač oružja

Zelenski, međutim, ne razmišlja o prošlosti, već je usredotočen na sljedeću fazu – jačanje domaće proizvodnje oružja.

“Ovo je izlaz”, rekao je, dodajući da Rusiju ništa ne plaši više od vojno samodostatne Ukrajine. Kad se posljednji put sastao s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, članovima Kongresa i drugim najvišim dužnosnicima, uputio je jedan hitan apel – dajte Ukrajini jeftine zajmove i dozvole za proizvodnju američkog oružja.

Bliski istok oteo svu pažnju

Zelenski je i dalje zabrinut da nemiri na Bliskom istoku, najnasilniji u desetljećima, prijete oduzeti globalnu pozornost i resurse Ukrajine da se obrani.

“Već možemo vidjeti posljedice preusmjeravanja pozornosti međunarodne zajednice zbog tragedije na Bliskom istoku”, rekao je. “Samo slijepi ovo ne prepoznaju.” Dodaje i da ne smiju dozvoliti da ljudi zaborave na njihov rat jer bi ta promjena fokusa mogla dovesti do manje ekonomske i vojne pomoći.

Iako su američki i zapadni saveznici pokušali pokazati da još uvijek stoje uz Ukrajinu i to simboličnim odlascima u Kijev, Zelenski kaže da je i dalje zabrinut. “Vidite, pažnja je jednaka pomoći. Borimo se za svaki djelić pažnje. Bez pažnje, moglo bi doći do slabosti u Kongresu.” Okrećući se nadolazećoj predsjedničkoj i kongresnoj kampanji u SAD-u, gdje se Biden suočava sa skepsom zbog svoje čvrste podrške Kijevu, Zelenski je priznao da su “izbori uvijek šok, i to je potpuno razumljivo”.

Oči uperene u SAD: Ako otpor ne uspije, Rusija će napasti zemlje NATO-a

Nedavna anketa AP-a u SAD-u pokazala je da gotovo polovica Amerikanaca misli da se previše troši na Ukrajinu. Sve veći broj republikanaca nije za slanje dodatne pomoći, a nije jasno hoće li i kada zahtjev Bijele kuće za dodatnom pomoći odobriti Kongres.

Zelenski je otvoreno odgovorio da je “izbor Amerikanaca samo njihov”. No ustvrdio je da Amerikanci, pomažući Ukrajini, pomažu i sebi.

“U slučaju Ukrajine, ako otpor danas ne uspije zbog nedostatka pomoći i nedostatka oružja i financiranja, to će značiti da će Rusija najvjerojatnije napasti zemlje NATO-a“, rekao je. “A onda će se američka djeca boriti.”

Čistka u Vladi: Europi treba dokazati da nisu korumpirani

Zelenski je nedavno pokušao osigurati da ukrajinski ratni stroj radi kako treba tako što je izvršio preokret među najvišim vladinim dužnosnicima, dotaknuvši se još jednog od svojih ciljeva u borbi protiv mita u postsovjetskoj instituciji prepunoj korupcije kao uvod u pridruživanje Europskoj uniji. Rekao je da mora znati kako se oružje, zalihe, hrana, pa čak i odjeća isporučuju na front – i što tamo ne stigne.

Pritisci na pregovore uvijek postoje

Statične borbene linije nisu dovele do pritiska ukrajinskih saveznika da pregovaraju o mirovnom sporazumu s Rusijom. “Ne osjećam to još”, rekao je, iako je dodao: “Uvijek se čuju neki glasovi.”

S proračunom koji predviđa trošenje 22% BDP-a zemlje za obranu i nacionalnu sigurnost, ukrajinsko gospodarstvo se restrukturira oko rata kojemu se ne nazire kraj, slično kao i svakodnevni život njezinih građana. To je pokrenulo još jedno pitanje: Koliko dugo se sam Zelenski može nositi s time da bude vođa zemlje u ratu?

Nema riječi kojima bi opisao koliko je to težak posao, rekao je, ali ne može zamisliti da napusti to mjesto. “Iskreno, ne možete to učiniti”, rekao je. “Ovo bi bilo vrlo nepravedno, pogrešno i definitivno demotivirajuće”.