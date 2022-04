ZELENSKI UPOZORAVA: ‘Sve ukazuju na to da će Moskva napasti i druge zemlje. Ukrajina je samo početak’

Nastavlja se ruska invazija na Ukrajinu. Predsjednik Zelenskij je objavio kako je napad na Ukrajinu tek početak i da Rusija planira napasti i druge zemlje. Usprkos objavama ruske vojske, britanske obavještajne službe objavile kako se i dalje nastavljaju borbe oko lučkog grada Mariupolja. Ruski prorežimski medij jučer objavio, pa obrisao, da je u ratu poginulo preko 13.000 ruskih vojnika i da ih je još 7000 nestalo. EU je objavila plan za skidanje s ruske nafte i plina i ima devet molbi za građane. Pentagon je objavio novi paket vojne pomoći Ukrajini, težak je 800 milijuna dolara.

Događaje iz Ukrajine pratite iz minute u minutu na našem portalu.

08:30 Ukrajinci se nadaju otvorenju humanitarnog koridora

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk rekla je da “postoji mogućnost” da se otvori humanitarni koridor koji bi omogućio evakuaciju civila iz Mariupolja i okolice u subotu.

08:25 Zelenski zabrinut zbog komentara visokog ruskog zapovjednika

“Ruska invazija na Ukrajinu samo je početak, a komentari visokog ruskog zapovjednika u petak ukazuju na to da će Moskva napasti i druge zemlje”, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom posljednjem noćnom obraćanju.

“Ovo samo potvrđuje ono što sam mnogo puta rekao: ruska invazija na Ukrajinu je bila zamišljena samo kao početak, onda žele zarobiti druge zemlje”,

Vršitelj dužnosti zapovjednika ruskog središnjeg vojnog okruga Rustam Minekajev je u petak objavio da je novi cilj Rusije da preuzme kontrolu nad južnom Ukrajinom, dajući joj pristup Pridnjestrovlju, proruskoj odcijepljenoj regiji Moldavije.

Moldavija je izrazila “duboku zabrinutost” nakon komentara Minekajeva i pozvala ruskog veleposlanika.

“Ove izjave su neutemeljene i u suprotnosti su sa stavom Ruske Federacije koja podupire suverenitet i teritorijalni integritet Republike Moldavije, unutar njezinih međunarodno priznatih granica”, stoji u priopćenju moldavskog ministarstva vanjskih poslova.

08:20 Ukrajina tvrdi da je zaustavila osam neprijateljskih napada

Ukrajinski Glavni stožer u svom najnovijem ažuriranju je objavio kako Rusija i dalje nastavlja s bombardiranjem Mariupolja, južnog lučkog grada u kojem su zadnji preostali ukrajinski branitelji skriveni u čeličani Azovstal zajedno sa stotinama civila.

U priopćenju se navodi kako je u istočnim regijama Donjecka i Luganska zaustavljeno osam neprijateljskih napada, a uništeno je devet tenkova, cisterna s gorivom i druga vojna oprema.

07:40 I dalje se vode borbe oko Mariupolja

Britansko Ministarstvo obrane u svom najnovijem obavještajnom izvješću je objavilo kako se unatoč činjenici da je Rusija objavila da je već zauzela Mariuoplj, tamo još uvijek vode teške borbe.

U objavi stoji kako su ukrajinski borci frustrirali ruske vojnike, zaustavivši pokušaje da zauzmu grad, čime su dodatno usporili njihov željeni napredak u Donbasu.

“Unatoč pojačanoj aktivnosti, ruske snage nisu ostvarile veći napredak u posljednja 24 sata jer ukrajinski protunapadi i dalje ometaju njihove napore”, navodi se u izvješću.

Britanci navode kako ruske zračne i pomorske snage nisu uspostavile kontrolu niti u jednoj domeni zbog učinkovitosti ukrajinske zračne i pomorske obrane, koja smanjuje njihovu sposobnost da ostvare značajan napredak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dYZnTBfSNG

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9HFqZQlmbe

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2022