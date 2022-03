ZELENSKI: ‘VIDJELI SMO TKO SU NAM PRIJATELJI’. NASTAVLJENI PREGOVORI: Biden stiže u Europu? Ukrajina: Rusi zauzeli bolnicu, pacijenti su taoci!

20. je dan ruske invazije na Ukrajinu. U Kijevu se čuju eksplozije i sirene. Mariupolj je pod opsadom, a Ukrajinu je napustili preko 2.5 milijuna ljudi. Novi krug pregovora trebao bi se održati danas u Turskoj, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kina je okrivila Europu za rat i poručila da nema namjeru da sankcije utječu na njihovu zemlju i narod. Amerikanci tvrde da je Putin zatražio oružje i vojnu opremu od kineskih saveznika. Rat ne jenjava.

19:08 Bijela kuća šuti o Bidenovom dolasku na NATO samit

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki odbila je reći hoće li američki predsjednik Joe Biden otputovati u Poljsku na samit NATO-a idući tjedan, kako su izvjestile neke medijske kuće.

“Još uvijek radimo na konačnim detaljima putovanja i kako bi moglo izgledati, ali u ovom trenutku nemam više detalja”, rekla je Psaki za CNN tijekom brifinga za novinare u Bijeloj kući u utorak. Predsjednikov cilj je “osobno se sastati licem u lice sa svojim europskim kolegama, razgovarati i procijeniti gdje se nalazimo u ovoj točki sukoba, u invaziji Ukrajine od strane Rusije”.

“Do sada smo bili nevjerojatno usklađeni – to se ne događa slučajno”, dodala je. “Predsjednik jako vjeruje u diplomaciju licem u lice, tako da je to prilika za to.” Psaki je odbila dati detalje hoće li se Biden sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekavši da “u ovom trenutku nema ništa na stolu”.

19:00 Trojica premijera stigla u Kijev, uskoro sastanak sa Zelenskim

Premijeri Poljske, Češke i Slovenije stigli su u Kijev i u 19 sati po srednjoeuropskom vremenu trebali bi se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirem Zelenskijem, javlja u utorak BBC pozivajući se na češke medije. Mateusz Morawiecki, Peter Fiala i Janez Janša namjeravaju izraziti široku potporu Ukrajini svojim simboličnim posjetom koji bi trebao pokazati europsku solidarnost s ukrajinskim narodom. Trojica premijera navodno su jutros prešla granicu s Ukrajinom te vlakom nastavili put prema glavnom gradu. Oni dolaze u Kijev u trenutku kada Rusija nastavlja svoje napade na ukrajinsku prijestolnicu. U Kijevu je proglašen policijski sat od 20 sati u utorak do 7 ujutro u četvrtak.

18:45 Prosvjednica s ruske televizije ispitivana više od 14 sati

Marina Ovsyannikova, zaposlenica državne televizije koja je sinoć organizirala antiratni prosvjed tijekom prijenosa uživo u Moskvi, kažnjena je s 30.000 rubalja. Optužena je za upravni prekršaj prema ruskim zakonima o prosvjedima zbog videa koji je objavila, u kojem poziva druge da demonstriraju protiv onoga što Kremlj naziva “posebnom vojnom operacijom” u Ukrajini.

Ovsyannikova je rekla: “To je bila moja antiratna odluka. Sama sam donijela ovu odluku jer mi se ne sviđa što je Rusija započela ovu invaziju. Bilo je stvarno strašno. Želim se zahvaliti svima na podršci, prijateljima i kolegama. Bilo je ovo jako teških nekoliko dana u mom životu. Dva dana sam provela bez sna. Ispitivana sam više od 14 sati.”

Optužila je vlasti da su joj u početku uskratile pravnu pomoć, a njezini su odvjetnici na sudu također rekli da joj, unatoč tome što su tražili da budu nazočni , nije dobila pristup odvjetniku nekoliko sati. “Nisu mi dopustili da stupim u kontakt s bliskima i rođacima. Nisu mi dopustili nikakvu pravnu pomoć. Bila sam u teškom stanju”, rekla je Ovsyannikova.









Zamolila je da joj se dopusti odmor prije daljnjeg komentiranja i ponovno je rekla da je samo njezina odluka da organizira svoj prosvjed.

18:20 Biden putuje na NATO samit

Američki predsjednik Joe Biden sljedeći će tjedan otputovati u sjedište NATO-a u Bruxellesu na izvanredni summit saveza, napisala je u utorak misija SAD-a pri NATO-u na Twitteru. Šef NATO-a Jens Stoltenberg sazvao je izvanredni summit za 24. ožujka u Bruxellesu o ratu u Ukrajini. Stoltenberg je na Twitteru rekao da će se čelnici “pozabaviti invazijom Rusije na Ukrajinu, našom snažnom potporom Ukrajini i daljnjim jačanjem odvraćanja i obrane NATO-a.” Dodao je u ovom kritičnom trenutku, Sjeverna Amerika i Europa moraju nastaviti zajedno.









18:05 Ukrajina: Rusi kao taoce uzeli pacijente iz bolnice

Zamjenik gradonačelnika Mariupolja Sergej Orlov objavio je da su ruske trupe uzele osoblje i pacijente mariupoljske bolnice kao taoce, javlja dopisnik BBC-ja iz Lavova Hugo Bachega.

“Dobili smo informaciju da je ruska vojska zauzela našu najveću bolnicu… i da naše pacijente i liječnike koriste kao taoce”, rekao je. “Možemo potvrditi ovu informaciju, a potvrdio ju je i guverner Donjecke regije. Dobili smo informaciju da se ondje nalazi 400

18:00 Rusija službeno napustila Vijeće Europe

Rusija je u utorak formalno napustila Vijeće Europe, vodeću organizaciju za zaštitu ljudskih prava, preduhitrivši tako moguće izbacivanje zbog vojne agresije na susjednu Ukrajinu.

Pjotr Tolstoj, čelnik ruske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, predao je pismo ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova glavnoj tajnici Vijeća Europe Mariji Pejčinović Burić, čime je najavljena odluka Moskve, izvijestila je novinska agencija Tass.

17:30 Sedam tijela pronađeno nakon ruskog bombardiranja škole u Mikolajivu

Sedam tijela pronađeno je u ruševinama zgrade škole u Mikolajivu na jugu razorene ruskim zračnim napadima u nedjelju ujutro, objavile su u utorak ukrajinske vlasti. Ispod ruševina izvučene su ranjene osobe, navodi se u izjavi ukrajinske službe za izvanredna stanja. Spasilačke ekipe su sada završile posao raščišćavanja ruševina.

16:50 Snimatelj Fox Newsa preminuo nakon napada u Kijevu

Snimatelj Fox Newsa Pierre Zakrzewski ubijen je dok je izvještavao izvan Kijeva, objavila je ta američka mreža. Zakrzewski je poginuo, a njegov kolega Benjamin Hall ozlijeđen je kada je njihovo vozilo jučer zahvatila nadolazeća vatra u Horenki, oko 20 km sjeverozapadno od glavnog grada, kaže izvršna direktorica Fox Newsa Suzanne Scott.

“Pierre je bio fotograf ratnog područja koji je pokrivao gotovo svaku međunarodnu priču za Fox News, od Iraka preko Afganistana do Sirije tijekom svog dugog rada s nama”, kaže ona. “Njegova strast i talent kao novinara bili su bez premca.” Hall, 39-godišnji britanski dopisnik, još uvijek se liječi u bolnici nakon incidenta.

16:40 Zelenski: Kako to možete objasniti svojoj djeci?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sada se obraća kanadskom parlamentu, gdje je dočekan masovnim pljeskom. Opisuje svoje osjećaje i osjećaje ukrajinskog naroda tijekom proteklih 20 dana ruske “agresije punog razmjera”. Kaže: “Zamislite u 4 ujutro, svatko od vas, počnete čuti eksplozije bombi, jake eksplozije, možete li zamisliti da čujete, vaša djeca, čuju li eksplozije?”

Kaže da krstareće rakete padaju na vašu zemlju, a vaša djeca pitaju što se dogodilo, a vi iz vijesti vidite infrastrukturu koja je gađana i da su ljudi poginuli. Ukrajinski predsjednik dodaje: “Kako možete objasniti svojoj djeci da se agresija punog razmjera upravo dogodila u vašoj zemlji?”

Zastupnike traži da zamisle što bi učinili da je Kanada u situaciji Ukrajine. “Možete li zamisliti da pozovete druge prijateljske nacije i zamolite ih ‘molim vas zatvorite nebo, zatvorite zračni prostor. prestanite s bombardiranjem'”.

“A oni zauzvrat izražavaju svoju duboku zabrinutost zbog situacije. Razgovaramo s našim partnerima i oni kažu ‘molim izdržite još malo'”. Ukrajinski predsjednik opisao je situaciju kao strašnu, “ali nam je omogućeno da vidimo tko su nam pravi prijatelji ovih posljednjih 20 dana”.

16:20 Katastrofa u Mariupolju: Ljudi bez vode, ponestaje hrane

Jugoistočni grad Mariupolj okružen je ruskim postrojbama i ostaje pod stalnim bombardiranjem s gotovo 400.000 ljudi koji su još uvijek zarobljeni bez tekuće vode, a hrana i medicinske zalihe brzo ponestaju. U jednoj velikoj javnoj zgradi stotine ljudi je nagurano u podrumu. “Neki su razvili sepsu od gelera u tijelu”, rekla je Anastasiya Ponomareva, 39-godišnja učiteljica koja je pobjegla iz grada na početku rata, ali je još uvijek u kontaktu s tamošnjim prijateljima.”Stvari su vrlo ozbiljne.”

Sergej Orlov, zamjenik gradonačelnika grada, kaže da stvari “postaju sve teže iz sata u sat”. “S humanitarne točke gledišta, situacija je užasna. Nema dovoljno hrane, vode, lijekova, inzulina, dječje hrane. Svatko ima specifične potrebe”, kaže za BBC.

“Dobijamo puno poziva. Na primjer, majka koja kaže: ‘Imam dijete u rukama koje umire od gladi’. I nažalost, ne možemo ništa učiniti. Ili dobijemo poziv:’ Evo naše adrese. Blokirani smo u podrumu. Što da radimo?”

16:00 Nastavljeni pregovori

Kijev i Moskva nastavili su danas četvrti krug pregovora, objavio je voditelj ukrajinskog pregovaračkog izaslanstva Mihajlo Podoljak inzistirajući da je na dnevnom redu prekid vatre.

“Konzultacije počele. Na dnevnom redu opće odredbe. Prekid vatre, povlačenje vojnika s našeg teritorija”, napisao je Podoljak koji je i savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Četvrti krug pregovora počeo je u ponedjeljak videokonferencijom, no izaslanstva su objavila prekid zbog “tehničke stanke” i najavile da će ga nastaviti u utorak.

15:45 Rusija uvodi sankcije Bidenu

Rusija je uvela sankcije američkom predsjedniku Joeu Bidenu, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Sankcije se također odnose na državnog tajnika Antonyja Blinkena, ministra obrane Lloyda Austina, savjetnika za nacionalnu sigurnost Jakea Sullivana i šefa CIA-e Williama Burnsa. I drugi će biti pogođeni, kažu u ministarstvu.

Među sankcijama je i to da Biden više ne smije niti ući u Rusiju.

15:20 Šef NATO-a o padu drona u Zagrebu

Šef NATO-a Jens Stoltenberg na presici je govorio o padu drona u Zagrebu.

14:42 BBC razgovarao s poznanicima nestale ruske novinarke

BBC je razgovarao s dvoje poznanika Marine Ovsyannikove, ruske novinarke koja je navodno nestala nakon što je uletjela u televizijski informativni program s transparentom u znak prosvjeda protiv rata u Ukrajini. Zhdan Tikhonov je radio u Državnoj televizijskoj i radiotelevizijskoj firmi i sjeća se Ovsyannikove kao studenta prije 25 godina.

“Uvijek je imala cilj. Tada nije mogla puno učiniti, ali željela je postići stvari”, rekao je za BBC. “Vidio sam da želi nešto postići, rasti u ovoj profesiji [novinarstvu].”

“Nisam znao njezin politički stav, ali činjenica je da ljudi s takvim stavovima postoje. Nisam iznenađen zbog toga. Ljudi su različiti i imaju različita mišljenja, imaju pravo na drugačije mišljenje”, kaže.

Drugi poznanik rekao je da je Marina “slatka i ugodna djevojka. Mislim da bi bilo tko od njezinih prijatelja ovo rekao.”

14:35 Velika Britanija dodala 350 sankcija Rusiji

Britanska vlada rekla je u utorak da je dodala 350 novih stavki u kategoriji sankcija ruskom režimu i devet novih stavki u kategoriji kibernetičkih sankcija.

Među sankcioniranima u posljednjem krugu je ruski kralj ugljena i umjetnih gnojiva Andrej Melnjičenko, koji je posjedovao tvrtku EuroChem Group koja se bavila proizvodnjom gnojiva i SUEK, tvrtku koja se bavila proizvodnjom ugljena.

U ponedjeljak je Meljničenko pozvao na hitan prekid tragičnog rata i mir upozorivši da će se u protivnom svijet suočiti s globalnom krizom hrane jer su Rusija i Ukrajina najveće izozvnice žita.

Na popisu novih sankcija je i Pjotr Aven, naftni investitor koji je sagradio europsko poslovno carstvo procijenjeno na 4,7 milijardi dolara.

Novim sankcijama London pogađa najuži krug oko ruskog predsjednika Vladimira Putina pa su na popisu i ruski ministar obrane Sergej Šojgu te bivši premijer i predsjednik Dmitirij Medvedev.

14:08 Ukrajinska vojska: Uništili smo četiri ruska tenka

Ukrajinska vojska objavila je sliku iz Luganska. Kažu da su uništili četiri ruska tenka.

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам.

На Луганщині воїни 24 ОМБр ім.короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами.

Разом до перемоги! pic.twitter.com/GG4zJa3Zgm — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 15, 2022

14:00 ‘Otac’ černobilskog sarkofaga zaprepašten

Bivši direktor u EBRD-u, Vjenceslav Novak, koji je bio zadužen za gradnju sarkofaga nad Černobilom, iz Londona se javio u program emisije N1 Studio uživo kako bi otkrio kakva opasnost prijeti u slučaju da dođe do oštećenja sarkofaga. On je istaknuo da sarkofag ne može izdržati artiljerijske napade.

13:30 Bombardirana zračna luka u Dnjipru

Ukrajinske vlasti javljaju da je bombardiran aerodrom u Dnjipru, prenosi AFP. Dodaje se da su oštećenja na aerodromu ogromna. Još uvijek nema podataka o žrtvama.

13:05 Zelenski: Neke članice NATO-a hipnotizirane ruskom agresijom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s europskim čelnicima u Londonu te izrazio svoju frustraciju NATO-om jer nisu zatvorili zračni prostor nad Ukrajinom, piše BBC.

U videopozivu britanskom premijeru Borisu Johnsonu i drugim zemljama, Zelenski je poručio da je NATO “najjači savez na svijetu” – ali “neke od članica ovog saveza hipnotizirane su ruskom agresijom”.

“Čujemo puno razgovora o trećem svjetskom ratu, da bi navodno mogao početi ako NATO zatvori ukrajinsko nebo i da zbog toga još nije uspostavljena zona zabrane letova. To omogućuje ruskoj vojsci da bombardira mirne gradove i diže u zrak stambene blokove, bolnice i škole. Četiri višekatnice u Kijevu u ranim jutarnjim satima su bombardirane, deseci su mrtvi”, poručio je ukrajinski predsjednik.

12:58 Glavni tajnik NATO-a održat će konferenciju u 15 sati

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg održat će konferenciju za medije uoči izvanrednog sastanka ministara obrane NATO-a na kojem se raspravlja o krizi u Ukrajini.

Kako je izvijestila glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu, konferencija bi trebala započeti u 15 sati.

Secretary General @jensstoltenberg will preview the upcoming extraordinary meeting of #NATO Defence Ministers at a pre-ministerial press conference. #DefMin 🎙️ Today at 15:00 (CET) 🔴 Tune in live via Twitter or https://t.co/XJG7STGQHK pic.twitter.com/GwluasxEJs — Oana Lungescu (@NATOpress) March 15, 2022

12:55 Odvažan potez podrške triju premijera

Odluka premijera Poljske, Slovenije i Češke da danas otputuju u Kijev te tako podrže ukrajinsko vodstvo u jeku ruske agresije pripremala se u tajnosti, a riječ je o riskantnom, no i vrlo hrabrom potezu Janeza Janše, Petra Fiale i Mateusza Morawieckog, navodi slovenski tjednik Demokracija.

Posjet se spremao u strogoj tajnosti, oni na susret s ukrajinskim premijerom Volodimirom Zelenskim putuju vlakom, kad smrt na ukrajinskom tlu vreba na svakom koraku. Riječ je o riskantnom, ali odvažnom, vrlo hrabrom činu, piše list.

12:30 Odvjetnik ne može pronaći Marinu Ovsjanikovu

Antiratna ruska prosvjednica Marina Ovsjanikova upala je u ponedjeljak usred vijesti uživo sa transparentom, a danas joj se gubi trag.

Podsjetimo, usred vijesti koje su emitirane uživo na ruskoj televiziji Prvi kanal u kadar je upala žena koja se suprotstavila Putinovu režimu, a u eteru je mahala transparentom na kojemu je pisalo:

”Zaustavite rat! Ne vjerujte propagandi! Lažu vam!”

Na kraju se ispostavilo kako se radi o urednici na televiziji, a BBC javlja da je novinarka sinoć privedena, ali i da ju njezin odvjetnik nije uspio pronaći niti u jednoj policijskoj postaji. Međutim, jedna državna novinska agencija izvijestila je da je protiv nje započela pretkaznena istraga, a BBC pretpostavlja da će se Ovsjanikova danas pojaviti na sudu u Moskvi.

No, hrabra novinarka mogla bi se suočiti s ozbiljnom kaznom i do osam godina zatvora, piše BBC. Naime, Kremlj je nedavno uveo stroge kazne za one koji sudjeluju u nedozvoljenim prosvjedima ili na “neprimjeren način” izvještavaju o događanjima u Ukrajini. Kremlj je potez novinarke prozvao “huliganstvom”.

“Što se ove žene tiče, to je huliganstvo”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov i pohvalio televiziju Prvi kanal zbog, kako je rekao, kvalitetnog, objektivnog i pravovremenog programa.

12:07 Kremlj upozorio na iranski nuklearni sporazum i ‘huligantsvom’ nazvao potez ruske urednice koja je prosvjedovala u programu uživo

Kremlj je danas upozorio da SAD trebaju osigurati da se ruski nacionalni interesi u potpunosti uzmu u obzir u iranskom nuklearnom sporazumu te je prozvao “huliganstvom” potez žene koja je osudila rat u Ukrajini u vijestima uživo na ruskoj državnoj televiziji Prvi kanal. Kremlj je upozorio da će ruski interesi u iranskom nuklearnom sporazumu biti pogođeni zapadnim sankcijama Moskvi i da Sjedinjene Države trebaju osigurati da se ruski nacionalni interesi u potpunosti uzmu u obzir.

“Sankcije protiv Rusije izravno utječu na interese naše zemlje u vezi s tim sporazumom”, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov upitan o razgovorima o obnovi iranskog nuklearnog sporazuma. Dodao je da Sjedinjene Države znaju stajalište Rusije i da je postojala tema za nastavak razgovora. “To je zaista nešto što je nama jako važno”, dodao je.

11:50 Zelenski: Sve ćemo obnoviti!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u novoj objavi na Facebooku poručio je da će se sva pomoć svijeta usmjeriti u obnovu Ukrajine.

“Sve ćemo obnoviti. Svaku ulicu svakog grada. Svaku kuću, svaki stan. U to ćemo usmjeriti sve svoje napore, svu pomoć svijeta. A mi već formiramo fondove da vratimo Ukrajinu u život”, poručio je Zelenski.

11:42 Dužnosnik: U Mariupolju je još uvijek zarobljeno oko 350.000 ljudi

Oko 350.000 ljudi još uvijek je zarobljeno u Mariupolju, gradu na jugoistoku Ukrajine koji je od 1. ožujka opkoljen ruskim trupama, rekao je lokalni dužnosnik.

Više pokušaja evakuacije civila propalo je, a u nekoliko navrata Ukrajina je optužila Rusiju da blokira evakuaciju. “Većina ljudi boravi u podrumima i skloništima u nehumanim uvjetima. Bez hrane, bez vode, bez struje, bez grijanja”, rekao je Petro Andriuščenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja, dodajući da ljudi otapaju snijeg i rastavljaju sustav grijanja da bi dobili vodu za piće.

11:19 Rastu žrtve raketnog napada na TV toranj

Lokalne vlasti navode da je broj žrtava u raketnom napadu na TV toranj u Rivneu narastao na 19. Nastavlja se uklanjanje ruševina.

11:10 Ukrajina izdala upozorenje na zračni napad u cijeloj zemlji

Ukrajina je izdala upozorenje na zračni napad na cijeloj zemlji. Objava dolazi što je glavni grad zemlje Kijev najavio policijski sat od 35 sati zbog kontinuiranog granatiranja. Zračni napadi nastavljeni su tijekom noći u regiji Kijev, uključujući sjeverozapadna predgrađa Irpin, Hostomel i Bucha.

11:05 Milanović o Ukrajini: Ne želim da se Hrvatska u te stvari miješa više nego što treba

Predsjednik i vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović sudjelovao je jutros na obilježavanju 31. godišnjice osnutka Specijalne jedinice policije BATT SPLIT. Milanović je rekao da se radi o velikoj postrojbi koja je, koliko god bila velika, bila mala, prenosi HRT.

“I sudbina zemlje ovisila je o malom broju pravih i hrabrih ljudi. I tako je to u svim ratovima, i u ovom ratu u Ukrajini, koji ovisi o braniteljima i srčanim borcima za obranu Kijeva, velikog grada”, rekao je Milanović.

Dodao je da o tome govori oprezno i suzdržano jer ne želi da se Hrvatska u te stvari miješa više nego što treba i više nego što je za nju dobro i sigurno. Milanović je rekao da Hrvatska oružje nije mogla ni kupiti, u početku ni krijumčariti. Sve je krenulo iz policije, iz koje je nastala hrvatska vojska, dodao je.

Rekao je i da hrvatska nacija nije nastala u zadnjem ratu, da je starija, ali da je u tom ratu definitivno okovana, zakovana i istovremeno raskovana.

10:50 Johnson: Zapad je 2014. napravio ogromnu grešku

Britanski premijer Boris Johnson konstatirao je da je Zapad 2014. godine napravio ogromnu grešku i pustio Putina da zauzme Krim i prođe bez posljedica.

10:40 Ukrajinski generali: Evo što će usporiti Ruse

Dva ukrajinska generala odgovorna za obranu Kijeva izjavila su da se njihove snage žestoko bore kako bi zadržale rusko topništvo podalje. Generali su objasnili i zašto vjeruju da grad ima snagu koja će napraviti razliku u odnosu na Ruse, odnosno što će usporiti napredovanje ruskih trupa.

Kijev je pod žestokim napadom, a stambene zgrade pogođene su i u ponedjeljak i u utorak. No, samo središte glavnog grada i mnoga njegova velika predgrađa još uvijek nisu na udaru ruskih napada. Topografija i teren grada su na strani Ukrajine, rekao je za BBC general Andrij Kriščenko.

10:25 U Kijevu policijski sat

Od utorka do četvrtka ujutro bit će uveden policijski sat, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

9:50 Apokaliptični prizori razorenog Mariupolja

Na satelitskim snimkama snimljenima u subotu ujutro vidi se ogromna šteta na civilnoj infrastrukturi i stambenim zgradama u lučkom gradu Mariupolju na jugu Ukrajine, priopćila je privatna američka tvrtka.

Iz Maxar Technologies priopćili su da su požari viđeni u zapadnom dijelu crnomorskog lučkog grada i da su deseci visokih stambenih zgrada ozbiljno oštećeni, prenosi Reuters.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da je Mariupolj opkoljen od strane ruskih snaga koje su izvršile invaziju na njegovu zemlju, ali je još uvijek pod kontrolom Ukrajine.

Ukrajina se nada u utorak otvoriti devet koridora za evakuaciju civila zarobljenih od ruskih snaga i pokušat će isporučiti humanitarne zalihe u opkoljenu luku, rekla je ukrajinska potpredsjednica vlade Iryna Vereshchuk.

Stotine tisuća stanovnika Mariupolja, koji je bio pod stalnim bombardiranjem više od tjedan dana sklonili su se u podrume i ruševine zgrada bez vode i struje, a u ponedjeljak je Moskva dozvolila prvom konvoju civila da izađe iz razorenog grada. Lokalne vlasti kažu da je do sada u ruskom granatiranju grada poginulo između 2.300 i 20.000 civila, što se ne može neovisno potvrditi.

9:24 Ministar vanjskih poslova UK: ‘Ruski plan napada ne funkcionira’

Ministar vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva James Cleverly rekao je za BBC da ruski “plan napada ne funkcionira”.

“Trebalo je biti vrlo lako, trebao je biti neka vrsta munjevitog rata u kojem bi ruske trupe preplavile Ukrajinu. Umjesto toga, ono što vidimo je žestoka obrana Ukrajinaca, što je nevjerojatno frustrirajuće za Vladimira Putina”, rekao je Cleverly. Na pitanje bi li rat mogao biti gotov do svibnja, kao što sugeriraju neki ukrajinski dužnosnici, Cleverly kaže da je “nevjerojatno teško” davati takva predviđanja, ali Velika Britanija mora osigurati da Putin ne uspije u Ukrajini.

9:20 Premijeri Češke, Poljske i Slovenije putuju u Kijev

Premijeri Češke, Poljske i Slovenije otputovat će u utorak u Kijev kako bi se sastali s predsjednikom Volodimirom Zelenskim kao predstavnici čelnika Europske unije, objavio je češki premijer Petr Fiala na društvenim mrežama.

“Svrha posjeta je potvrditi nedvosmislenu potporu cijele Europske unije suverenitetu i neovisnosti Ukrajine. Cilj ovog posjeta je također predstaviti široki paket potpore Ukrajini i Ukrajincima”, rekao je.

9:10 Mihajlo Podoljak: Naša vojska tuče Ruse sa svih strana

Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak objavio je snimku na Twitteru.

“20. je dan ukrajinskog junaštva. Prava sloboda uvijek ima cijenu. Rusija se bori samo s mirnim gradovima, uništavajući ih noću projektilima. Naša vojska tuče Ruse sa svih strana. Partneri i dalje stoje po strani, bojeći se postati globalni lideri”, poručio je.

8:55 Usvojen četvrti paket sankcija Rusiji

Usvojen je četvrti paket sankcija protiv Rusije koji su jučer podržale i odobrile sve stalne članice Vijeća Europe. Danas bi trebali biti objavljeno o kakvim je točno sankcijama riječ.

🔴#Ukraine | The 4th package of sanctions approved yesterday at COREPER II is adopted. ➡️These sanctions will be published today in the Official Journal of the European Union. #EU2022FR https://t.co/4ICrOag6A3 — Présidence française du Conseil de l’UE 🇫🇷🇪🇺 (@Europe2022FR) March 15, 2022

8:47 Rusi objavili da su zauzeli Herson

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenov rekao je da su ruske snage preuzele punu kontrolu nad svim teritorijem u južnoj ukrajinskoj regiji Herson, izvijestile su ruske novinske agencije. Ruske snage oborile su šest bespilotnih letjelica Bajraktar TB-2 u posljednja 24 sata, izvijestila je novinska agencija Interfax, pozivajući se na ministarstvo.

8:40 Ukrajina objavila podatke o ruskim gubicima

Ukrajinska vojska objavila je na Facebooku najnovije podatke o ruskim gubicima u ratu.

“Ukupni borbeni gubici neprijatelja od 24. veljače do 15. ožujka iznosili su otprilike: više od 13.500 ljudi, 404 tenka, 1279 borbenih oklopnih mašina, 150 postrojbi topničkih sustava, 81 zrakoplov, 95 helikoptera, 640 vozila te tri komada brodova, čamaca i rezača”, naveli su. Dodali su kako se podaci ažuriraju te kako je izračun kompliciran zbog visokog intenziteta borbe. “Udri na okupatora! Zajedno ćemo pobijediti!” poručili su iz ukrajinske vojske.

8:05 Posljednji dan Instagrama u Rusiji

Rusi su u nedjelju posljednji put pregledavali Instagram, a blogeri i male tvrtke koje se uvelike oslanjaju na njega sada se trude namamiti pratitelje na druge internetske platforme.

Moskva je u ponedjeljak, kao što je i najavila prošli tjedan, ugasila pristup Instagramu, optužujući njezinu matičnu tvrtku Metu i vlasnika Marka Zuckerberga da zatvara oči pred pozivima na nasilje prema Rusima.

Reality TV zvijezda Olga Buzova, koja s 23 milijuna pratitelja ima drugu najveću publiku u Rusiji, iskazala je nevjericu i očaj u oproštajnoj objavi. “Trenutno pišem ovu objavu i plačem”, napisala je. “Nadam se da ovo nije istina.”

Modna blogerica Karina Nigaj, koja se može pohvaliti s gotovo tri milijuna pratitelja, još uvijek nije prihvatila da Instagrama više neće biti. “Ogorčena sam i u stanju poricanja”, rekla je. Blokada Instagrama dio je dugotrajnih napora predsjednika Vladimira Putina da stavi pod kontrolu ono čemu Rusi mogu, a čemu ne mogu pristupiti na internetu.

Ruski regulator telekomunikacija Roskomnadzor stavio je Instagram na popis stranica kojima je “pristup ograničen”, a istu sudbinu doživjeli su ranije Facebook i Twitter. Razlog blokade je “mentalno zdravlje” Rusa i napor da se djeca zaštite od “nasilništva i uvreda”. Regulator preporučuje da se Rusi vrate domaćim platformama koje su napuštene otkako je popularnost Instagramu i Facebooku narasla.

7:50 Kličko upozorio na novo granatiranje Kijeva

“Neprijatelj nastavlja napadati Kijev. Rano ujutro granate su pogodile nekoliko stambenih zgrada – dvije visoke zgrade u okrugu Sviatoshynskyi, 1 u Podilskyi. I jednu privatnu kuću. U stambenim zgradama ima stradalih. Ostanite u skloništima”, objavio je Vitalij Kličko.

7:40 Rusija najavila granatiranje

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da će napasti ukrajinske tvrtke koje se bave proizvodnjom oružja kao odgovor na napad balističkim projektilom na separatističko uporište Donjeck.

“Kao odgovor na granatiranje Donjecka, ruske oružane snage poduzet će operativne mjere kako bi izvan upotrebe stavile ukrajinske tvrtke obrambene industrije koja proizvode oružje koje koriste nacionalisti. Pozivamo građane Ukrajine koji rade u tim tvrtkama, kao i stanovnike obližnjih kuća, da napuste potencijalno opasna područja”, piše u objavi.

7:30 – Danas planirani evakuacijski koridori iz Sumija

Koridori za evakuaciju iz četiri grada u sjeveroistočnoj regiji Sumi u Ukrajini bit će uspostavljeni danas, rekao je lokalni ukrajinski dužnosnik. Rute za evakuaciju iz gradova Sumi, Konotop, Trostianets i Lebedin bit će uspostavljene između 09:00 i 21:00 po lokalnom vremenu.

7:10 – Kineski ministar okrivio Europu za rat: “Imamo pravo štititi svoje interese”

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi poručio je da njegova zemlja nije strana uključena u rat u Ukrajini te istaknuo da njegova vlada “ne želi da sankcije utječu na Kinu”.

7:00 – Oružane snage Ukrajine: Srušena četiri ruska helikoptera, jedan avion i krstareći projektil

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga dao je svoje dnevno jutarnje ažuriranje:

6:30 – Vraćeno je napajanje u nuklearnu elektranu Černobil

Vraćeno je napajanje u nuklearnu elektranu Černobil, javljaju ukrajinski mediji.